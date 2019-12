Pulleat simpukat frittien kera ovat vuodenvaihteen herkkua Belgiassa – brysseliläinen ravintola tarjoaa 16 liemivaihtoehtoa

BRYSSEL On se aika vuodesta, kun vatsat ovat täynnä, jatkuvasti.

Silti vesi herahtaa kielelle, kun ajattelenkin simpukoita, sellaisia pieniä kovakuorisia kavereita, jotka elävät meressä.

Ihana meriveden maku siirtyy suuhun, kun napsaisee ensimmäisen pullean kaverin poskeen. Istun Brysselin keskustassa Chez Leonissa, kaupungin ainoassa ravintolassa, jonka voi aidosti sanoa olevan simpukkaravintola.

Joulu ja uusivuosi ovat simpukka-aikaa. Täällä jokainen on kuullut, että simpukoita syödään r-kuukausina. Sääntö ei tietenkään toimi suomen kielellä, mutta ranskaksi aikahaarukka on syyskuusta huhtikuuhun.

Loppuvuosi on ehdottomasti parasta aikaa. Silloin simpukat ovat kauden huipulla. Ne ovat isoja ja meheviä. Niitä on runsaasti tarjolla ja ne ovat tuoreita suoraan Pohjanmerestä Zeelannista.

Katselen Chez Leonin seinille, joista avautuu yhden perheen pitkä tarina. Vieressäni istuu Kevin Vanlancker, kolmekymppinen kaveri villapaita päällä. Hän on Chez Leonin toimitusjohtaja kuudennessa sukupolvessa.

Kaikki alkoi vuonna 1893, kun Leon Vanlancker avasi pienen viiden pöydän ravintolan Grand Placen kulmilla. Simpukat eivät olleet listalla, mutta kuuluisat belgialaiset fritit eli ranskanperunat kylläkin.

Vuodet kuluivat ja yritys laajeni, mutta todellinen nousu alkoi Brysselin maailmannäyttelystä vuonna 1958. Silloinkaan simpukat eivät vielä olleet ravintolan listalla. Kevinin isä Rudy yhdisti simpukat ja fritit ateriaksi vasta nelisenkymmentä vuotta sitten. Ja siitä tuli hittiateria.

Tänä päivänä ravintola kuluttaa 30 000 kiloa simpukoita kuukaudessa. Julkinen salaisuus on se, että simpukat eivät ole belgialaisia vaan hollantilaisia. Ne tulevat Zeelannista.

Kevin Vanlancker on Chez Leonin toimitusjohtaja kuudennessa sukupolvessa. Juha Roininen / EUP-IMAGES / Yle

Belgian rantaviiva on liian lyhyt tuottaakseen tarpeeksi simpukoita ravintoloille ja Zeelannin simpukat kuulemma maistuvat paremmilta. Mene ja tiedä.

Kevin Vanlancker on selvästi uuden polven simpukkamies. Kädet käyvät, kun Kevin selittää iloisesti, kuinka hän on uudistanut keittiön, ruokalistan ja vienyt ravintolan langattomaan nettiaikaan.

Mutta yksi asia on ja pysyy, simpukat. Niitä saa nykyään kuudellatoista eri liemellä.

Eräs kollegani usein vinoilee, että siellä sitä Brysselissä vaan istutaan simpukkapatojen äärellä. Harvoin, sillä simpukat ovat todellisuudessa kausiruoka, ihan kuten madekeitto, parsat tai riista.

Simpukka-ateriasta ei koskaan joudu maksamaan itseään kipeäksi. Niitä ei pidä sotke ostereihin. Kilo simpukoita fritteineen hyvässä ravintolassa keventää kukkaroa noin 22 eurolla.

Se on ihan normaalihinta ravintola-annoksesta, jonka hinnasta leijonanosa koostuu työvoimakustanuksista.

Periaatteessa simpukoita voi kerätä merestä ilmaiseksi. Niin on alun perin tehtykin. Ehkä tunnetuin liemi kuuluukin annokseen les moules à la marinière.

Kokit valmistavat simpukoita Chez Leon -ravintolan keittiössä. Juha Roininen / EUP-IMAGES / Yle

Lähikaupasta simpukat saa kahdelle hengelle vitosella. Siis kaksi kiloa terveysruokaa, sillä simpukat sisältävät runsaasti proteiinia, vitamiineja ja mineraaleja.

Sitten jokainen keittää aterian mielensä mukaan. Hinta ei koskaan päätä huimaan, sillä keitinliemi koostuu yksinkertaisuudessaan vedestä, suolasta, sipulista ja selleristä. Keittiövälineeksi riittää kattila ja tarjoiluastiaksi keittokulho.

Hinta ei vieläkään puistata, kun simpukoista tehdään täysateria, eli mukaan tulevat fritit. Peruna, jos mikä, on aina ollut köyhän ruokaa, eikä rasvakeittäminen nosta hintaa montaa senttiä.

Itse hankin kaikki tarvittavat keitto- ja tarjoiluvälineet simpukka-aterian valmistamiseen toistakymmentä vuotta sitten. Kannellinen tarjoilukattila maksoi aikoinaan 5 euroa eli kuuden setti kolmekymppiä. Iso keitinkattila löytyy jokaisen keittiöstä ja siinä tarvittava on. Aterimena nimittäin käytetään ensimmäisen syödyn simpukan kuorta.

Hintavin hankinta on frittikeitin. Perunoiden oikeanlainen keittäminen on aterian työläin vaihe. Majoneesin hintakaan ei päätä huimaa ja näppärä tekee majoneesin itse.

Simpukoiden koko juttu on maun lisäksi seurassa. Aterian luonteesta johtuen syöminen käy hitaasti, joten se on erinomaista seuraruokaa. Syödessä ehtii jutella vaikka siitä, mikä on se oikea liemi simpukoille.

Suuremmat seurueet maksavat lähes ilmaisesta ruoasta ravintolahinnan tyytyväisenä, sillä harvalla on kymmentä simpukkakattilaa tai vehkeet friteerata kilotolkulla perunoita.