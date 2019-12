Kiinalaismiehelle hirttotuomio Japanissa – maassa kuolemaan tuomittu saa tietää teloituksestaan vasta tuomion täytäntöönpanon aamuna

Japani on Yhdysvaltain ohella ainoa G7-maa, missä on käytössä kuolemanrangaistus.

Japanissa teloitettiin torstaina 40-vuotias kiinalaismies, joka oli saanut tuomion nelihenkisen perheen murhasta. Kyseessä oli ensimmäinen ulkomaalaisen teloitus Japanissa sen jälkeen, kun maan oikeusministeriö ryhtyi kertomaan kuolemaantuomittujen henkilöllisyyksistä vuonna 2007.

Teloitettu kiinalaismies syyllistyi murhiin vuonna 2003. Miehen kiinalaiset rikostoverit olivat saaneet jo aiemmin tuomion Kiinassa, minne he olivat paenneet murhien jälkeen. Toinen heistä teloitettiin vuonna 2005, toinen istuu elinkautista.

Japani on Yhdysvaltain ohella ainoa G7-maa, missä on käytössä kuolemanrangaistus. Ylivoimainen enemmistö japanilaisista kannattaa kuolemantuomiota.

Japanissa kuolemaantuomittujen teloitukset pannaan täytäntöön hirttämällä. Tuomitut saavat tietää teloituksestaan vasta sinä aamuna, kun tuomio pannaan täytäntöön.

Kuolemaantuomittujen osastolla on Japanissa tällä hetkellä noin 120 vankia. Viime vuonna teloitettiin 15 vankia, mikä on suurin määrä yli vuosikymmeneen. Viime vuonna teloitettujen joukossa oli 13 Aum Shinrikyo eli Korkein totuus -uskonlahkon jäseniä. He olivat saanet tuomionsa Tokion metroon tekemistään sariinikaasuiskuista.

Torstaina täytäntöönpantu teloitus oli 39. sen jälkeen kun pääministeri Shinzo Abe valittiin uudelleen virkaansa vuonna 2012. Ennen vuotta 2007 Japani ei antanut julkisuuteen tietoja kuolemaan tuomittujen henkilöllisyyksistä.

Aiheesta lisää:

Sariinilla surmannut tuomiopäivän lahkojohtaja hirtettiin Japanissa (6.7.2018)

Lähteet: Reuters