Sodan raunioilta Euroopan johtoon – Kroatia ottaa EU:n puheenjohtajuuden vuodenvaihteessa

Kroatia on Euroopan unionin nuorin ja toiseksi köyhin jäsenvaltio. Maa hyväksyttiin EU:n jäseneksi 1. heinäkuuta 2013.

Kroatia nousee Euroopan unionin puheenjohtajaksi vuodenvaihteesta oltuaan EU:n jäsen vasta runsaat kuusi vuotta. Puolivuosittain vaihtuva puheenjohtajuus on pienelle jäsenmaalle haaste ja ponnistus.

Jugoslavian hajoamissotien päättymisestä on kulunut vasta 25 vuotta ja sotien jäljet vaikuttavat yhä Länsi-Balkanilla.

Kroatiassa on juuri käyty presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Istuvan presidentin sosialidemokraattinen haastaja, entinen pääministeri Zoran Milanovic sai lähes kolmanneksen äänistä. Presidentti Kolinda Grabar-Kitarovic sai äänistä runsaan neljänneksen.

Presidentinvaalin toinen kierros järjestetään tammikuun 5. päivä ja istuvan presidentin odotetaan voittavan sen. Kroatiassa presidentin rooli on samankaltainen kuin Suomessa. Se on lähinnä seremoniallinen. Presidentillä on kuitenkin valtaa ulko- ja puolustuspolitiikassa.

Presidentti Grabar-Kitarovic on profiloitunut etnisenä populistina. Yksi presidentin viesteistä on ollut se, että naapurimaa Serbia, joka käy EU:n kanssa jäsenyysneuvotteluja, ei voi päästä jäseneksi ennen kuin Vukovarin taisteluissa kadonneiden henkilöiden kohtalot on selvitetty.

Serbian ja Jugoslavian liittoarmeija piiritti Vukovaria kolme kuukautta ja lopulta valtasi, tuhosi ja puhdisti kaupungin etnisesti marraskuussa 1991.

Kroatilaiset sytyttävät kynttilät Vukovarin kaatumisen muistoksi 18. marraskuuta. Susanna Turunen / Yle

EU:n laajentuminen on Kroatian päätavoite

Kroatian keskusta-oikeistolainen pääministeri Andrej Plenković tapasi Suomenpääministerin Sanna Marinin (sd.) EU-huippukokouksessa joulukuussa.

Puheenjohtajuuskapula siirtyy periaatteessa seuraavalle maalle aina kesä- ja joulukuun huippukokouksissa. Plenkovićjatkaa siitä, mihin Suomi puheenjohtajakaudellaan ei pystynyt, nimittäin laajentamaan unionia.

Kroatian hallituksen tahto on laajentaa EU:ta Albaniaan ja Pohjois-Makedoniaan. Maat ovat täyttäneet jäsenyyskriteerit ja saaneet vihreää valoa EU-komissiolta, mutta Ranska on asettunut vahvasti vastustamaan laajentumista.

Presidentti Emmanuel Macron haluaa ensin uudistaa unionin rakenteita ennen kuin seuraava laajentumiskierros voidaan aloittaa.

Kroatian mahdollisuudet onnistua laajentumispyrkimyksessä ovat heikot, koska päätös vaatii jäsenmaiden yksimielisyyden. Se järjestää kuitenkin erityisen laajentumishuippukokouksen Zagrebissa toukokuussa.

Puheenjohtajuuden toivotaan siivittävän Schengen- ja eurohaaveita

Kroatia haluaa liittyä avointen rajojen Schengen-sopimukseen ja yhteisvaluutta euroon.

Kroatia on vahvistanut rajavalvontaansa vuosikausia, erityisesti pakolaiskriisin jälkimainingeissa. Maa on luvattomien siirtolaisten kauttakulkumaa Balkanilta Euroopan unionin alueelle. Kroatialla on ongelma erityisesti vuoristoseudulla Bosnia-Hertsegovinan kanssa.

Pakolaisleireiltä yrittää ihmisiä laittomasti EU:n puolelle jatkuvasti. Rajavalvonta aiheuttaa haasteita ja on johtanut aseellisiin yhteenottoihin sekä väkivaltaisiin palautuksiin rajan taakse.

Yhteisvaluutta euroon siirtyminen on pidemmän aikavälin tavoite. Kroatia on Bulgarian jälkeen Euroopan unionin köyhin maa.

Kroatia kuuluu EU:n nettosaajiin. Se jää plussan puolelle tällä hetkellä noin 0,7 miljardia euroa vuodessa maksuosuutensa jälkeen. EU rahoittaa maatalouden ja teollisuuden uudistushankkeita sekä infrastruktuuria, muun muassa teitä ja rataverkostoa.

Kroatiassa suurin työllistäjä ovat palvelut ja niissä erityisesti matkailu.

Zagrebin vanhaa yläkaupunkia valaisevat yhä käsin sytytettävät kaasulyhdyt. Ne sytytetään ja sammutetaan auringon laskiessa ja noustessa”. Susanna Turunen / Yle

Kroatia kärsii maastamuutosta ja kansalaisten ikääntymisestä. Erityisesti nuoret suuntaavat ulkomaille paremman palkkapussin perässä. Viidentoista tuhannen euron vuosipalkka ei houkuta etenkään koulutettuja.

Kroatiaa vaivaa myös korkea korruptio valtionhallinnossa ja valtion työpaikoissa. Monet virat on korvamerkitty hallituksen poliittisille kannattajille.

EU on kiinnittänyt huomiota myös Kroatian liian yksipuoliseen talouteen. Se nojaa matkailuun.

Mottona “vahva Eurooppa haasteellisessa maailmassa”

Kokematon ja pieni Kroatia ottaa johtaakseen unionin sekavassa tilanteessa.

Brexit on yhä lopullisesti ratkaisematta, unionin seitsemän vuoden budjetti sopimatta, laajentuminen on pysähtynyt ja ilmastonsuojelupaineet laskeutuvat sääntöinä ja rahoitusvelvotteina sekä teollisuuteen että kansalaisten jokapäiväiseen elämään pikkuhiljaa.

Kroatian hallitus hyväksyi maan puheenjohtajuusohjelman juuri ennen vuodenvaihdetta.

Puheenjohtajuuskauden motto on “vahva Eurooppa haasteellisessa maailmassa.”

Omien tavoitteidensa lisäksi Kroatia pyrkii edistämään digitaalista Eurooppaa sekä yhteyksiä maiden ja alueiden välillä. Turvallisuus ja kansainvälinen näkyvyys on myös hallituksen listalla korkealla.

Pääministeri Andrej Plenković tapaa heti tammikuussa Ranskan ja Saksan johtajat. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja koko komissio vierailevat myös Zagrebissa.

Puolivuotisen puheenjohtajuuden onnistuminen mitataan EU-Länsi-Balkan -huippukokouksen, budjettineuvottelujen sekä mahdollisesti järjestettävän Euroopan tulevaisuuskonferenssin onnistumisten kautta.