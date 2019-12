Maailma muuttui 2010-luvulla ehkä enemmän kuin koskaan – Digijätit, ilmastonmuutos ja nationalismi pirstovat myös ensi vuosikymmentä

Yritysten rooli vahvistuu sirpaloituvassa maailmassa

Kun kansainvälinen poliittinen yhteistyö heikkenee, yritysten rooli esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkäisyssä kasvaa. Suomalaistenkin yritysten toimintatavat ovat muuttuneet ympäristöystävällisemmiksi.

– Yritykset ovat osaltaan päättäneet, että ilmaston lämpeneminen saadaan taittumaan. Kaikki tietävät, että tulevaisuudessa menestyvät ne yhtiöt, jotka kykenevät löytämään ratkaisuja globaalisti ja tuottamaan ympäristön kannalta oikeita ratkaisuja, Gasumin Johanna Lamminen sanoo.

Olennaisessa osassa ilmastonmuutoksessa ovat pankit ja muut rahoittajat. Jopa Euroopan keskuspankki on kertonut ottavansa ilmastonmuutoksen ehkäisyn osaksi toimintaansa. Pankit ovat sekä lainanantajia että varallisuuden hoitajia.

– Pankeissa ilmastonmuutos näkyy siinä, miten me jaamme varoja, teemme sijoituksia, hoidamme varallisuutta. Pankeilla on iso rooli asiakkaidensa kautta. Kestävän kehityksen ympärille rakennettuja sijoitussalkkuja on jo. Se tulee kasvamaan jopa räjähdysmäisesti, Nordean ex-konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo.