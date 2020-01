Mikromuovit, gravitaatioaallot ja 13 muuta viime vuosikymmenen tärkeintä tiedeuutista

Päättynyt vuosikymmen toi mukanaan järisyttäviä tiedeuutisia. Tutkijat löysivät vastauksia kysymyksiin, jotka koskivat esimerkiksi ihmisen esihistoriaa ja fysiikan alalla liki pienintä ja suurinta mahdollista.

Lääketieteessä löytyi ratkaisuja, jotka sekä auttavat meitä elämään terveempinä ja pidempään, mutta myös sellaisia, jotka pakottavat meidät ajattelemaan arvojamme.

Listoja suurimmista tiedesaavutuksista voi tehdä monenmoisia, mutta tässä ovat Yle uutisten tiedetoimituksen valinnat 2010-luvun merkittävimmistä tiedeuutisista. Kyseessä ei ole tärkeysjärjestys, koska vasta tulevaisuus voi kertoa, mikä oli tärkein ja mikä vähemmän olennainen.

Ja koska maailma ei ole valmis, on joukossa myös haasteita, joiden ratkomista koko maailma odottaa kärsimättömänä.

1. Synteettinen perimä

Vuonna 2010 kerrottiin tutkijoiden onnistuneen ensimmäistä kertaa luomaan bakteerin, jonka perimä oli rakennettu laboratoriossa. Tutkijat rakensivat Mycoplasma mycoides -bakteerin koko perinmän uudelleen ja siirsivät sen toiseen bakteeriin, jonka perimäaines oli poistettu. Tuloksena oli osittain synteettinen uusi bakteeri.

2. Higgsin bosoni

Vuoden 2012 suuria tiedeuutisia oli Higgsin hiukkasen eli Higgsin bosonin löytyminen. Euroopan hiukkastutkimuslaitoksessa CERNissä törmäyttämällä tehty löytö oli merkittävä, koska hiukkanen todistaa Higgsin kentän olemassaolon. Vuorovaikutus kentän kanssa taas antaa aineelle massan.

3. Gravitaatioaallot

Tietokonevisualisointi kahden mustan aukon luomista gravitaatioaalloista. NASA

1,3 miljardia vuotta sitten kaksi mustaa aukkoa törmäsi toisiinsa kaukaisessa avaruudessa. Törmäys, kuten kaikki muutkin törmäykset, tuotti gravitaatioaaltoja. Tämä on tuttua jo Albert Einsteinin yli sata vuotta sitten julkaisemista tutkimuksista. Kesti kuitenkin vuoteen 2016 asti ennen kuin tuon muinaisen mustien aukkojen kolarin aiheuttamat gravitaatioaallot saapuivat tänne – ja niistä saatiin varma havainto.

4. Eksoplaneetta elämänvyöhykkeellä

Ensimmäinen oman aurinkokuntamme ulkopuolella sijaitseva planeetta löydettin jo 1990-luvun alkupuolella. Viime vuosina niitä on löydetty jatkuvasti enemmän, ja tunnettujen eksoplaneettojen määrä on jo ylittänyt 4 000:n rajan. Jotta tällaisella planeetalla voisi edes teoriassa syntyä elämää, on sen nyky-ymmärryksen mukaan sijaittava ns. elämänvyöhykkeellä eli etäisyydellä, jolla vesi voi esiintyä juoksevassa muodossa. Merkittävä virstanpylväs saavutettiin vuonna 2016, kun vain runsaan neljän valovuoden päästä meistä löytyi tällainen planeetta, Proxima b.

5. Ihmisen alkuperä tarkentuu

Vuonna 2012 Denisovan luolasta löytynyt luunkappale kuului neandertalilaisäidin ja denisovalaisisän tyttärelle. T. Higham / University of Oxford

Homo Sapiensin alkuperästä ja kehityksestä sekä muiden ihmislajien historiasta on saatu uutta tietoa, kun arkeologisista luulöydöistä on onnistuttu analysoimaan muinaisten ihmisten dna:ta entistä paremmin. Euroopassa eläneen neandertalinihmisen koko perimä saatiin kuvattua ja Siperian luolasta löydettiin denisovanihmisen luita, joista tämä oma ihmislajinsa tunnistettiin. Useimmilla nykyihmisillä on perimässään näiden kahden ihmislajin geenejä jäljellä. Uusin löytö on Filippiineiltä: Homo luzonensis.

6. Musta aukko saatiin kuvattua

Musta aukko näkyy vasten sen tapahtumahorisontin ympärillä pyörivää kuumaa kaasua, jonka säteilemää valoa voimakas painovoimakenttä taivuttaa. EHT-yhteistyöhanke

Albert Einstein oli mukana myös toisessa vuosikymmenen suuressa tieteellisessä saavutuksessa. Viime huhtikuussa tutkijat julkistivat avaruusfysiikan jättiaskeleen samaan aikaan Brysselissä ja viidessä muussa kaupungissa: Eri puolilla maapalloa sijaitsevat kahdeksan radioteleskooppia olivat yhdessä saaneet muodostettua kuvan M87-galaksin mustasta aukosta.

