Helsingin terveyskeskuslääkäreille 1 250 euroa lisää kuussa – "Houkutellaan tekijöitä maakunnista"

Helsingin kaupunki alkaa maksamaan tammikuun alusta kaikille terveysasemien potilastyötä tekeville lääkäreille määräaikaista tehtävälisää, joka on täyttä työaikaa tekevillä 1 000 euroa kuukaudessa.

Terveysasemien johtajalääkärin Timo Lukkarisen mukaan määräaikaista tehtävälisää maksetaan tällä erää vuoden 2020 kesäkuun loppuun saakka. Lukkarinen sanoo, että palkankorotukset ovat yksi keino taistella kaupunkia kiusaavaa lääkärivajetta vastaan.

– Katsomme, miten homma alkaa rullaamaan, ja mahdollisesti jatkamme korotuksia vuoden 2020 loppuun saakka.

Aiemmin päätetty jo 250 euron korotuksesta

Tämän lisäksi kaupungin jo aiemmin päättämä palkkakehitysohjelma tuo kaikille lääkäreille 250 euron pysyvän palkankorotuksen.

Tuhannen euron lisän saavat vuoden alusta alkaen myös uudet töihin tulevat lääkärit.

– Houkutellaan tekijöitä maakunnista Helsinkiin.

– Terveysasemien toiminnan näkökulmasta lääkärivaje on asia, jolla on lukuisia heijastevaikutuksia, vaikka asiakkaille tämä näkyy pääasiassa vain lääkärille pääsyn ongelmina. Tästä syystä vajeen korjaaminen on ehdoton prioriteettimme, kertoo terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen

"Ratkaisu on perusteltu"

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan Leena Turpeisen mukaan ratkaisu on perusteltu, koska lääkärivajeesta johtuen lääkärin tehtävät terveysasemalla ovat tällä hetkellä tavanomaista vaativampia.

– Kun saamme uusia lääkäreitä, voimme paremmin taata helsinkiläisille nopeamman hoitoon pääsyn myös kiireettömissä asioissa. Samalla haluamme tietysti varmistaa, ettei työkuorma tule nykyisille lääkäreille, eikä myöskään hoitajille, liian raskaaksi, Turpeinen toteaa Helsingin kaupungin tiedotteessa.