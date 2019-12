Nasa esitteli uuden Mars-mönkijän – osaa valmistaa happea ja kuuntelee planeetan tuulia

Nasalla on suuret odotukset uudelle mönkijälleen, jonka perässä seuraavat ehkä myöhemmin ihmiset.

Yhdysvaltojen avaruushallinnon Nasan uusi Mars-mönkijä paitsi etsii merkkejä elämästä myös valmistelee mahdollista ihmisten tekemää tutkimusmatkaa.

Tutkijat kuvailevat hanketta miehitetyn lennon esiasteeksi. Nasa toivoo, että se voi lähettää planeetalle tulevaisuudessa miehitetyn lennon.

Nasan mukaan mönkijässä olevalla laitteistolla voi valmistaa happea, jota voidaan jonakin päivänä käyttää sekä hengittämiseen että polttoaineena koti-Maahan suuntautuvalla paluumatkalla.

Nasa esitteli uuden mönkijän perjantaina. Mönkijän on määrä lähteä kohti Marsia ensi vuoden heinäkuussa Floridan Cape Canaveralista, ja sen odotetaan olevan perillä seitsemän kuukautta myöhemmin helmikuussa 2021.

.

Marsin pinnalla matkaa taittanut Yhdysvaltain Curiosity-luotain otti itsestään kuvan syyskuussa 2016. Nasa

Osapuilleen auton kokoinen mönkijä sisältää muun muassa 23 kameraa ja kaksi "korvaa", joilla kuunnellaan planeetan tuulia. Menopelissä on edeltäjänsä Curiosityn tavoin kuusi pyörää, mikä helpottaa liikkumista kivikkoisessa maastossa.

Polttoaine on peräisin omasta pienikokoisesta ydinreaktorista, ja mönkijän on määrä kulkea päivän aikana vajaan parinsadan metrin matka. Parimetriset kädet keräävät kivinäytteitä, jotka on tarkoitus avata laitteeseen kytketyllä poralla.

Edeltäjä köröttelee yhä Marsissa

Mars-operaation apulaisjohtajan Matt Wallacen mukaan planeetalta on määrä etsiä muinaista mikrobitason elämää.

– Kyse on ajasta miljardeja vuosia sitten, jolloin Mars oli paljon enemmän Maan kaltainen, Wallace sanoi uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

Mönkijä jättää keräämänsä näytteet sinetöityinä Marsin pinnalle odottamaan, että seuraava tulija kuljettaa ne takaisin Maahan. Tutkijat toivovat, että seuraava Mars-operaatio aloitetaan vuonna 2026.

Nykyisen mönkijään odotetaan olevan toimintakykyinen vähintään kahden vuoden ajan. Sen edeltäjät ovat kuitenkin usein ylittäneet odotetun elinikänsä. Esimerkiksi Curiosity laskeutui Marsiin vuonna 2012 ja köröttelee yhä planeetalla Mount Sharpin alueella.

