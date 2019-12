Pietarin Pulkovon lentokenttä alkaa kilpailla Finnairin Aasian matkustajista – avaa kentän lukuisille uusille lentoyhtiöille

Pietari haluaa kasvaa yhdeksi Euroopan suosituimmista matkakohteista, jossa vierailisi vuosittain miljoonia turisteja.

Suunnitelman toteutuminen vaatii suorien lentoreittien avaamista niin kaukokohteista, kuin lähempää Euroopasta. Samalla Pietarin lentoasema laajenee yhdeksi Venäjän suurimmista lentoliikenteen solmukentistä.

Ensimmäisiä reittiavauksia Pietarin Pulkovon kenttä toivoo jo kesälle 2020. Ensi vuoden alussa astuu voimaan määräys, joka sallii lentoyhtiöiden avata uusia suoria reittejä useimmilta Euroopan kentiltä Pietariin. Tämän toivotaan kiinnostavan erityisesti halpalentoyhtiöitä.

Esimerkiksi irlantilaiselle Ryanairille Pietarista voi tulla houkutteleva kohde. Vanhan lentoliikennesopimuksen mukaan yhtiö on voinut lentää Pietariin vain kotikentältään Irlannin Dublinista, mutta jatkossa lentoja voisi olla lähes mistä tahansa. Yhtiö on sijoittanut lentokoneita ja henkilökuntaa kymmenille kentille eri puolilla Eurooppaa.

Yhä useammat kansainväliset lentoyhtiöt käyttävät Pietarin Pulkovon kenttää. Sen kautta kulkee vuonna 2019 yhteensä 19,6 miljoonaa matkustajaa. Pulkovo lentoasema

Ryanair valmisteli jo muutamia vuosia sitten lentojen aloittamista Pietariin, mutta luopui suunnitelmista vanhan sopimuksen rajoitusten sekä kalliiden laskeutumis- ja kenttämaksujen takia. Pietarin lentokentän hinnoittelua on nyt muutettu halpalentoyhtiöitä enemmän houkuttelevaksi.

– Halpalentoyhtiöt eivät välttämättä halua esimerkiksi käyttää suoraa kävelysiltaa terminaalista koneeseen, vaan kuljettavat matkustajia bussilla. Se on toki edullisempaa, sanoo viestintäasiantuntija Daria Sorgeeva Pietarin Pulkovon lentoasemalta.

Myös WizzAir ja Easytjet ovat kiinnostuneita lentoyhteyksistä Pietariin. WizzAir lentää jo tällä hetkellä Pietariin Budapestistä, ja yhtiö avasi lokakuussa uuden reitin Lontoon Lutonin kentältä.

Pietarin Pulkovon kenttä on laatinut listan Aasiassa, Lähi-Idässä ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevista kentistä, joista uuden reitin avaava lentoyhtiö saa tuntuvia alennuksia lentokenttämaksuihin. Hilppa Hyrkäs / Yle

Pietari haluaa suoria lentoja Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan

Pietarin kunnianhimoinen suunnitelma lentomatkustajien määrän lisäämisestä iskee myös suoraan Finnairin laajenevaan reittiverkostoon.

Pulkovon kenttä näet houkuttelee kansainvälisiä lentoyhtiöitä avaamaan Pietariin kaukoreittejä Aasiasta, Lähi-Idästä ja Pohjois-Amerikasta. Lentoasemayhtiö on laatinut listan kohteista, joihin Pietarista ei ole vielä suoria lentoja. Lista muistuttaa Finnairin kaukoliikenteen reittikarttaa.

Näiltä kentiltä uuden reitin avaava yhtiö saa peräti 80 prosentin alennuksen lentokenttämaksuista.

– Tarjoamme Pietaria myös välilaskupaikaksi. Esimerkiksi Singaporesta tuleva lento jatkaa täältä Ruotsiin, sanoo Sorgeeva.

Kiinalaisturisteja saapuu Pietariin suorilla lennoilla sekä junalla Moskovasta ja Helsingistä. Kari Kosonen / Yle

Tämä merkitsee toteutuessaan sitä, että yhä useampi Keski-Euroopasta tuleva matkailija käyttäisi Pietaria kauttakulkukenttänä, samaan tapaan kuin Helsinki-Vantaa toimii nykyisin. Kesällä 2019 Pietariin oli jo suoria lentoja yhdestätoista kiinalaiskaupungista, ja ensi vuodelle reittien määrä on kasvamassa.

– Kiina on meille erittäin tärkeä kohde, ja toivomme matkustajamäärän kasvavan, sanoo Daria Sorgeeva.

