Sarvikuonoja on salametsästetty Botswanassa poikkeuksellisen paljon – "Mikäli tämä jatkuu, kahden vuoden päästä meillä ei enää ole sarvikuonoja"

Sarvikuonon sarvien kauppa on kielletty kansainvälisillä sopimuksilla. Kuvan sarvikuono on kuvattu Pilanesbergin kansallispuistossa Etelä-Afrikassa. Jon Hrusa / EPA

Erittäin uhanalaisia pensassarvikuonoja on Botswanassa jäljellä noin 50. Vuoden aikana niitä oli metsästetty jopa kahdeksan.

Botswanaa on pidetty pitkään salametsästykseltä turvallisena maana sarvikuonoille. Vuonna 2018 kansainvälinen villieläinten ja -kasvien kauppaa säätelevä CITES -järjestö kuitenkin kirjasi maan tilanteen herättävän huolta (siirryt toiseen palveluun), sillä salametsästettyjen sarvikuonojen määrä näytti olevan kasvussa.

Lokakuusta 2018 lokakuuhun 2019 mennessä maan 50:stä pensassarvikuonosta oli metsästetty kahdeksan. Kyseinen laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Isosarvikuonoja oli metsästetty 23.

Asiasta kertoo Botswanan ympäristöministeriön luonnonsuojelusta ja turismista vastaava osasto.

– Yhdeksän sarvikuonoa tapettiin jo huhtikuun ja lokakuun 2019 välillä. Valitettavasti tapaukset ovat lisääntyneet lokakuun jälkeen, 13 sarvikuonoa on salametsästetty lokakuusta tähän mennessä, luki ministeriön julkaisussa.

Lukemat kuulostavat pieniltä, mutta jos niitä vertaa aiempaan, on ero merkittävä: vuosituhannen alussa meni monta vuotta ilman, että maassa metsästettiin yhtään sarvikuonoa. Tämä näkyy CITES:in laatimassa tilastossa (siirryt toiseen palveluun). Samoin vuosien 2007–2017 salametsästyksen kohteeksi joutui vain kuusi yksilöä.

Sarvikuonoja metsästetään sarviensa vuoksi. Sarvia myydään mustassa pörssissä jopa 55 000 euron kilohinnalla. Niitä käytetään vaurauden ja menestyksen symbolina, ja niistä tehdään esimerkiksi itäisessä Aasiassa potenssilääkettä. Lääketieteellisesti kyseisellä "lääkkeellä" ei ole todistettuja vaikutuksia.

Muualla trendi näyttäisi laskevan

Kuluneen vuosituhannen aikana salametsästys on ollut suurta muualla Afrikassa. Ongelma on ollut suuri etenkin Etelä-Afrikassa, jossa on viime vuosina kuitenkin ollut kehitystä hieman parempaan: viime vuonna maassa salametsästettiin alle tuhat sarvikuonoa ensimmäistä kertaa vuosiin. Trendi näyttäisi muuallakin olevan laskemaan päin – paitsi Botswanassa, Sambiassa ja Namibiassa.

Villieläinten ja -kasvien kansainvälistä kauppaa säätelevän CITESin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Botswanan sarvikuonojen populaatio on noin 500 yksilön kieppeillä. Tuosta 500:sta vain 50 on järjestön mukaan pensassarvikuonoja (mustasarvikuono), jotka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.

– Mikäli salametsästys jatkuu tätä tahtia, ei Botswanassa ole enää yhtään sarvikuonoa kahden vuoden kuluttua, etenkään pensassarvikuonoa, Botswanan ympäristöministeriössä luonnosta ja kansallispuistoista vastaavan osaston koordinaattori Dr. Mmadi Reuben sanoi lokakuussa Reutersin mukaan.

Botswanan etelänaapurissa Etelä-Afrikassa on maanosan suurin sarvikuonopopulaatio. Siellä myös salametsästys on voimakkainta.

Botswanan uskotaan hyötyneen Etelä-Afrikan siirrettyä vuonna 2015 noin 100 sarvikuonoa naapurivaltioihin yrittäessään nitistää laitonta metsästystä.

Rikolliset vaihtavat paikkaa, kun salametsästys vaikeutuu

Botswanan hallitus päätti ottaa salametsästyksen vastaista työtä tekeviltä ryhmiltä aseet pois viime vuoden toukokuussa.

Save the rhino -järjestön (siirryt toiseen palveluun) mukaan tämä on osasyy siihen, miksi salametsästys on kasvussa Botswanassa. Järjestö kertoo, että salametsästäjät ja rikollisjärjestöt niiden taustalla siirtyvät toisille alueille, kun maat lisäävät turvallisuus- ja tiedustelutoimia aiemmilla metsästysalueilla.

– Rikollisjengit käyttävät jatkuvasti uusia taktiikoita, jotta eivät jäisi kiinni, ja etsivät aina uusia paikkoja löytääkseen "pehmeämpiä kohteita", järjestö kertoo lokakuisessa tiedotteessaan.

Botswanan maine salametsästystä vastustavan maana on heikentynyt myös oikeuden näkökulmasta. Useista sarvikuonojen salametsästykseen liittyvistä pidätyksistä huolimatta Dumisani Moyo vapautettiin takuita vastaan heinäkuussa 2018. Hänet on myös listattu Interpolissa yhtenä etsityimpinä villieläinten ja eläintuotteiden salakuljettajana.

Save the rhino -järjestön mukaan Moyo on aiemminkin päässyt pälkähästä lahjonnalla ja näin välttynyt syytteiltä ja oikeudenkäynneiltä.

Botswanan ympäristöministeriö sanoi, että maan hallitus on tehostanut pyrkimyksiään salametsästyksen torjumiseksi. Ministeriön mukaan myös joitakin aseita palautetaan salametsästyksen vastaista työtä tekeville ryhmille.

