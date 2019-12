Innolla alkanut painonpudotus törmää herkästi arkeen – Kolme naista kertoo, miten kävi: “Stressaantuneena tästä ei tule mitään”

Maria Lehmuskallio-Loula karisti vyötäröltään kahdessa vuodessa parikymmentä senttiä ja kiloja lähti lähes kolmekymmentä. Hän onnistui siinä, mikä tuntuu monesta täysin mahdottomalta. Hän onnistui laihduttamaan.

Silti hän kokee osittain epäonnistuneensa. Syksyn aikana kahvin kanssa on tullut naposteltua liikaa herkkuja. Painonpudotus on pysähtynyt. Taas pitää löytää itsekuri jostain uudestaan.

Kuulostaako tämä jo tutummalta?

Pieleen meni

Vielä toukokuussa nakkilalaisen naiskolmikon elämäntapamuutos oli hyvässä vauhdissa. Esimerkiksi Anika Ahokannaksen vyötäröltä oli kadonnut kolmessa kuukaudessa kymmenen senttiä.

Syksy on ollut hänellekin synkempi.

Anika Ahokannas, Maria Lehmuskallio-Loula ja Heidi Harakallio ovat kohdanneet vastoinkäymisiä laihdutusurakassa. Mari Kahila / Yle

Heidi Haraholmalla viimeiseen puoleen vuoteen on mahtunut muun muassa muutto ja uusi työpaikka. Hän ei edes tohdi puhua karistetuista kiloista. Niitä ei juuri ole.

Jossain vaiheessa jokin meni pieleen.

Kenenkään puolesta ei voi laihduttaa

Niin yleensä käy. Jokin menee pieleen.

Silloin motivaatio pitää kaivaa uudelleen esiin. Naiskolmikkoa elämäntapamuutoksessa avustanut liikuntaneuvoja Mari Jalava toteaakin, että ilman motivaatiota on turha edes yrittää.

– Ilman sitä elämäntapamuutoksesta ei tule mitään. Ammattilaiset voivat auttaa määrättyyn pisteeseen asti, mutta emme me voi kenenkään puolesta laihduttaa. Eikä motivaatiota saa ostamalla. Se pitää löytää itsestään.

Mari Jalava muistuttaa, että kiloja ei voi karistaa toisen puolesta. Mari Kahila / Yle

Mari Jalava on tarjonnut maksutonta liikunta- ja hyvinvointivalmennusta asiakkailleen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä kahden ja puolen vuoden ajan.

Kiloja ja senttejä on sulanut ihmisten vyötäröiltä niin paljon, ettei hän ole pysynyt laskuissa mukana.

Mutta innokkaimmatkin asiakkaat ovat kohdanneet vastoinkäymisiä.

Pelkkä motivaatiokaan ei siis riitä.

Riittävätkö voimavarat?

Laihduttaminen on niin työlästä, että suuri osa siihen ryhtyneistä luovuttaa. Edeventin ja Mehiläisen painonhallintalääkäri Adré Heikius on toki todistanut monia onnistumisiakin, mutta myös toisenlaiseen lopputulokseen on syytä varautua.

– Aina kun ihmisten oma toiminta on tärkeässä osassa muutostyötä, tulee paljon keskeytyksiä. Näin on riippumatta siitä, osallistuvatko he yksilölliseen liikunnanohjaukseen tai esimerkiksi yksityisten tai terveyskeskusten järjestämiin painonhallintaryhmiin.

Tyypillisenä syynä Heikius pitää sitä, että laihdutusyritykset ajoitetaan väärään aikaan tai ne aloitetaan liian vaativasti.

Laihduttaminen tarkoittaa käytännössä elämäntapamuutoksen tekemistä. Se vie paljon voimavaroja. Voi olla, että niitä ei ole yhtään ylimääräisenä.

Heikius on huomannut, että usein ihmiset antavat jo kaiken olemassa olevan energiansa muille.

– Työnantaja vaatii osansa, kotona voi odottaa hektinen arki ja esimerkiksi joku sairas läheinen voi tarvita apua. Joskus myös niin sanotusti "elämä tulee väliin" hyvistä aikomuksista huolimatta, Heikius toteaa.

Hän ohjeistaakin etenemään pieni, järkevin muutoksin, ei rankalla riistodieetillä.

Stressi vs. laihdutus

Anika Ahokannas myöntää, että hänen voimavaransa loppuivat kesken. Ajatukset ovat nyt kaikessa muussa kuin omassa hyvinvoinnissa.

– Minulla on ollut elämässä niin paljon käänteitä, että en ole ehtinyt keskittyä ruokavaliomuutokseen.

Sen verran hän ehti kuitenkin alkuvuoden aikana saada aikaan, että rasvojen vaihtaminen terveellisempiin korjasi kolesteroliarvoja.

