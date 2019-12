New Yorkin esikaupunkialueella useaa ihmistä puukotettiin kesken hanukkajuhlan – juutalaisvihamielinen väkivalta lisääntynyt New Yorkissa

Useaa ihmistä on puukotettu kesken hanukkajuhlan hasidijuutalaisen rabbin kotona Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa.

Ortodoksijuutalaisen paikallisen neuvoston Twitter-tilin mukaan ainakin viisi ihmistä on haavoittunut puukotuksessa. Uhrien vammojen laajuus ei ole tiedossa. Joidenkin mediatietojen mukaan kahden henkilön tila on kriittinen.

Puukotuksen motiivi on vielä epäselvä. Paikallismedian mukaan rabbin koti toimi myös synagogana.

Puukotus sattui hieman ennen iltakymmentä paikallista aikaa Monseyn kaupungissa sijaitsevassa lähiössä, jossa asuu paljon ortodoksijuutalaisia. Monsey sijaitsee noin 50 kilometriä New Yorkista pohjoiseen.

Epäillyn tekijän kerrotaan naamioituneen huivilla. Tällä hetkellä ei ole selvää, onko epäilty tekijä saatu kiinni.

Uutistoimisto AP:n mukaan poliisi on löytänyt epäillyn ajoneuvon ja etsintöjä jatketaan edelleen. The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan tekijä on poliisin hallussa ja tällä hetkellä ei ole tiedossa, tutkitaanko tapausta viharikoksena.

Juutalaisvihamieliset teot ovat yleistyneet rajusti New Yorkin alueella viime aikoina, kertoo The New York Times. Esimerkiksi Brooklynissä poliisipartioiden määrää lisättiin perjantaina, sillä viranomaiset pitävät tilannetta hälyttävänä.

Lue myös:

Yhdysvalloissa vuosi 2019 oli ennätyksellinen joukkosurmien määrässä – henkirikosten määrä oli kuitenkin yleisesti laskussa

Lähteet: STT, AFP, AP, Reuters