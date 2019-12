Arabikeväästä ilmastoliikkeeseen, Trumpista brexitiin – Näistä maailman tapahtumista päättyvä vuosikymmen muistetaan

2010: Tuhkapilvi pysäyttää lennot

Keväällä 2010 Suomessakin tapailtiin erään islantilaisen jäätikön monimutkaista nimeä: Eyjafjallajökull. Jäätikön alla olevan tulivuoren purkaus oli saanut aikaan valtavan tuhkapilven, joka pysäytti Euroopan lentoliikenteen lähes kokonaan. Lentokiellot kestivät lopulta noin viikon.

Videolle on koostettu Ylen tv-juttuja tuhkapilvestä vuodelta 2010.

Vuosi muistetaan myös Haitin maanjäristyksestä, joka runteli rutiköyhää maata pahoin. Jälkikäteen on arvioitu, että järistys vaati noin 200 000 kuolonuhria.

Näin Ylen Paula Vilén kuvaili Haitin pääkaupungin Port-au-Princen oloja vajaa viikko maanjäristyksen jälkeen:

"Monen hautausmaa on yhä raunioissa, sillä rakennuksista iso osa on vielä täysin pääsemättömissä raivauskaluston uupuessa.

Miljoona ihmistä on jäänyt kodittomiksi, mikä on helppo uskoa, kun näkee kaupungin kaduilla ja puistoissa yöpyvien ihmisten määrän.

Saastaisuus ja löyhkä ovat jos mahdollista jo sunnuntaitakin kuvottavammat. On aivan selvää, että pidemmän päälle tällaiset olot käyvät sietämättömiksi."

Egyptiläisten mielenosoittajien julisteessa ovat Syyrian presidentin Bashar al-Assadin, Libyan Muammar Gaddafin, Jemenin Ali Abdullah Salehin, Egyptin entisen presidentin pojan Gamal Mubarakin ja Egyptin entisen presidentin Hosni Mubarakin kuvat. Kuva on Kairosta Tahririn aukiolta heinäkuulta 2011. Khaled Elfiqi / EPA

2011: Arabikevät mullistaa Lähi-itää

Tunisiasta alkanut mielenosoitusten aalto riepotti arabimaita ja repi itsevaltiaita vallasta. Egyptiä kymmeniä vuosia johtanut Hosni Mubarak menetti asemansa, Libyassa Muammar Gaddafi myös henkensä. Myös Syyriassa alkoi arabikeväänä 2011 rauhanomainen vastarinta presidentti Bashar al-Assadin hallintoa vastaan. Assad vastasi asein, ja Syyrian sisällissota sai alkunsa.

Ylen radiosarja vuodelta 2011 selittää, mistä arabikevät kumpusi. Vuonna 2017 julkaistussa jutussa Aishi Zidan kertoo, mitä arabikevään horjuttamille diktaattoreille tapahtui kuohunnan jälkeen.

Ulkomaanuutisten hulluna vuotena 2011 tapahtui paljon muutakin. Yhdysvallat ilmoitti surmanneensa 9/11-iskujen pääarkkitehdin Osama bin Ladenin. Norjassa 77 ihmistä kuoli Utøyan ja Oslon terrori-iskuissa. Valtaosa kuolleista oli sosiaalidemokraattisen puolueen kesäleirille osallistuneita nuoria.

Japanissa maanjäristyksen aiheuttama tsunami vahingoitti Fukushiman ydinvoimalaa, ja sen lähialueilta evakuoitiin 170 000 ihmistä. Sittemmin on selvitetty, että ihmisten saamat säteilyannokset jäivät lopulta vähäisiksi. (siirryt toiseen palveluun)

Barack Obama saapui perheineen demokraattien vaalivalvojaisten yleisön eteen Chicagossa Mitt Romneyn myönnettyä tappionsa 6. marraskuuta 2012. Tannen Maury / EPA

2012: Obama saa neljä lisävuotta

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama valittiin toiselle kaudelleen marraskuussa 2012. Obaman demokraatit säilyttivät enemmistön senaatissa, mutta kongressin edustajainhuone pysyi republikaaneilla.

– Amerikkalaiseen yhteiskuntaan on aika pysyvästi pesiytynyt polarisoituminen ja kahtiajako. Ei siitä helppoa tule, Ylen silloinen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Olli-Pekka Sulasma arvioi puolueiden yhteistyötä vaalituloksen selvittyä.

Kaksi vuotta myöhemmin republikaanit saivat enemmistön myös senaatissa, ja Obama oli loppukautensa ajan ”rampa ankka”, presidentti, jolta puuttui kongressin tuki.

Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa Cernissä tutkijat kertoivat löytäneensä vakuuttavat todisteet pitkään etsityn alkeishiukkasen, Higgsin bosonin, olemassaolosta. Hiukkasen ominaisuuksia jo 1960-luvulla ennustaneet Peter Higgs ja François Englert saivat seuraavana vuonna fysiikan Nobelin.

Kesällä 2013 demokratia-aktivistit osoittivat Berliinissä mieltään sen puolesta, että Edward Snowdenille olisi myönnetty turvapaikka Saksasta. Kay Nietfeld / EPA

2013: Snowden paljastaa verkkovakoilun

Vakavakasvoinen Edward Snowden kertoi maailmalle sen, mitä jotkut olivat jo aavistelleet. Yhdysvaltain tiedustelupalvelut olivat pystyneet seuraamaan ihmisten toimintaa verkossa huomattavan laajasti.

