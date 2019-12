Ranskan hallitus vaihtoi ammattiliiton kanssa katkeria syytöksiä yli kolme viikkoa jatkuneista lakoista

Ranskassa hallitus ja maan laajojen lakkojen kannalta keskeinen ammattiliitto vaihtoivat sunnuntaina katkeria syytöksiä siitä, kuka on vastuussa yli kolme viikkoa jatkuneeseen työtaisteluun.

Apulaisliikenneministeri Jean-Baptiste Djebbari syytti kovan linjan CGT-ammattiliittoa kaikkien uudistusten järjestelmällisestä vastustamisesta. Ammattiliiton johtaja Philippe Martinez taas syytti hallituksen kylväneen kaaosta konfliktin keskellä.

Muun muassa maan julkisen liikenteen rampauttaneet lakot ovat jatkuneet jo 25 päivää.

Ministerin mukaan ammattiliitto pelottelee rikkureita

Lakkoilijat vastustavat Ranskan hallituksen suunnittelemaa eläkeuudistusta, joka yhdistäisi kymmeniä erillisiä eläkeratkaisuja. Järjestely kuitenkin tarkoittaisi sitä, että jotkut julkisen alan työntekijät menettäisivät monenlaisia eläke-etuja.

Neuvottelupöytään on tarkoitus palata vasta loppiaisen jälkeen.

Sunnuntaina Pariisin metroliikenne oli kahta kuljettajatonta metrolinjaa lukuun ottamatta jälleen lähestulkoon seisahduksissa. Lisäksi vain murto-osa pitkän matkan TGV-pikajunista kulki sunnuntaina.

Journal de Dimanche -lehden haastattelussa Djebbari sanoi, että CGT:llä on lakkoilun väliin jättäneitä rautatieliikenteen työntekijöitä kohtaan "pelottelun, häirinnän ja jopa aggression asenteita".

– CGT haluaa jättää jälkensä mediatempausten avulla. Mutta ranskalaisia ei huijata tämän liikkeen äärivasemmistolaisella politisoituneisuudella, hän lisäsi.

Samaisen lehden haastattelussa CGT:n Martinez syytti hallitusta siitä, että se haluaa konfliktin pahentuvan entisestään. Hän heitti syytöksiä myös maan presidentin Emmanuel Macronin suuntaan.

– Emmanuel Macron esittelee itseään uuden maailman miehenä, mutta hän imitoi Margaret Thatcheria, hän sanoi.

Martinez viittasi Britannian edesmenneeseen pääministeriin, joka pyrki hajottamaan ammattiliittojen vallan 1980-luvulla.

- On todellista vihaa. Totta kai se, ettei saa palkkaa 24 päivään on rankkaa. Mutta konflikti on kahden ja puolen vuoden kärsimyksen seurausta, Martinez lisäsi.

Hän kertoi odottavansa Macronilta myönnytyksiä tämän uudenvuodenpuheessa tiistai-iltana.

Lähteet: AFP