Houkuttimena välilaskuille on myös tuleva päästökauppa. Tuolloin Eurooppaan saapuva kone maksaisi päästöistä vain Pietarin ja Euroopan kohteen väliseltä matkalta, eikä koko reitiltä. Hyöty tosin jää lyhytaikaiseksi, sillä myös Venäjä on sitoutunut kansainvälisen lentoliikenteen päästöjärjestelmään Corsiaan, tosin vasta vuodesta 2027 alkaen.

Ilmainen e-viisumi lisännyt lentomatkustusta

Pietarin Pulkovon kentälle on voinut matkustaa lokakuusta alkaen ilmaisella sähköisellä e-viisumilla. Lentoaseman mukaan se on selvästi lisännyt lentomatkustusta. Tänä vuonna Pietarin Pulkovon kautta kulkee jo lähes 20 miljoonaa lentomatkustajaa. Matkustajamäärällä mitattuna Pulkovo on jo lähellä Helsinki-Vantaata, ja kasvu on selvästi Helsinki-Vantaata ripeämpää.

– Eniten on lisääntynyt Venäjän sisäinen matkustus, mutta myös kansainvälisillä reiteillä on erityisesti loppuvuodesta kulkenut enemmän matkustajia, sanoo Sorgeeva.

Katutaidetta Pietarissa. Pietarilaisen B'Rock-yhtyeen sooloviulisti Alexander Gerb esiintymässä kaupungin keskustassa. Jari Kovalainen / Yle

Pulkovon kenttä odottaa sähköisen e-viisumin laajenevan lentoliikenteessä koko Venäjän alueelle kahden vuoden kuluttua.

– Silloin tulemme olemaan tärkeä kauttakulkukenttä, ja tällä hetkellä monet venäläiset yhtiöt valmistelevat reittitarjonnan lisäämistä Pietarista.

Lappeenrannan lentokentällä ollaan varmoja venäläismatkustajien tuloon

Ryanairille Pietaria lähin lentokenttä on tällä hetkellä Lappeenranta, josta yhtiö lentää viiteen kaupunkiin Keski-Euroopassa. Tänä vuonna Lappeenrannan kentän kautta kulkee noin 80 000 matkustajaa. Heistä vajaat puolet on venäläisiä.

– Uskomme, että jatkossakin pietarilaisia kulkee Lappeenrannan kautta, kun monet tekevät samalla tax free-ostoksia. Tänne pääsee myös helposti busseilla, sillä Pietarin kenttä alkaa olla ruuhkainen, sanoo Lappeenrannan Lentoasema Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eelis Eskelinen.

Ryanairin Lappeenrannan lentojen matkustajista noin puolet on kotoisin Pietarista ja Viipurista. YLE

Eskelisen mukaan venäläisten osuus kuitenkin vähenee luonnollisesti sitä mukaa, kun Kuopiosta ja Joensuusta Suomenlahdelle ulottuva matkailuklusteri, matkailualan yrittäjien verkosto, saa keskieurooppalaisia turisteja liikkeelle. Tuolloin yhä useampi saapuva matkustaja jää lomalle Saimaan alueelle.

Lentoliikenteen rajoituksista vapaaseen kilpailuun

Venäjä on tähän asti rajoittanut lentoliikenteen avaamista kilpailulle, ja se on pitänyt voimassa rajoittamisen mahdollistavat lentoliikennesopimukset esimerkiksi EU-maiden kanssa. Tällä hetkellä ulkomaiset lentoyhtiöt voivat lentää vapaammin ainoastaan Sotšiin, Kalingradiin ja Vladivostokiin, mutta yhtiöiden kiinnostus uusien reittien avaamiseen on ollut vähäistä.

Venäjän liikenneministeriön uusi päätös koskee lentoliikenteen vapauttamista Pietarista 30:een Euroopan maahan. Poikkeuksena on yksittäisiä kaupunkeja Itävallassa, Bulgariassa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa, joihin reittejä ei voi avata vapaasti. Niihin lentää venäläinen lentoyhtiö.

Siten esimerkiksi Suomesta voitaisiin avata suorat lennot Pietariin vaikkapa Oulusta tai Rovaniemeltä, jos lentoyhtiö laskee reitin olevan kannattava. Mutta myös Suomen viranomaisilta vaaditaan lupa uuteen reittiin Venäjälle.

– Voimassa on edelleen Suomen ja Venäjän välinen lentoliikennesopimus, jossa yhtiöt nimetään reiteille. Me emme ole tästä keskustelleet vielä Venäjän kanssa, sanoo johtava erityisasiantuntija Päivi Jämsä Liikenne- ja viestintäministeriöstä.