7. Kvanttitietokone

IBM esitteli kvanttitietokonettaan tiedetoimittajien maailmankokouksessa Lausannessa vuonna 2019. Markku Sandell / Yle

Parissa minuutissa samat laskutoimitukset, jotka supertietokone tekee 10 000 vuodessa. Näin nopea on kvanttitietokone, joka on vihdoin onnistuttu kehittämään. Googlen tutkijoiden onnistuminen julkistettiin pari kuukautta sitten. Kilpailussa tästä "kvanttiherruudeksi" kutsutusta saavutuksesta olivat mukana myös ainakin Microsoft, IBM ja Intel, jotka jatkavat omaa kehitystyötään. Jokaiseen kotiin tätä vempainta tuskin saadaan siinäkään vaiheessa, kun se alkaa toimia luotettavasti.

8. Kuudes sukupuuttoaalto

Tutkijoiden mukaan maapallolla on menossa kuudes sukupuuttoaalto ja luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, hupenee vauhdilla. Aihe ei ole uusi, vaan tutkijat ovat varoitelleet eliölajien nopeasta katoamisesta jo vuosikymmeniä. YK:n Kansainvälisen luontopaneelin raportti julkaistiin viime keväänä.

9. Herääminen ilmastonmuutokseen

Donald Trump ja Greta Thunberg tulivat melkein törmänneeksi syyskuussa YK:n kokouksessa New Yorkissa.

Viimeistään syksyllä 2018 tullut Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti ilmaston lämpenemisestä havahdutti maailmaa. Siinä tehtiin yhteenveto sadoista tieteellisistä tutkimuksista, joiden perusteella arvioitiin, että kasvihuonekaasupäästöjen jatkuessa maapalloa uhkaa ympäristön voimakas muuttuminen ilmaston lämmetessä.

Viime vuosina ilmastomuutoksesta puhuminen ja poliitikkojen herättely on henkilöitynyt ruotsalaiseen Greta Thunbergiin.

10. Mikromuovit

Mikromuovia Arktiksen jäässä Reuters/Northwest passage project/ Duncan Clark

Fossiilisista raaka- ja polttoaineista luopuminen on yksi keino ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Merien muovijätteet ja kaikkialle kulkeutuva mikromuovi löydettiin kuluneella vuosikymmenellä merkittäväksi ympäristöä kuormittavaksi tekijäksi.

11. CRISPR ja geenien muokkaus

CRISPR/Cas9:n molekyylirakenne. RNA näkyy kuvassa keltaisena ja muokattava DNA punaisena ibreakmedia / Alamy/ AOP

Viimeisten kymmenen vuoden aikana ihmisen geenien muokkaus on ollut kiistelty aihe. Uusi Crispr cas9 -tekniikka antoi mahdollisuuden muokata ihmisen perimää entistä tarkemmin. Geenimuokkauksen eettiset ongelmat nousivat esiin kiinalaistutkijoiden muokattua vauvojen perimää.

12. Monien sairauksien hoidoissa edistyttiin

Päättyneellä vuosikymmenellä edistyttiin myös monien vakavien tautien nujertamisessa. Esimerkiksi ebolaa vastaan kehitetty rokote on osoittautunut tehokkaaksi. Myös vakavia maksavaurioita aiheuttavaan C-hepatiittiin on nyt olemassa toimiva lääkehoito, ja vaikka syöpä tautina yleistyy, vähenee syöpäkuolleisuus koko ajan.

13. Ensimmäinen tähtienvälinen vierailija

Taitelijan näkemys Oumuamuasta. Joy Pollard / Gemini Observatory / AURA / NSF

”Tuolta se tuli ja tuonne se meni”. Näillä sanoilla olisi monikin tähtitieteilijä voinut kuvata vuonden 2017 lokakuussa havaittua outoa kappaletta, joka liikkui aurinkokuntamme poikki. Oumuamua-nimen saanut sikarinmuotoinen kummastus on yhä arvoitus. Erään arvovaltaisen arvion mukaan kyseessä saattoi olla vieraan sivilisaation lähettämä luotain tai sellaisen hylky. Käsitykseksi kuitenkin muodostui, että kyseessä oli luonnollinen kappale. Nyttemmin on löytynyt jo toinen tähtien välillä kulkeva komeetta.

14. Digitaalinen massavalvonta

Kasvojen tunnistamisen lisäksi kone tunnistaa kasvojen muotoja ja ilmeitä. Kuva / MIkko Ronkainen

Digitaalinen teknologia on mahdollistanut ihmisten massavalvonnan aivan uudella tavalla.

14+1 Viides henkilökohtainen Nobel suomalaiselle

Bengt Holmströmin mielestä liiallinen läpinäkyvyys voi huonontaa politiikkaa. Jyrki Ojala / Yle

Vuosikymmenen kenties puhutuin suomalainen tiedeuutinen ei liittynyt tuoreeseen tutkimukseen vaan vuoden 2016 talouden Nobel-palkintoon. Palkittu oli tietysti Bengt Holmström, joka on Nobel-komitean mukaan yhdessä toisen palkitun, Oliver Hartin, kanssa luonut arvokkaita teoreettisia työkaluja reaalimaailman sopimusten ja insituutioiden ymmärtämiseksi.

Nyt alkanut vuosikymmen saattaa yltää vieläkin suurenmoisempiin tiedesaavutuksiin. Ainakin optimisti voisi uskoa, että osa niistä liittyy keinoihin, joilla teemme maapallosta paramman paikan elää.