Poliisi tiettävästi Suomen suurimmasta kokaiinitakavarikosta Espoon Karamalmilla: Päätekijät lienevät vielä vapaalla jalalla ulkomailla

Poliisi epäilee, että Espoossa, Karamalmin kemikaalivarastoon tunkeutuneet miehet ovat toimineet toimeksiannosta, eivätkä ole itse varsinaisia päätekijöitä. Esitutkinta on vielä kesken, mutta tutkinnanjohtaja arvioi, että tilaajat ovat mahdollisesti ulkomailta.

– Epäiltyjen päätehtävännä oli ottaa suuri huumausaine-erä haltuunsa ja siirtää se johonkin paikkaan, mahdollisesti jopa toiseen maahan, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lauri Hakkala Länsi-Uudenmaan poliisista.

Hakkalan mukaan huumeet eivät välttämättä ole tarkoitettu edes Suomen markkinoille, vaan Suomi saattoi olla lastille vain kauttakulkumaa. Asian selvittäminen on vielä kesken, eikä kaikkia asiaan liittyviä asianosaisia ole vielä tavoitettu tai edes tunnistettu.

Suomesta esitutkinnassa ovat mukana Länsi-Uudenmaan poliisin lisäksi Keskusrikospoliisi ja Tulli. Poliisi johtaa Suomessa tapahtuneiden rikosten tutkintaa. Tulli selvittää Brasilian Sao Paulosta Hollannin Rotterdamin kautta Helsinkiin tulleen merikontin liikkeitä ja siihen liittyviä osallisia. Kontin sisälle oli piilotettuna takavarikoitu kokaiinilasti.

KRP puolestaan selvittää kansainvälisiä yhteyksiä. Lisäksi tutkinnassa on mukana Europol eli EU-maiden poliisiorganisaatioiden yhteinen yhteenliittymä, joka päätavoitteina on muun muassa ovat huumekaupan, rahanpesun sekä muunlaisen rajat ylittävän rikollisuuden estäminen.

Poliisioperaatio Algol Chemicalsin tiloissa Espoossa 16. joulukuuta. Poliisin saamien tietojen mukaan alueelle oli tunkeutunut naamioituneita tummiin pukeutuneita henkilöitä. Mikko Stig / Lehtikuva

Neljä epäillyistä asuu vakituisesti ja laillisesti Tanskassa, yksi Ruotsissa joko kansalaisina tai pysyvillä oleskeluluvilla.

– Heidän etnisestä alkuperäänsä en kommentoi, eikä se ole esitutkinnan kannalta olennaistakaan. Poliisin mielenkiinto kohdistuu nyt heidän asuinpaikkoihinsa Tanskaan ja Ruotsiin, Hakkala kommentoi.

Hakkala kuitenkin myöntää, että ensimmäisenä kiinniotettu epäilty on albanialaistaustainen, Suomessa asuva henkilö, mutta tulkinta kytkennästä albaanien järjestäytyneeseen rikollisuuteen on tämän hetkisten esitutkintatietojen mukaan ennenaikainen.

Tiettävästi suurin Suomesta takavarikoitu kokaiinierä

Naamioituneet miehet tunkeutuivat joulukuun 16. päivänä Algolin kemikaalivarastoon Espoon Karamalmilla. Paikka oli tuntien ajan poliisien eristämä. Myöhemmin samana päivänä poliisilla oli operaatio Helsingin Olympiaterminaalissa.

Hakkalan mukaan Algolin merikontissa ollut laillinen lasti oli hyvin tavanomainen yhtiön kuorma, eikä yrityksen epäillä liittyvän tapaukseen. Laillisen kuorman joukossa oli piilotettuna laiton kuorma eli poliisin takavarikoima kokaiinierä. Hakkala arvoi pysäytetyn erän olleen jopa kaikkien aikojen suurin kokaiinitakavarikko Suomessa.

– Tietääkseni suurin Suomesta takavarikoitu kokaiinilasti on ollut 20 kiloa. Tämä poliisin tutkittavana oleva erä on suurempi, mutta tarkkaa määrää ja aineen vahvuutta en vielä kommentoi. Lasti on pakattu noin kilon suuruisiin paketteihin ja niitä tutkitaan laboratoriossa, hän kertoo.

Poliisi on ottanut kiinni viisi epäiltyä tapaukseen liittyen. Heidät on myös vangittu. Kuulusteluissa miehet ovat olleet vaitonaisia.

Tunkeutumisessa mukana teräase ja muovikuula-ase

Tutkinnanjohtaja Hakalan mukaan Karamalmin tunkeutumisessa on esitutkinnan perusteella käytetty teräaseena puukkoa tai veistä sekä mahdollisesti pistoolia muistuttavaa airsoft-asetta, jolla ammutaan muovikuulia. Paikalta on muun muassa löydetty muovikuulia sisältävä lipas.

– Kyseessä ei ole varsinainen ampuma-ase vaan lelu, mutta se muistuttaa erittäin paljon oikeaa ampuma-asetta. Kauempaa on vaikea tunnistaa, onko kyseessä lelu vai oikea ase, hän toteaa.

Aiemmin poliisi on kertonut tunkeutumisen yhteydessä yhden henkilön saaneen vammoja päähänsä ja muihin kemikaalivarastossa olleisiin kohdistuneen uhkailua.

Poliisi on saanut kansalaisilta vihjeitä, erityisesti rikospäivänä ajoneuvoista, joilla oli tärkeä merkitys kiinniotoissa.

Kokonaisuutena jutun esitutkinta vie Hakalan arvion mukaan vielä kuukausia. Tapaus päätyy syyteharkintaan todennäköisesti vasta toukokuun lopulla.

