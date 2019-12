"Pystyin vain makaamaan lattialla ja itkemään kivusta" – Aslak Länsmanin sairaalamatka kesti 11 tuntia, koska lääkintäkopteri jäi maahan Lapin jäätävissä oloissa

Pitkien etäisyyksien Lapissa moni sairaskohtaus olisi kuolemaksi ilman helikopterikyytiä, sillä sairaalaan on matkaa pisimmillään yli 500 kilometriä. Kopteri joutuu jäämään maahan huonon sään vuoksi peräti joka viidennellä kerralla. Pohjoisessa kaivataan kipeästi lentokalustoa, joka pärjäisi myös arktisissa olosuhteissa.

Inarilaiselle Aslak Uula Länsmanillle porotöissä sattunut onnettomuus oli vähällä käydä kohtalokkaaksi, kun Lapin lentosää piti lääkintäkopterin maassa Rovaniemellä ja apu saapui paikalle maata pitkin halki vaikeakulkuisen tunturierämaan.

Länsman joutui onnettomuuteen Lemmenjoen erämaa-alueella, kun hänen moottorikelkkansa reki tarttui puuhun ja hän itse sinkoutui vasten ohjaustankoa.

Kipu vei jalat alta

Parin minuutin hengähdystauon jälkeen matka jatkui. Illan tullen Länsmanista alkoi tuntua, että onnettomuus ei ollutkaan niin vaaraton kuin aluksi vaikutti.

– Illalla kämpälle päästyämme kipu oli niin kova, että jalat eivät enää kantaneet. Tuntui kuin olisi isketty veitsellä selkänikamien väliin. Pystyin vain makaamaan kämpän lattialla ja itkemään kivusta, Länsman muistelee marraskuista iltaa.

Kaverit soittivat hätäpuhelun, josta alkoi piinaava odotus. Kolmen tunnin kuluttua Inarin vapaapalokunnan pelastusyksikkö kurvasi kelkalla Maraston porokämpän pihaan. Länsman sai kipulääkettä, ja hänet aseteltiin rekeen.

Alkoi neljän tunnin matka erämaan keskeltä tien varteen. Ambulanssi ensihoitajineen odotti Lemmenjoen kylällä.

– Ensihoitajatkin sanoivat, että potilas on siinä kunnossa että kyllä tämä kopterilla täältä pitäisi saada. Kun ei kopteria ollut niin ei siinä ollut vaihtoehtoja.

Ambulanssimatka Rovaniemelle kesti vielä neljä tuntia lisää, eli hätäpuhelusta sairaalaan pääsyyn meni yhteensä yksitoista tuntia.

Lapissa eniten potilaskuljetuksia

Lapin sairaanhoitopiirissä ensihoidosta vastaavan lääkärin Antti Saaren mukaan paremmasta kopterista olisi apua nimenomaan Lapissa.

– Lapissa on kopterikuljetuksia ylivoimaisesti eniten, joten kopterin laatu korostuu. Jos meillä olisi täydellisessä maailmassa varaa kyvykkäämpään kopteriin, niin kyllä me sellainen otettaisiin, Saari sanoo.

Lappilaisten lisäksi huolehdittavana on kelkkasafareilla itsensä telovia turisteja, tunturiin eksyneitä hiihtäjiä ja sydänoireisiin havahtuneita ruskaretkeläisiä.

Vuonna 2017 sää esti Finnhemsin Lapin kopterilennoista joka viidennen. Kaikkiaan hälytyksiä tuli 1940. Tutkimuksen mukaan 142 tapauksessa oli kyse jäätämisestä, joka on haittana etenkin alkutalvesta.

Tarvitaan toimintasädettä ja säävarmuutta

Aslak Uula Länsmanin mukaan jäätävä tihku oli lentämisen esteenä myös sinä päivänä, kun hän pelkäsi kuolevansa eräkämpälle.

Tuolloin myöskään Rajavartiolaitoksen kopteri, Lapin yksityinen lääkärikopteri Aslak tai Pohjois-Norjan pelastuskopteri eivät voineet tulla apuun, joko sään tai toisen tehtävän vuoksi.

Lääkärikopterien tulevaisuutta selvittäneen Jyri Liljan mukaan Lappiin tarvitaan säänkestävämpää kalustoa. Halvin vaihtoehto olisi se, että Rajavartiolaitos siirtäisi jonkun jäänpoistolaitteilla varustetuista koptereistaan Rovaniemelle.

Saaren mielestä kopterin pitäisi myös pystyä hakemaan potilas Utsjoelta ilman välitankkausta matkalla takaisin sairaalaan. Kopterin kyydissä on usein aivoinfarkti- tai sydänkohtauspotilaita, joilla ei ole aikaa odottaa polttoainetankilla.

