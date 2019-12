Israelin pääministeri Netanjahu julistautui voittajaksi puolueensa johtajakisassa – ovensuukyselyn perusteella luvassa on selvä voitto

Israelissa äänestettiin oikeistolaisen Likud-puolueen puheenjohtajuudesta torstaina. Ovensuukyselyn perusteella johtajana jatkaa tämänhetkinen puheenjohtaja ja maan pääministeri Benjamin Netanjahu. Netanjahu on ollut puolueen keulahahmo jo kahden vuosikymmenen ajan.

Ovensuukyselyn mukaan Netanjahu on saamassa yli 71 prosenttia äänistä, uutistoimisto Reuters kertoo. Netanjahun pitkäaikainen kilpakumppani Gideon Saar saa ovensuukyselyn mukaan reilut 28 prosenttia äänistä.

– Valtava voitto! Kiitos Likudin jäsenille luottamuksesta, tuesta ja rakkaudesta, Netanjahu tviittasi tunti äänestyksen päättymisen jälkeen.

Puheenjohtajasta äänesti hieman alle puolet Likud-puoleen noin 116 000 äänioikeutetusta jäsenestä. Israelissa riehuvan talvimyrskyn epäillään vaikuttaneen äänestysintoon.

Puheenjohtajavaalin lopullisen tuloksen odotetaan selviävän varhain perjantaiaamuna.

Netanjahun voitto tarkoittaisi sitä, että hän johtaisi Likudia maaliskuussa järjestettävien parlamenttivaalien aikaan.

Maaliskuun vaalit ovat jo kolmannet vuoden sisällä Israelissa. Sekä Netanjahu että toisen valtapuolueen, Sininen ja valkoinen -puoleen johtaja Benny Gantz epäonnistuivat vuoroillaan hallituksen muodostamisessa. Israelin parlamentin eli Knessetin saama lisäaika hallituksenmuodostajan löytämiseksi umpeutui reilut kaksi viikkoa sitten, minkä takia parlamentti joutui hajoamaan.

Maassa ei ole ollut toimivaa hallitusta liki vuoteen.

Netanjahun asema on saanut kolhuja

Useissa israelilaisissa vaalikampanjoissa toiminut mielipidetutkija Stephan Miller sanoi aiemmin, että Netanjahu voi vain hävitä johtajuustaistossa. Siitä huolimatta, millaisen kannatuksen hänen vastustajansa Saar äänestyksessä saa, on se selvä merkki puolueen sisäisistä asenteista.

– Se on ensimmäinen kerta kymmeneen vuoteen, kun joukko oikeistoäänestäjiä selkeästi ilmaisee halukkuutensa päästä eroon Netanjahusta, hän kertoi.

Ministerinäkin toiminut Saar haastoi Netanjahun johtajuuden viime kuussa, kun Netanjahua vastaan nostettiin syytteet korruptiosta. Häntä syytetään monista eri tapauksista muun muassa rikosnimikkeillä petos ja lahjuksen ottaminen. Netanjahu on kiistänyt syytökset.

Syytteet saattavat päättää Netanjahun poliittisen uran. Hän on maan pitkäaikaisin pääministeri ja toiminut tehtävässään vuodesta 2009.

Israelin lainsäädännön mukaan pääministerin on pakko erota vasta, kun hänet on tuomittu ja kaikki mahdolliset valitusmahdollisuudet on käytetty. Poliittiset paineet Netanjahun eroamiseksi ovat silti olleet kovat.

Lue myös:

Israelissa pääministeri Netanjahu taistelee puolueensa puheenjohtajuudesta

Israelissa järjestetään kolmannet vaalit vuoden sisällä – parlamentti ei löytänyt hallituksenmuodostajaa määräaikaan mennessä

Lähteet: AFP, Reuters, AP, STT