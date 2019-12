Jouluale alkaa – merkitys hieman laskenut takavuosista

Syksyn ostostapahtumat hillitsevät joulualea nykyisin, mutta ale on edelleen tärkeä kivijalkakaupoille.

Syksyn ostostapahtumat hillitsevät joulualea nykyisin, mutta ale on edelleen tärkeä kivijalkakaupoille. Nella Nuora / Yle

Muutoksen taustalla syksyn tarjouspäivät ja kulutuskäyttäytymisen muutos: "Kun tarve on, niin silloin hankitaan".

Alennusmyynnit pyörähtävät käyntiin viimeistään joulun jälkeen, ja osin ne ovat jo alkaneet. Kaupan alan asiantuntijoiden mukaan joulualen merkitys on hieman laskenut takavuosista muun muassa syksyn alennuskampanjoiden, kuten Black Fridayn myötä. Kauppojen näkökulmasta jouluale on silti tärkeä kausialennusmyynti, jonka tarkoituksena on tyhjätä varastoja seuraavaa kautta varten.

– Kyllä talvitavaraa on pakko laittaa kaupoista eteenpäin, koska sinne alkaa ihan oikeasti tulla niitä kevääksi tilattuja tavaroita tilalle, sanoo edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen Kaupan liitosta.

Johtaja Ari Sääksmäki K-Citymarket-ketjusta kuitenkin kertoo, että varastotilanteeseen liittyvä paine on vähentynyt, kun varastonhallintaan liittyvä automatisointi ja ennustettavuus ovat parantuneet.

– Kulutuskäyttäytymisen puolella merkittävin asia on, että alennuksia on jo nähty ennen sesonkia ja monet ovat hankkineet kauden sesonkituotteita jo ennen joulua. Siinä mielessä joulun alennusmyyntien merkitys on pikkuisen pienentynyt.

Sääksmäki arvioi, että Black Fridayn kaltaiset tapahtumat ovat tuoneet kuluttajille tavan odottaa tiettyjä alennuksia eli pantata ostamistaan. Silti tuotetta ei nykyään välttämättä osteta edes hyvällä hinnalla, jos tarvetta ei ole.

– Kaiken kaikkiaan kuluttaminen on mennyt siihen suuntaan, että kun se tarve on, niin silloin hankitaan.

Myös talvikamppeita jo alennuksella

Etelä-Suomessa talvi antaa vielä odottaa itseään, mikä heijastuu talvivaatteiden ja -varusteiden kauppaan. Kaupan liiton Loikkasen mukaan näitäkin saattaa silti jo tulla joulualennusmyyntiin. Kauppa ei voi säätää tilauksiaan sään mukaan, sillä tuotteet tilataan lähes vuotta aiemmin. Lisäksi osassa Suomea talvi on jatkunut jo monta viikkoa.

– Talviurheiluvälineissä sitä sesonkiaikaa ei tässä enää montaa kuukautta ole jäljellä, Loikkanen muistuttaa.

– Nyt säätiedotteiden mukaan sattuu ilmeisesti vähän kylmempää ja talvisempaa keliä tähän samaan hetkeen. Uskomme, että tämä kyllä vauhdittaa talvipukeutumisen ja -urheiluvälineiden kauppaa kivasti, K-Citymarketin Sääksmäki jatkaa.

Alennukset hillitympiä?

Tutkija Mikko Hänninen Aalto-ylipistosta arvioi, että syksyn ostostapahtumat, kuten Black Friday ja isänpäiväkampanjat, saattavat hillitä joulualennusten määrää.

– Aika moni kauppa laittaa Black Fridaylle hyvinkin kovia tarjouksia, jopa 50 prosenttia joissain kategorioissa. Voi olla hankalaa laittaa joulualennuksia saman tien sen jälkeen, koska ei haluta antaa kuluttajille kuvaa, että se paras alennus ei ollutkaan silloin Black Fridayna.

Lisäksi joulukauppa on Hännisen mukaan kovin kilpailtua, minkä vuoksi osa liikkeistä voi haluta tehdä takavuosia parempaa katetta joulun jälkeen.

Asiakkaiden kannalta kampanjoiden paljous tekee sen, ettei joulun alennusmyynti enää erotu aiempaan tapaan muista.

Hännisen mukaan alennusmyynnit ovat siinä mielessä tärkeitä kivijalkakaupoille, että ne tuovat ihmisiä sisään liikkeisiin.

– Nykyään kauppakeskukset ovat elämyskeskuksia, missä on ravintoloita, viihdettä, elokuvateattereita ja liikuntatiloja. Siinä mielessä on hyvä, että voi tapaninpäivänä tai vaikka ensi viikonloppuna yhdistää monta eri asiaa, kun menee käymään lähikauppakeskuksessa. Ostaminen ei samalla tavalla ole enää se pääjuttu.