Yhdysvalloissa vuosi 2019 oli ennätyksellinen joukkosurmien määrässä – henkirikosten määrä oli kuitenkin yleisesti laskussa

Kuusi ihmistä kuoli ampumavälikohtauksessa joulukuussa Jersey Cityssä, New Jerseyssä. AOP

Tilastojen mukaan kulunut vuosi oli Yhdysvalloissa ennätyksellinen joukkosurmien määrässä, The Guardian uutisoi (siirryt toiseen palveluun).

Vuoden 2019 aikana tapahtui yhteensä 41 joukkosurmaa, joissa menehtyi 211 ihmistä. Tietotoimisto Associated Pressin, USA Today -lehden sekä Northeastern Universityn keräämien tilastojen mukaan 33:ssa tapauksessa joukkosurmiin liittyi ampuma-aseiden käyttöä.

Kyseisen tilaston laskentatavassa joukkosurmaksi määriteltiin välikohtaus, jossa neljä tai useampi menehtyi – poislukien rikoksentekijä.

Kyseisen tilaston seuraaminen aloitettiin vuonna 2006 ja kuluneen vuoden 41 joukkosurmaa olivat uusi ennätys yhden vuoden aikana. Toiseksi eniten joukkosurmia tapahtui vuonna 2006, jolloin tapauksia oli 38.

Vuoden 2019 joukkosurmissa kuoli yhteensä 211 ihmistä. Uhriluku kuitenkin jää vuoden 2017 varjoon, jolloin surmansa sai 224 ihmistä.

Kaliforniassa tapahtui kahdeksan joukkosurmaa, vaikka osavaltion aselait ovat ankarimmista päästä. Lähes puolessa Yhdysvaltain osavaltioista tapahtui joukkosurma kuluneen vuoden aikana.

Tilastojen valossa näyttää siltä, että joukkosurmat yleensä huomioidaan maanlaajuisesti vain silloin, kun ne leviävät julkiseen tilaan. Valtaosassa tapauksista osalliset tuntevat toisensa, ne ovat riitoja perheen tai työyhteisön sisällä, tai ne liittyvät huumausaine- tai jengirikollisuuteen.

Metropolitan State Universityn kriminologian professori James Densley on huolissaan, että nyt on käynnissä joukkoampumisten aikakausi.

– Vaikka henkirikosten määrä on yleisesti ollut laskussa, on joukkosurmien määrä nousussa, Densley kertoo uutistoimisto AP:lle.

Northeastern Universityn kriminologi James Alan Fox kuitenkin muistuttaa, että joukkosurmat ovat silti harvinaisia tapahtumia. Hän lisää, että joukkosurmia kuitenkin pelätään paljon, vaikka vaara joutua osalliseksi on matala.

Keskustelu aselaeista vaikuttaa seisahtuneen

Tämän vuoden ennätyslukema joukkosurmista kirjataan tilastoihin tilanteessa, jossa keskustelu aselakien tiukentamisesta vaikuttaa seisahtuneelta.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on kampanjansa aikana peräänkuuluttanut useaan otteeseen rajoituksia niin sanotuille sotilasaseille. Mutta johtavien demokraattiehdokkaiden joukossa Biden on kuitenkin poikkeus, sillä hän kieltäytyy tukemasta minkäänmuotoista liittovaltion aselakia.

Kaikki demokraattiehdokkaat ovat kuitenkin vaatineet aselupia hakevien taustojen tiukempaa tarkistamista sekä rynnäkköaseiden täyskieltoa liittovaltion tasolla.

Vain entinen New Yorkin pormestari Mike Bloomberg on tehnyt aselainsäädännöstä keskeisen teeman kampanjassaan. Bloomberg on vaatinut kansallista aselupajärjestelmää, tiukempaa taustojen tarkistusta aseluvan hakijoille sekä liittovaltion lakeja, jotka antaisivat oikeudelle luvan takavarikoida ampuma-aseita vaarallisina pidettäviltä ihmisiltä.

Samaan aikaan Yhdysvaltojen väkevin aseiden puolesta puhuva järjestö eli kansallinen kivääriyhdistys NRA on käynyt läpi vaikean vuoden. Sisäisen valtataistelun lisäksi lobbausjärjestön toimintaa on vaikeuttanut rikostutkinta, jossa tutkitaan järjestön hallituksen palkkioita.

