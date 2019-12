Herätys: Kunnat vielä kybertaaperoita, Kazakstanissa tuhoisa lento-onnettomuus, suomalaisilla Pohjoismaiden suurimmat pelitappiot

Kunnilla heikkoja salasanoja ja huteria palomuureja

Kuntien pitäisi pystyä varautumaan tietoturvahyökkäyksiin nykyistä paremmin. Tänä vuonna kuntien tietojärjestelmiin on tehty useita tietomurtoja ja kyberiskuja. Moni kunta ei tunne omia järjestelmiään, vaikka se olisi varautumisen kannalta tärkeää.

Useita kuollut lento-onnettomuudessa Kazakstanissa

Kone oli matkalla Almatystä maan pääkaupunkiin Nur-Sultaniin eli entiseen Astanaan. Yle Uutisgrafiikka

Usean ihmisen on vahvistettu kuolleen Kazakstanissa Keski-Aasiassa, kun matkustajalentokone on pudonnut maahan. Bek Air -yhtiön koneessa oli kyydissä 95 matkustajaa ja viisi miehistön jäsentä. Lentokone syöksyi maahan pian lähdettyään matkaan Almatyn lentokentältä aamulla paikallista aikaa. Pelastustyöt aloitettiin heti, ja matkustajien ja miehistön evakuointi on käynnissä.

Suomalaiset häviävät eniten rahaa uhkapeleissä, mikä tilanne on muissa Pohjoismaissa?

Veikkaus kerää valtaosan suomalaisten rahapelitappioista. Nella Nuora / Yle

Keskivertosuomalainen häviää vuodessa 370 euroa Veikkaukselle ja ulkomaisille peliyhtiöille. Summa on kirkkaasti suurin Pohjoismaissa. Miten naapurit rajoittavat uhkapelaamista? Ruotsi sai ulkomaiset pelisivustot parempaan hallintaan, kun se otti käyttöön toimilupajärjestelmän. Ruotsi ja Tanska sallii peliautomaatit vain ravintoloissa, pelisaleissa ja kasinoilla. Norjassa on vähemmän pelikoneita kuin Suomessa ja tunnistautuminen on ollut pakollista jo kymmenen vuotta, ja yksittäisen pelaajan tappioita rajoitetaan.

Mikä paprikan lehtiä kellastuttaa? Pelillä lisätään afrikkalaisviljelijöiden tietoutta

Viljelijä Fidelice Wanjiru tutkii lehtihomeen vaurioittamaa satoa. Runsaiden sateiden takia lehtihome on ollut normaalia suurempi riesa. Fredrik Lerneryd

Konstit ovat monet, kun Keniassa levitetään tietoa maanviljelijöille. On tosi-tv-sarja ja netissä toimiva tukiportaali, jonne voi lähettää kysymyksiä. Tukiportaalin toimistossa istuu päivittäin maanviljelyn asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin. Tuorein keksintö on peli, jossa viljelijät voivat veikata sadekauden alkupäivämäärän omassa maakunnassaan. Voittaja saa rahaa ja kaikki osallistuneet saavat pääsyn tukiportaaliin. Samalla viljelijöiltä kerätään tietoa sadoista ja myyntihinnoista.

Nuorten Leijonien kisat alkoivat tappiolla

Ruotsin voitto-osuman laukoi Alexander Holtz. AOP

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue hävisi MM-kisojen avauksessaan Ruotsille luvuin 2–3. Tappio tuli jatkoajalla. Voitto-osuman laukoi viisi sekuntia ennen jatkoajan loppua miesylivoimalla Alexander Holtz. Seuraavan kerran Nuoret Leijonat pelaa lauantaina, kun joukkue saa vastaansa Slovakian.

Sää selkenee ja kylmenee

Yle Uutisgrafiikka

Sää selkenee pohjoisessa ja päivän aikana myös lännessä. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys pysyy runsaana ja paikoin voi tulla heikkoa lumisadetta. Sää kylmenee pohjoisesta alkaen. Maan pohjoisosassa pakkanen kiristyy 10 ja 25 asteen välille, etelässä ja idässä pakkasta on 2–5 astetta. Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta.

Lue lisää Ylen sääsivuilta.