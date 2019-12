Influenssaepidemia alkamassa – tapauksia todettu jo kaikenikäisillä kaikkialla maassa

Influenssa on äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus.

Rekisterin mukaan vajaat 900 000 suomalaista on jo ottanut rokotteen, vieläkin ehtii suojautua.

Influenssaepidemia on käynnistymässä Suomessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Joissakin sairaanhoitopiireissä todettujen tautitapausten määrä ylittää jo epidemian määritelmän, mutta valtakunnallisesti ollaan vasta epidemian rajoilla.

THL:n tartuntarekisteriin on ilmoitettu sekä A- että B-viruksia. Tapauksia on kaikkialta maasta ja niitä on todettu kaikenikäisillä.

– Osassa sairaanhoitopiireistä koetaan, että viime (influenssa)kauden vastaavaan aikaan verrattuna tapauksia on nyt enemmän, mutta viime kausi olikin poikkeuksellisen lievä. Se alkoi selkeästi myöhemmin, vasta viikolla neljä. Uskoisin, että kun alkuviikolla kaikki tiedot päivittyvät, influenssa-aktiivisuus luultavasti ylittää epidemiakynnyksen rajan, kertoo erityisasiantuntija Niina Ikonen THL:stä.

Influenssan kaltaisia tautitapauksia oli viime viikon loppuun mennessä todettu eniten Pohjois-Karjalassa, missä THL on kirjannut influenssa-aktiivisuuden korkeaksi. Kohtalaiseksi influenssa-aktiivisuus on lisäksi luokiteltu Lapissa, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa. Kaikkialla muualla maassa luokitus on arvioitu matalaksi.

Rokotteen ottaminen ei ole myöhäistä

Viikko sitten Suomessa oli annettu vajaat 900 000 influenssarokotetta rokotusrekisterin mukaan. Kaikkiaan THL on hankkinut 1,7 miljoonaa pistettävää influenssarokotetta ja lähes 120 000 nenäsumuterokotetta 2–6-vuotiaille.

Rokotteen ehtii vielä ottaa, THL muistuttaa. Kannattaa kuitenkin toimia nopeasti, sillä rokotteen ottamisen jälkeen suojan muodostumiseen kuluu noin kaksi viikkoa.

– Rokotteen ottaminen ei ole missään nimessä turhaa eikä myöhäistä, koska olemme vasta epidemian alussa. Meillä saattaa myös kiertää eri influenssaviruksia eri aikaan. Esimerkiksi viime kaudella epidemian alussa esiintyi ensin toista A-virusta, ja sitten molemmat A-virukset kiersivät samanaikaisesti, kunnes ensimmäinen niistä hiipui, Ikonen sanoo.

Hän muistuttaa, että influenssaviruksen voi nyt kohdata missä tahansa pohjoisella pallonpuoliskolla matkatessaan.

Käsihygienia suojaa paljolta

Influenssa on influenssavirusten aiheuttama hengitystietulehdus. Tartunnan saaneista vain noin puolet sairastuu. Sama influenssavirus voi aiheuttaa eri henkilöille erilaisia oireita, joista tavallisimpia ovat nopeasti nouseva korkea kuume, lihaskivut, päänsärky ja huonovointisuus. Lisäksi saattaa esiintyä yskää, nuhaa ja kurkkukipua. Influenssan voi sairastaa myös oireettomasti.

Niina Ikonen muistuttaa, että yleinen käsihygienia on rokotteen jälkeen paras tapa suojautua influenssaa vastaan.

Hoitamattoman influenssan jälkitaudit, kuten keuhkokuume, ovat todella vakavia.