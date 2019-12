Jälleen yllätyskäänne Malmilla: Helsinki kiistää väitteet lentotoiminnan jatkumisesta – "Aluetta ei voi käyttää ilman maanomistajan lupaa"

Malmin lentokenttä on muodostunut vuosien saatossa isoksi kiistakapulaksi.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho kiistää väitteet, joiden mukaan lentäminen Malmin kentällä saisi jatkua, koska kaupungin päätös vuokrasopimuksen irtisanomisesta on riitautettu. Vireillä oleva oikeusprosessi estää kaupungin irtisanomispäätöstä astumasta voimaan.

– Aluetta ei voi käyttää ilman maanomistajan lupaa, Aho sanoo.

Kaupunki rtisanoi lentopaikan toistaiseksi voimassa olleen vuokrasopimuksen päättymään 31.12.2019. Kaupunki myös tiedotti aatonaattona (siirryt toiseen palveluun), että lentäminen päättyy vuoden loppuun.

Päätös on nyt kuitenkin riitautettu ja sen oikeuskäsittely kesken.

Malmin lentokenttäyhdistys huomauttaa (siirryt toiseen palveluun), että tällöin lentäminen voi jatkua tavalliseen tapaan, koska irtisanomispäätös ei ole lainvoimainen. Yhdistyksen mukaan lentokenttää ei suljeta vuodenvaihteessa, vaan yhdistys jatkaa kentän operointia normaalisti.

Riitauttamisen vuoksi liikenne- ja viestintävirasto Traficom päätti joulukuun lopussa jatkaa Malmin lentokentän pitolupaa, vaikka oli aiemmin ilmoittanut kaupungille, että lentopaikan pitolupa raukeaa vuoden vaihteessa. Asiasta kertoi ensin Suomen Kuvalehti. (siirryt toiseen palveluun)

Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho hämmästelee Ylelle Traficomin linjausta lentotoiminnan lopettamisesta.

– Olemme yhteydessä Traficomiin välittömästi vuoden vaihteen jälkeen, jotta saamme selvyyden päätöksen perusteluista, Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho sanoo.

Ahon mukaan kaupunki jatkaa alueelle suunnitellun asuntorakentamisen valmistelutöitä. Kaupunki on kaavaillut lentokentän seudulle asuinaluetta. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa 2020-luvulla. Sillä välin alueelle on tarkoitus tehdä muun muassa hiihtolatuja jo täksi talveksi.

Alueelle on suunnitteilla myös kävely- ja pyöräilyreittejä sekä virkistys- ja tapahtuma-alueita. Lisäksi suunnitelmissa on uusi lumenvastaanottopaikka ja mahdollisesti ammattiopetuksen väistötiloja sekä veneiden talvisäilytystä.

