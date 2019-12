Kaksi kuoli ja yksi haavoittui vakavasti kirkossa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa Texasissa – toinen kuolleista oli asemies

Paikallinen poliisi on vahvistanut, että hyökkääjä sai surmansa kahden seurakuntalaisen luodeista.

Kaksi ihmistä on kuollut ja kolmas on haavoittunut kirkossa tapahtuneessa ammuskelussa Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa, viranomaislähteet kertovat.

Haavoittunut on kriittisessä tilassa ja hänet on viety sairaalahoitoon. Lisäksi kaksi muuta paikalla ollutta on loukkaantunut lievästi.

Ampuvälikohtaus tapahtui sunnuntaina West Freeway Church of Christ -kirkossa lähellä Fort Worthin kaupunkia.

Viranomaiset eivät ole vielä antaneet tarkempia yksityiskohtia uhreista, ampujasta tai ampumavälikohtaukseen johtaneista tapahtumista.

Eräs tapahtumapaikalla ollut kertoi New York Times -lehdelle, että yksi menehtyneistä oli vartija, joka reagoi ampujan toimiin.

Paikallinen poliisi on vahvistanut, että hyökkääjä sai surmansa kahden seurakuntalaisen luodeista.

Paikallisen medialähteen mukaan kirkko lähetti jumalanpalvelusta suorana Youtubeen, ja videolla näkyi pitkään takkiin pukeutunut mies, joka otti esille kiväärin tai haulikon. Hänen kerrotaan ampuneen kaksi laukausta ennen kuin häntä kohti ammuttiin takaisin.

Kun ampumavälikohtaus alkoi, osa kirkossa olleista kyyristyi samalla kun osa kävi hänen kimppuunsa käsiaseiden kanssa, WFAA -media kertoo.

Lähteet: AP, Reuters