Lääkärikopterien hallinnointi on myllerryksessä

Lääkärikopterien hallinnointia ollaan parhaillaan mylläämässä uuteen uskoon. Lentotoiminnasta on tähän saakka vastannut sairaanhoitopiirien omistama Finnhems-yhtiö, jonka hallitus haluaa nyt valtiollistaa kustannustehokkuuteen vedoten.

Monet sairaanhoitopiirit ovat jo päättäneet osakkeidensa myynnistä valtiolle.

Finnhems on kahden yksityisen kopteriyhtiön kanssa järjestänyt lentoja kuudesta tukikohdasta, joista pohjoisin on Rovaniemellä. Vuonna 2022 on tarkoitus avata tukikohdat myös Kouvolassa ja Seinäjoella.

Tarvitaanko pitkien etäisyyksien Lappiin säävarmempi kopteri kuin etelään? Sen pohdinta kuuluu uuden yhtiön hallitukselle, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

– Kaikkialla Suomessa ei tarvitse olla yhtä ja samaa kopteria. Jos päätetään hankkia omat kopterit, silloin kilpailutusta kannattaa tehdä eri malleilla, Varhila sanoo.

"Tajutaanko, miten eriarvoisessa asemassa pohjoisessa ollaan"

Lääkärikopterien tulevaisuutta selvittänyt Lilja ei pidä valtiollistamista ensinkään kannattavana. Varhila taas käyttää valtiollistamisesta sanaa kun, eikä jos.

Hän vakuuttaa, että Lapin tilanne tunnetaan myös ministeriössä. Länsman ehti epäillä sitä moneen kertaan maatessaan ambulanssissa matkalla sairaalaan Rovaniemelle.

– Huonommalla tuurilla siinä olisi voinut henkikin mennä. Kyllä sitä mietti, että tajutaanko miten eriarvoisessa asemassa täällä pohjoisessa ollaan tällaisten asioiden suhteen, Länsman sanoo.

Länsman ei puhu vain itsestään vaan myös useista sellaisista tilanteista, joissa hän on ollut vapaapalokuntalaisena hakemassa hätään joutunutta maastosta. Kopteria olisi tarvittu, mutta sitä ei tunnetuista syistä saatu.

– Pohjoisessa kyllä tiedetään, että missä kelissä ei kannata joutua onnettomuuteen, Länsman toteaa.

Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitajat Mari Huczkowski ja Jyri Ulkuniemi lähtevät ambulanssilla kun seuraava hälytys tulee Rovaniemen alueella. Ylä-Lapista potilas lennätetään kopterilla, jos mahdollista. Annu Passoja / Yle

Erimielisyys lääkärin tarpeesta

Selvitysmies Jyri Lilja kiinnitti kriittistä huomiota myös siihen, että Lapin lääkärikopterissa ei ole lääkäriä vaan hoitoa antavat ensihoitajat. Lapissa puhutaankin virallisesti lääkintäkopterista.

Liljan mielestä sairaanhoitopiirin pitää järjestää kopteriin lääkäri, mutta ensihoidon vastuulääkäri Antti Saari on asiasta eri mieltä. Hänen mukaansa ensihoitajilla on pärjätty hyvin, eikä puolen miljoonan euron käyttäminen lääkäripäivystyksen järjestämiseen ole järkevää.

– Ratkaisujen pitää olla kustannusvastuullisia eikä tämä ehdotettu ratkaisu sitä ole tilanteessa, jossa säästöjä pitää miettiä koko ajan.

Ensihoitajat konsultoivat puhelimitse lääkäriä, ja tämä järjestelmä on Saaren mukaan toiminut hyvin.

"Täytyy olla kiitollinen"

Aslak Uula Länsman on toipumassa ja on tyytyväinen, että neljän viikon pakollinen vuodelepo on ohi. Lääkäri on antanut luvan rauhalliseen kävelyyn ja kevyisiin kotitöihin.

Hän sanoo nyt, että kopteriin liittyvän epäonnen lisäksi kelkkakolarissa matkassa oli myös onnea: kelkan kahva ei osunut pernan kohdalle, vaikka lähellä oli.

Lisäksi Inarin vapaapalokunnan päivystysvuorossa oli kokenut kelkkailija, joka ajoi erämaan halki turvallisesti ja niin nopeasti kuin vain voi. Kaikki auttajat olivat tuttuja ja valoivat Länsmaniin uskoa, että tästä selvitään.

– Nyt osaa antaa arvoa sille, että Inarissa pelastustoimintaa ylipäätään on, koska kymmenen vuotta sitten VPK oli vaarassa loppua kokonaan. Täytyy olla kiitollinen, että se voi nyt hyvin ja tutut ihmiset olivat valmiita minua auttamaan.

