Suomalainen Sesse Kutvonen oli myrskyn silmässä Filippiineillä – otti kotiinsa 30 talonsa menettänyttä

Sesse Kutvosen talosta tuli turvapaikka Phanfone-taifuunin uhreille. Kun bambumajat lensivät myrskyn mukana, Kutvosen talo ei huojunut.

Sesse Kutvosen koti on kestänyt jopa maailman hurjimpiin lukeutuneen Haiyan-taifuunin. Sesse Kutvonen

Jopa 55 metriä sekunnissa puhaltanut myrsky tuhosi tuhansia koteja halkoessaan Filippiinien keskiosaa. Perjantaina viranomaiset ilmoittivat, että Phanfone-taifuunin uhriluku on noussut jo 28:aan. Määrä saattaa kasvaa yhä.

Tuhannet ovat yhä evakossa. Kutvosen kotona Kalibossa on nyt kolmekymmentä kaupunkilaista, joiden majat tuuli pyyhkäisi kumoon.

– Puolet väestä on lapsia. Lähdin kylälle ostamaan muutaman kilon kalaa heille ruoaksi. Huomenna he voivat mennä kotiin pelastamaan mitä pelastettavissa on, Kutvonen kuvaa taifuunin jälkeen tulleen aurinkoisen päivän askareitaan.

Sesse Kutvonen avasi kotinsa kymmenille taifuunin uhreille, jotka olivat menettäneet kotinsa. Sesse Kutvonen

"Tuulen mukana olisi voinut lähteä lentoon"

Kutvonen rakennutti talon palmujen katveeseen lähelle Boracayn suosittua lomasaarta kymmenen vuotta sitten. Hän viettää aikaansa yli 80 000 ihmisen Kalibon kaupungissa Panayn saarella osan vuodesta.

Tavallisesti aurinko porottaa lämpimästi, mutta joulupäivänä iskeneen taifuunin voima oli ihmistä lujempi.

– Kadulle ei kannattanut mennä. Olisi voinut nousta tuulen mukana lentoon, Kutvonen kertoo.

Vettä tuli niin paljon, että kaupungissa tulvi.

– Kaikki on märkänä, vaatteet, paperit, kaikki mikä talossa oli. Jos on niin onnekas, että omisti television, se on nyt veden alla, Kutvonen kertoo.

Hän kuvailee tunnelmia pizzeriassa, josta löytyy kaupungin ainoa toimiva verkkoyhteys. Sähköä saa vain generaattoreista.

Sesse Kutvonen löysi taifuunin jälkeen kaupungin ainoan nettiyhteyden pizzeriasta. Sesse Kutvonen

– Sähköpylväät ovat kaatuneet. Veikkaan että kuluu ainakin kuukausi ennen kuin ne saadaan toimimaan, Kutvonen kertoo.

Ainoa verkkoyhteys pizzeriassa

Phanfone-taifuuniin osattiin varautua. Viranomaiset ovat seuranneet sitä jo kauan ennen kuin se iski maahan. Uutisissa näytettiin karttoja taifuunin lähestymisestä.

– Minulla on generaattori, ruokaa, jääkaapit ja pakastimet. Minulla ei ole henkilökohtaisesti mitään hätää, hän miettii Messenger-puhelussa.

Kutvosen oma lujarakenteinen talo Kalibossa pysyi pystyssä, kun katot lensivät, puut katkeilivat tai taipuivat maahan asti.

– Talo on rakennettu lekaharkoista, betonista ja raudoista. Se kestää kyllä, mutta puutarha meni kyllä uusiksi, Kutvonen kertoo.

Koti piti pintansa jopa kuusi vuotta sitten alueen läpi riehuneen Haiyan-taifuunin, jossa kuoli tai katosi yli 7 000 ihmistä.

Tulvavesi vei naapurilta ammatin

Filippiineille iskee parikymmentä taifuunia joka vuosi. Kutvonen auttoi Haiyan-taifuunin uhreja ja auttaa nytkin. Hän haluaa antaa apunsa suoraan tuhojen uhreille.

Kutvonen kertoo naapuristaan, puusepästä, jonka sähkötyökalut jäivät veden alle.

– Siinä meni työkalujen mukana ammatti. Välineiden uusiminen on kallista, suree Kutvonen.

Eniten myrskytuhoista kärsivätkin tuhoalueen köyhimmät asukkaat. Monien kodit ovat bamburakenteisia ja ne ovat nyt luhistuneet täysin.

Taifuuni kaatoi sähköpylväitä. Kalibossa sähkö on vielä laajalti poikki ja puhelimetkaan eivät toimi. Sesse Kutvonen

Lopullista uhrimäärää ei tiedetä

Tuhon laajuutta ei yhäkään tiedetä, koska tie- ja puhelinyhteydet ovat monin paikoin poikki.

Kalibon lentokenttäkin kärsi vahinkoja. Sille saapuu tavallisesti jatkuvasti lomalentoja suositulle Boracayn lomasaarelle. Boracaylle pääsee taas kulkemaan, vaikka raivattavaa riittää.

– Ihmiset ovat omalla uutteruudellaan siivonneet teiltä kaatuneita puita ja sähkötolppia. Varovasti pitää ajella, mutta autolla ja mopolla pääsee taas liikkumaan.