Asuntokauppa yllätti ja piristyi vuonna 2019 – ensi vuodelle luvassa tasaista kasvua

Vanhojen asuntojen kauppa on käynyt tänä vuonna edellisvuotta kiihkeämmin.

Hintakuplaa tai asuntokuplaa ei silti ole syntynyt, arvioi Kiinteistömaailman varatoimitusjohtaja Marina Salenius.

– Hintojen nousu on ollut maltillista. Asuntojen hintakuplaa ei ole Suomessa ole edes kasvukeskuksissa tämän vuoden hintojen nousun perusteella, Salenius sanoo.

Asuntokaupalla vuosi oli hyvä. Alkuvuosi näytti edellisvuotta hiljaisemmalta, mutta sitten ihmiset alkoivat ostaa asuntoja.

– Toukokuussa kauppa lähti piristymään ja kesäkin oli pirteä. Nousu on jatkunut loppuvuoden, Salenius kertoo.

Vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat tammi–marraskuussa 3,2 prosenttia viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna, kertoo puolestaan Huoneistokeskuksen tiedote.

Asuntoja myytiin 1778 kappaletta enemmän kuin viime vuonna.

Tasaista kasvua luvassa ensi vuodelle

Asuntokaupan kasvusta suurin osa tulee pääkaupunkiseudulta. Lisäksi Oulussa, Porvoossa, Kuopiossa ja Jyväskylässä kauppa on ollut edellisvuotta vilkkaampaa.

Ensi vuosi näyttää Saleniuksen mukaan ennusteiden perusteella vilkkaalta.

– Tammikuu on pirteämpi kuin tämän vuoden tammikuu. Se indikoi, että alkuvuoteen lähdetään reippaammin. Kauppa tulee olemaan ainakin samaa tasoa kuin tänä vuonna, Salenius sanoo.

Samaa ennustaa myös Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa.

– Ensi vuosi tulee olemaan suurinpiirtein tämän vuoden kaltainen. Samat trendit toistuvat kuin tänä vuonna. Kauppa käy isoissa kaupungeissa, hinnatkin nousevat jonkin verran, mutta en uskalla luvata vahvempaa vuotta, kun makrotalouden fundamentit ovat samat, Hintsa sanoo.

Isot kaupungit kasvavat, muualla asuntokauppa ei käy

Pääkaupunkiseudulla asunnot myydään nopeammin kuin muualla. Asuntojen myyntiaika nopeutui pääkaupunkiseudulla keskimäärin parilla päivällä, muualla maassa se piteni parilla päivällä.

– Kasvukeskuksissa asuntokauppa käy vilkkaasti. Ihmisillä on halua ja kykyä vaihtaa asuntoa ja näihin kaupunkeihin muutetaan. Hinnat nousevat näissä kaupungeissa jonkin verran. Sitten on paikkakuntia, jotka tiedetään muuttotappiokunniksi. Siellä kaupankäynti on haastavampaa, Kiinteistömaailman varatoimitusjohtaja Marjaana Salenius sanoo.

Keskimäärin Suomessa vanha kerrostaloasunto on mennyt kuluvana vuonna kaupaksi 79 päivässä, vanha omakotitalo 130 päivässä ja vanha rivitaloasunto 93 päivässä.

Koko Suomen kaikkien vanhojen asuntojen myyntiajan keskiarvo on 98 vuorokautta. Keskiarvo kuitenkin sisältää ääripäät: nopeat kaupat suurissa kaupungeissa ja hitaat ostot muuttotappiokunnissa. Keskiarvoon osuu lähimmäksi Jyväskylä, jossa käytettyjen asuntojen kaupat on tänä vuonna tehty keskimäärin 99 päivässä, kertoo puolestaan Kiinteistömaailman tiedote.

Tilastot ovat Kiinteistönvälitysalan Keskusliitolta.

Hajonta on siis suurta. Helsingissä keskimääräinen käytettyjen asuntojen myyntiaika on kuluneena vuonna ollut 61 päivää, yksiöissä ja kaksioissa 51 päivää.

Keskimääräistä nopeammin asunto myydään Helsingin lisäksi esimerkiksi Espoossa, Vantaalla, Turussa, Oulussa, Kuopiossa ja Tampereella.

Asuntojen hinnat nousivat, mutta vain vähän

Entä sitten hinnat?

Vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat nousivat Suomessa tammi–marraskuussa 4,7 prosenttia (+133 €) viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Kasvu on maltillista.

”Erityisesti Kuopiossa, Oulussa ja Turussa neliöhintojen nousu on ollut voimakasta kuluvana vuonna. Jos taas tarkastellaan pääkaupunkiseutua, niin siellä Vantaan hintakehitys puolestaan on ollut muuta pääkaupunkiseutua maltillisempaa”, Anu-Elina Hintsa sanoo.

Myös Hintsa toteaa, että asuntokuplasta ei voi puhua. Tosin pääkaupunkiseudulla on kortteleita ja taloja, joissa hinnat ovat nousseet vauhdilla.

– Toiset postinumeroalueet vetävät pääkaupunkiseudulla paremmin kuin toiset, mutta kokonaisuus on tasainen, Hintsa sanoo.

Vanhojen kaksioiden neliöhinnat nousivat tammi–marraskuussa Helsingissä 2,4 prosenttia, Espoossa 2,8 prosenttia, Vantaalla 0,9 prosenttia , Tampereella 4,2 prosenttia, Turussa 5,5 prosenttia, Oulussa 7,2 prosenttia, Kuopiossa 5,6 prosenttia ja Porissa 2,0 prosenttia.

Kaksioiden neliöhinnat laskivat tammi–marraskuussa Kouvolassa 9,4 prosenttia, Jyväskylässä 5,6 prosenttia ja Lahdessa 2,7 prosenttia.