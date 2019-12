Meksiko syyttää Boliviaa diplomaattiensa häirinnästä La Pazissa – "Lähettilään virka-asunnon ympärillä lennätetty drooneja"

Bolivian turvallisuusjoukot ovat partioineet tiistaista lähtien Meksikon suurlähettilään virka-asunnon ulkopuolella pääkaupunki La Pazissa.

Meksiko syyttääkin Boliviaa diplomaattiensa häirinnästä. Bolivia kiistää syytökset ja ilmoittaa lähettäneensä poliiseja virka-asunnon lähettyville sen jälkeen, kun viranomaiset saivat vihjeitä alueelle suunnitelluista mielenosoituksista. Turvallisjoukkoja on kerääntynyt myös Meksikon suurlähetystön läheisyyteen La Pazissa.

Meksikon ja Bolivian välille kehkeytyi diplomaattinen kriisi sen jälkeen, kun Meksiko myönsi turvapaikan marraskuussa maanpakoon lähteneelle entiselle presidentille Evo Moralesille. Morales pakeni Boliviasta, kun hänen vilpilliseksi koettu uudelleenvalintansa presidentinvaaleissa herätti levottomuuksia. Hän on sittemmin muuttanut Argentiinaan.

Lukuisat Moralesin hallinnon entiset ministerit ovat piilotelleet vallanvaihdoksen jälkeen Meksikon suurlähetystössä sekä lähettilään virka-asunnolla La Pazissa. Bolivian nykyinen hallinto syyttää ex-ministereitä vaalivilpistä ja muista rikoksista, eikä salli heidän lähtevän maasta.

Meksikon ulkoministeriön mukaan meksikolaislähettilään virka-asunnon läheisyydessä on havaittu useita drooneja. Meksikon mukaan Bolivia on lisäksi estänyt suurlähettilään vapaan liikkumisen. Boliviaa Meksikossa edustava diplomaatti on kutsuttu puhutteluun selkkauksen vuoksi.

Morales on hyökännyt Argentiinasta käsin Twitterissä lähes päivittäin Bolivian nykyjohtoa vastaan. Morales katsoo, että hän joutunut vallankaappauksen uhriksi. Entisestä presidentistä on annettu pidätysmääräys Boliviassa. Maan väliaikainen hallinto syyttää Moralesia kapinan lietsomisesta ja terrorismista.

Lue myös:

Bolivian maanpaossa olevasta ex-presidentistä annettiin pidätysmääräys

Turvaa Meksikosta hakenut Bolivian syrjäytetty presidentti päätyikin lopulta Argentiinaan

Bolivian väliaikainen hallinto vaatii ex-presidentti Evo Moralesia tilille ihmisoikeusrikoksista

Lähteet: AP