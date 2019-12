Turkki evakuoi Somalian pommi-iskussa vakavasti haavoittuneita – eilen sattuneessa räjähdyksessä kuoli kymmeniä

EPA/ Said Yusuf Warsame

Somalian Mogadishussa viranomaiset tutkivat räjähdyspaikkaa 28. joulukuuta. Tuhoisassa pommi-iskussa kuoli kymmeniä. EPA/ Said Yusuf Warsame

Turkin sotilaskone saapui varhain aamulla Somalian pääkaupunkiin Mogadishuun evakuoimaan eilisessä pommi-iskussa vakavasti haavoittuneita.

Eilen Somalian pääkaupungissa räjähtäneessä autopommi-iskussa kuoli ainakin 79 ihmistä ja reilusti yli sata ihmistä haavoittui.

Ainakin kaksi Turkin kansalaista kuoli iskussa ja heidän ruumiinsa tuodaan Turkkiin samalla evakuointilennolla.

Turkkilaiskone toi mukanaan lääkkeitä ja kymmeniä lääkäreitä hoitamaan vakavasti loukkaantuneita paikan päällä. Myös Qatar aikoo lähettää lentoteitse apua Somaliaan maanantaina.

Turkki on ollut yksi Somalian tärkeimmistä avunantajista maassa vuonna 2011 puhjenneen nälänhädän jälkeen.

Somalia sijaitsee strategisesti merkittävässä Afrikan sarvessa Itä-Afrikassa. Uutistoimisto Reutersin mukaan yksi pitkään jatkuneen avun motiiveista on se, että Turkki haluaa lisätä vaikutusvaltaansa alueella.

Mikään ryhmittymä ei ole ilmoittanut tehneensä iskua, mutta Mogadishussa on tehty usein autopommi-iskuja, joiden takana on ollut äärijärjestö al-Shabaab. Myös maan presidentti Mohamed Abdullahi Farmaajo on yhdistänyt iskun al-Shabaabiin.

AFP:n laskujen mukaan Somaliassa on ollut vuoden 2015 jälkeen 13 iskua, joissa on kuollut vähintään 20 ihmistä. Näistä 11 on tapahtunut Mogadishussa.

Lähteet: STT, AFP, Reuters