Tuhannet turistit ovat saarroksissa ja asukkaat pakosalla, kun Sarai-sykloni riehuu Fidzhillä

Myrsky on tuonut mukanaan rankkasateita ja kovia tuulia, mutta kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen.

Voimakas trooppinen hirmumyrsky murjoo Tyynellä valtamerellä sijaitsevaa Fidzhiä. Sykloni Sarai on tuonut mukanaan rankkasateita ja kovia tuulia ja pakottanut lähes 2 000 ihmistä pakenemaan kodeistaan. Tuhannet turistit ovat jääneet saarroksiin, kun lentoja Fidzhille ja sieltä pois on peruttu tai siirretty.

Maan hätätilaviraston mukaan toistaiseksi ei ole tiedossa, että kukaan olisi loukkaantunut.

Uusiseelantilainen Melonie Sheppard kuvaili uutistoimisto AFP:lle tilannetta pelottavaksi Manan saarella pääkaupungin länsipuolella. Hän kertoo, että heidän lomakylänsä alue on suljettu.

– Meitä riepottelee kova tuuli, ja vettä tulee vaakasuoraan. Hotelli tarjoilee pakattuja aterioita ja vettä huoneisiin, kun se on mahdollista, Sheppard sanoi.

Hän jatkoi, että ujeltava tuuli lennättää ympäriinsä rojua, ovet ja ikkunat tärisevät ja valtavat aallot lyövät rantaan.

Myrskytuuli on kohonnut puuskissa lähes 40 metriin sekunnissa. Sykloni on muun muassa kaatanut puita ja katkonut sähköjä. Maan hallitus on varoittanut tuhoisista tuulista ja mahdollisista tulvista rannikkoalueilla.

Syklonin odotetaan ohittavan Fidzhin pääsaaren Viti Levun ja suuntaavan maan eteläsaarten kautta Tongalle, minne sen on määrä saapua myöhään sunnuntaina.

Lähteet: AFP