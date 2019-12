Erdogan lupaa lähettää sotilaita – Onko Libyassa alkamassa Turkin ja Venäjän välinen konflikti?

Libyalaisia taistelijoita, joiden avoneuvossa on kaksipiippuinen ilmatorjuntatykki.

Libyalaisia taistelijoita, joiden avoneuvossa on kaksipiippuinen ilmatorjuntatykki. Efe Stringer / EPA

Turkin parlamentti käsittelee tammikuun alussa sotilaiden lähettämistä Libyaan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi tänään torstaina uskovansa, että esitys hyväksytään, joten joukkoja voitaisiin siirtää Libyaan piankin.

Erdogan kertoi myös, että Libyan hallitus on lähettänyt pyynnön joukkojen saamiseksi.

– Koska meillä on nyt pyyntö, hyväksymme sen, hän sanoi.

On kuitenkin epäselvää, millainen pyyntö Libyasta on lähetetty. Uutistoimisto Reutersin mukaan Libyan sisäministeri Fathi Bashagha kertoi toimittajille, että pyyntö joukkojen saamiseksi lähetetään vasta, jos tilanne Libyan pääkaupungin Tripolin alueella pahenee.

– Jos tilanne pahenee ja koska meillä on oikeus puolustaa Tripolia ja sen asukkaita [...] me lähetämme virallisen kutsun Turkin hallitukselle, jotta karkotamme palkkasoturien haamun, Bashagha sanoi.

Kapina jatkunut jo yhdeksän kuukautta

Libya on ollut sekavassa tilassa aina siitä lähtien, kun maata hallinnut diktaattori Muammar Gaddafi surmattiin vuonna 2011.

Virallisesti maata on johtanut YK:n tunnustama, Tripolissa toimiva hallitus. Maan itäosassa on ollut sotapäällikkö Khalifa Haftarin johtama hallinto.

Huhtikuussa Haftarin joukot alkoivat laajentaa hallussaan olevaa aluetta ja ovat nyt ottaneet haltuunsa lähes koko maan Tripolia ja Libyan luoteiskolkkaa lukuunottamatta. Hallituksen joukot ovat käyneet taisteluja Haftarin joukkoja vastaan. Haftarin asevoimat ovat tunkeutuneet jo Tripolin laitamille.

Haftari on saanut tukea Venäjältä, Egyptiltä ja Arabiemiraateilta, joilla on kireät suhteet Turkin kanssa.

Sanomalehti The New York Times kertoi viime kuussa, että Kremliä lähellä olevalla venäläisellä palkkasotilasyhtiö Wagnerilla on Libyassa 2 000 taistelijaa. Lisäksi Haftarin kerrotaan kutsuneen Sudanista avukseen 5 000 palkkasotilasta.

Turkki on jo lähettänyt Libyan hallitukselle sotilaskalustoa.

Venäjän johdon tiedottaja sanoi tänään, että Turkin aikomus lähettää joukkoja Libyaan aiheuttaa huolta, eikä auta konfliktin ratkaisemisessa.

Kun tiedottajalta kysyttiin venäläisistä palkkasotilaista, hän sanoi maassa olevan palkkasotilaita monesta maasta, samoin kuin terroristejakin.

Turkin ja Libyan sopimus merirajasta

Turkki solmi marraskuussa Libyan kanssa kaksi sopimusta. Toinen koski Turkin antamaa sotilasapua, toinen taas maiden aluevesirajaa.

Turkki on jäänyt itäisellä Välimerellä eristyksiin, koska Kreikka ei hyväksy sen harjoittamaa öljyn- ja kaasunporausta Kyproksen lähistöllä.

Uuden merirajasopimuksen myötä Turkin ja Libyan aluevesirajat kohtaisivat, mikä antaisi Turkille mahdollisuuden toimittaa aseistusta Libyaan käymättä kansainvälisellä merialueella. Tämä rikkoisi kuitenkin YK:n Libyalle määräämää aseidenvientikieltoa.

On myös kyseenalaista, hyväksyykö myöskään kansainvälinen yhteisö merirajasta tehtyä sopimusta.

Kreikkalainen Ekathimerini-lehti (siirryt toiseen palveluun) julkaisi joulukuun alussa kartan, jonka sanotaan kuvaavan Turkin ilmoitusta uudesta merirajastaan.