Aina kilojen laskeminen ei olekaan tärkeintä. Elämäntapamuutos parantaa myös terveyttä.

Ahokannas kokee, että pienetkin muutokset saavat hänet voimaan paremmin. Siksi hän aikoo jatkaa muutoksen tiellä.

– Kunhan elämä tasoittuu ja saan taas aikaa itselleni, löydän innon varmasti uudelleen. Stressaantuneena tästä ei tule mitään, eikä stressiä ainakaan kannata lisätä laihdutustavoitteilla.

Nuku riittävästi

Stressi ja kilot kulkevat jossain määrin käsi kädessä. André Heikius muistuttaa, että stressi nostaa kortisolin määrää elimistössä ja kortisoli voi lihottaa. Saman ikävän lisän tuo greliini-hormoni.

– Univaje nostaa greliini-hormonia, joka saa meidät syömään enemmän. Siksi ihminen voikin laihtua pelkästään rauhoittamalla elämäänsä ja nukkumalla paremmin. Näin mieliteot vähenevät ja vaikutykset syömiseen ovat usein myönteisiä, Heikius toteaa.

Hän peräänkuuluttaakin kaikissa elämäntaparemonteissa yksilöllistä tarkastelua. Joku tarvitsee enemmän liikuntaa, toinen voisi syödä paremmin, kolmas saisi ottaa rauhallisemmin.

Ilmaista neuvontaa

Oman elämän ongelmakohtien tunnistaminen ei ole aina helppoa. Silloin ammattilaiset voivat auttaa.

Esimerkiksi Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän asiakkaat saavat kaikki halutessaan ilmaista hyvinvointineuvontaa. Heitä on käynyt Mari Jalavan vastaanotolla tänä vuonna noin sata.

Vaikka osa ajasta on käytetty liikuntasalissa, ovat työhuoneessa käydyt keskustelut nousseet ratkaisevaan asemaan.

Heidi Haraholma on käynyt Mari Jalavan vastaanotolla useita keskusteluja elämäntilanteestaan. Päivi Meritähti / Yle

Jalava varaa niihin joka kerta yli tunnin aikaa.

– Puhumme liikunnasta, ravitsemuksesta, unesta ja stressistä, mutta myös esimerkiksi parisuhteesta tai mistä vain arkeen vaikuttavasta asiasta. Minulla on aikaa kuunnella. Yleensä sitä kautta löytyy oikea tapa lähestyä asiakkaan tilannetta.

Lähtökohtaisesti ryhmä tavoittelee elämäntapamuutosta, mutta yleensä painonhallinta kulkee siinä mukana.

Lääketieteellistä apua

Joskus omat voimat eivät riitä vaan avun tarvitsee olla konkreettisempaa. Mari Jalavan vastaanolla käyvistä asiakkaista osa on suunnannut lihavuusleikkaukseen. Ennen sinne pääsemistä pitää kuitenkin osoittaa, että pystyy hallitsemaan syömistään.

Siihenkin on apua tarjolla. André Heikius kertoo, että markkinoilla on kaksi lääkettä, jotka hillitsevät todistetusti ruokahalua. Niiden käyttäminen ei kuitenkaan tule halvaksi.

– Ne, joilla on varaa maksaa lääkkeistä alkaen noin 130 euroa kuussa, saavat mahdollisuuden tehokkaampaan ja pysyvämpään painonpudotukseen.

Kyseiset lääkkeet eivät ole Kela-korvattavia. Heikius harmittelee sen asettavan ihmiset eriarvoiseen asemaan.

– Siksi lääkärit ovat varovaisia puhumaan näistä lääkkeistä potilailleen. He eivät halua luoda tilannetta, jossa potilas joutuu sanomaan, etteivät rahat riitä hoitoon.

Heikius arvioi, että lääkkeiden Kela-korvattavuudesta tullaan käymään keskustelua. Sen puolesta puhuu muun muassa Suomen Lihavuuslääkäriyhdistys, jonka toiminnanjohtaja hän on.

Toistaiseksi kyseisten lääkkeiden saatavuus on kuitenkin ihmisten oman aktiivisuuden ja maksukyvyn varassa.

Huuhaata ja hyötyjä

Laihdutusvalmisteiden kanssa on aina syytä olla tarkkana. Iso osa niistä on André Heikiuksen mukaan täyttä humpuukia.

– Tämä on iso bisnes. Asiakkaat ovat epätoivoisia ja kauppaa käydään kaikenlaisilla käärmeöljyillä. Niillä tarkoitan tuotteita, joilla ei ole minkään tyyppistä tieteellistä taustaa.

Heikius ei kiellä sitä, etteikö joistain tuotteista voisi olla apua. Huuhaan ja lääkevalmisteiden välille mahtuu monenmoista.

Esimerkiksi erilaisten laihdutusvalmisteina markkinoitavien keittopussien avulla voi päästä vauhtiin. Heikius näkee ne kuitenkin vain väliaikaisena ratkaisuna ongelmaan.

– Niitä syödessä ei opi mitään uudesta elämäntavasta.

Jos alkusysäystä kuitenkin haluaa hakea niin sanotusta ENE-dieetistä, eli erittäin niukkaenergisestä dieetistä, on jatkosuunnitelma Heikiuksen mukaan hyvä olla olemassa.

– Silloin on syytä harjoitella samalla uusia elintapoja ja järkevää siirtymistä tavalliseen ruokavalioon, kun kilot ovat karisseet.

Syö oikein

Varmin keino pysyvään painonpudotukseen löytyy arkisesta ruokavaliosta ja ateriarytmistä.

Ne ovat André Heikiuksen mukaan elämäntapamuutoksen peruspilareita.

– Ateriarytmin tarkastelu on ylipainoisen ihmisen painonhallinnassa kaiken a ja o. Päivän aikana pitäisi syödä pari pääateriaa ja muutamia välipaloja. Ruokailuvälit eivät saisi venyä liian pitkiksi.

Tässäkin asiassa yksilölliset erot ovat suuria. Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle.

– Onkin tärkeää oppia aiemmista kokemuksistaan, Heikius toteaa.

On myös merkittävää, mitä aterioillaan syö. Heikius muistuttaa, että kasviksilla saa helposti kevennettyä ruokavaliota. Ne myös pitävät kylläisinä pitkään. Silloin houkutus ylimääräisiin välinaposteluihin vähenee.

Maria Lehmuskallio-Loula on huomannut vihannesten myös piristävän. Tai ainakin toisinpäin vaikutus on näkynyt.

– Nyt kun olen lipsunut ruokailurytmissäni enkä ole syönyt riittävästi vihanneksia, olen ollut väsyneempi.

Niskasta kiinni

Huono omatunto on alkanut kalvaa Maria Lehmuskallio-Loulan mieltä. Mennyttä vuotta miettiessään hän muistaa voineensa elämäntaparemontin aallonharjalla paljon paremmin kuin nyt repsahduksen jälkeen.

Hän on päättänyt, että joululoman loputtua loppuu loma myös elämäntapamuutokselta. Nyt on aika ottaa itseään niskasta kiinni.

Maria Lehmuskallio-Loula aikoo ryhdistäytyä vuodenvaihteen jälkeen. Päivi Meritähti / Yle

Aika moni muukin tekee varmasti tämän saman päätöksen uuden vuoden koittaessa.

Heidi Haraholma on tehnyt sen lupauksen jo niin usein, että aikoo ottaa tällä kertaa vähän maltillisemmin.

– Tekisin lupauksen nytkin, jos tietäisin, että pystyn pitämään sen. Hädin tuskin kuukautta olen kuitenkaan jaksanut, jos olen asettanut itselleni jonkun kilotavoitteen.

Heidi Haraholma ei lupaa itselleen liikoja. Päivi Meritähti / Yle

Siksi Haraholma onkin nyt päättänyt pyrkiä pienin askelin kohti terveellisempää elämää.

Uudenvuodenlupaus

Tänä vuonna Painotohtori-kirjansa julkaissut André Heikius vierastaa painonpudotukseen liittyviä uudenvuodenlupauksia, jos ne toistuvat vuosi vuoden perään ilman syvempää pohdintaa omasta tilanteesta ja lähtökohdista.

Ainakin silloin niitä kannattaa välttää, jos huomaa tekevänsä saman lupauksen yhä uudelleen – ilman tuloksia.

– Paino voi tällaisen lupauksen jälkeen pudota hetkellisesti, mutta usein kilot palaavat alun innostuksen jälkeen takaisin. Toppuuttelisinkin lupausten tekemistä, jos ne ovat vain automaatti, joka ei johda pysyvään muutokseen.

Jos ajatus muutoksesta on kuitenkin kypsynyt päässä jo pitkään, voi uusi vuosi antaa sille onnistuneen alun.

Heikius toivoo, että painonpudotuslupauksen tekijät pohtisivat päätöksen hetkellä, mitä he vastaisivat näihin kahteen kysymykseen:

1. Lisääkö tämä minun kokonaisterveyttäni?

Jos suvussa on esimeriksi sydänsairauksia, ei kannata siirtyä ruokavalioon, jossa on paljon punaista lihaa ja eläinperäistä rasvaa.

2. Lisääkö tämä minun jaksamistani ja voimavarojani?

Sellaista muutosta ei kannata elämässään tehdä, joka kuluttaa liikaa energiaa ja voimavaroja. Niitä pitäisi ennemminkin saada lisää.

Tsemppiä elämäntapamuutokseen!

Voit kertoa kommenttiosiossa kokemuksistasi. Oletko onnistunut elämäntapamuutoksessa? Menikö jokin pieleen? Aiotko nyt ottaa itseäsi niskasta kiinni?