Snowdenin paljastuksia tipahteli julkisuuteen koko loppuvuoden 2013, ja myös tietovuotajan itsensä kohtaloa seurattiin intensiivisesti. Snowden haki turvapaikkaa Suomestakin. Hän jäi Venäjälle ja elää siellä yhä.

Toinen vuoden henkilöistä oli Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio tunnetaan paremmin nimellä, jonka hän sai Vatikaanissa maaliskuussa 2013 valkoisen savun pöllähdettyä: paavi Franciscus.

Syyrian Raqqan keskustassa sijaitsevasta puistosta Isis teki joukkohaudan. Ennen sotaa ihmiset kävivät puistossa piknikillä, nyt puistossa on lukuisia pieniä hiekkakumpuja, joiden alla makaa Isisin uhreja. Kuva on joulukuulta 2017. Antti Kuronen / Yle

2014: Isisin musta lippu levittää kauhua

Kevään 2014 uutisjutuissa lyhennettä Isis seurasi usein vielä selitys siitä, mikä on tämä Irakissa ja Syyriassa toimiva ääri-islamilainen ryhmittymä. Mutta pian esittelyä ei enää tarvittu. Isis valtasi suurkaupunkeja. Isis julisti kalifaatin. Isis surmasi länsimaisia toimittajia ja levitti videoita teoistaan.

Pohjois-Irakissa Isisin vainon kohteeksi joutui jesidivähemmistö. Miehiä murhattiin, naisia alistettiin seksiorjiksi. Kun Tom Kankkonen tapasi jesidipakolaisia elokuussa 2014, yksi haastateltavista ei tiennyt, mitä hänen puolisolleen oli tapahtunut. Toinen purskahti itkuun kesken haastattelun.

– En itke sitä, että minut yritettiin tappaa, vaan siepattujen jesidinaisten kohtaloa, Khalid Shammo Rasho sanoi.

Euroopassa suurimmat mullistukset tapahtuivat Ukrainassa, jonka Venäjä-mielinen hallinto kaatui kansannousussa. Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja liitti sen itseensä. Itä-Ukrainassa alkoi sota, jossa kapinalliset ovat saaneet tukea Venäjältä.

Yhä jatkuvan konfliktin kauhistuttavin hetki koettiin heinäkuussa, kun Itä-Ukrainan yli lentänyt matkustajakone ammuttiin alas ilmatorjuntaohjuksella. Lähes 300 ihmistä kuoli.

Ylen kirjeenvaihtaja Marja Manninen saapui turmapaikalle, kun hätätilaministeriön työntekijät ryhtyivät merkitsemään ruumiita.

– Näkymä pellolla on lohduton. Tiedän, että se jää mieleeni vuosikausiksi, Manninen kuvasi näkemäänsä.

Rikostutkijat totesivat myöhemmin, että käytetty ohjus oli venäläisvalmisteinen Buk, joka tuotiin Venäjältä ja vietiin sinne takaisin. Kolme venäläistä ja yksi ukrainalainen on asetettu teosta syytteeseen. Venäjä on syyttänyt tutkintaa puolueelliseksi.

Länsi-Afrikassa vuotta leimasi taistelu ebolaa vastaan. Pahin tunnettu ebolaepidemia surmasi tuhansia ihmisiä etenkin Guineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa.

Pakolaisia ja siirtolaisia Idomenin kylässä Pohjois-Kreikassa joulukuun alussa 2015. Nikolas Giakoumidis / EPA

2015: Turvapaikanhakijat matkaavat Euroopan läpi

Syksyllä 2015 Suomessa perustettiin kiireellä vastaanottokeskuksia turvapaikanhakijoille, joita saapui maahan ennennäkemätöntä tahtia. Heistä valtaosa oli matkannut henkensä kaupalla Turkista Kreikan saarille ja sieltä kohti pohjoista.

EU-maat yrittivät päästä sopuun siitä, mitä näille ihmisille pitäisi tehdä. Lopulta EU:n ja Turkin sopimus pysäytti turvapaikanhakijoiden tulon.

Tämä laaja kooste kertaa kuvien, videoiden ja grafiikan avulla kriisin käännekohdat.

Marraskuussa Pariisissa tapahtui hirveitä: yli 130 ihmistä kuoli terrori-iskuissa, jotka Isis otti pian nimiinsä. Uhreista suurin osa sai surmansa Bataclan-musiikkiklubilla, jonne rynnäkkökiväärein aseistautuneet miehet hyökkäsivät kesken rock-keikan.

Vain muutamaa viikkoa myöhemmin Pariisin ilmastokokouksessa koettiin iloinen yllätys. Kokouksen viimeinen täysistunto alkoikin nopealla ilmoituksella siitä, että Pariisin ilmastosopimus on syntynyt. Vasta nuijan kopaus pöytään herätti paikallaolijat juhlimaan.

Kokousta Pariisissa seurannut Jaana Kanninen kuvasi kirjoituksessaan, millaisen "diplomaattisen akrobatian" päätteeksi sopimus syntyi. Yhdysvallat on sittemmin eronnut sopimuksesta.

Presidenttiehdokkaat Donald Trump ja Hillary Clinton toisessa suuressa vaaliväittelyssä St. Louisin yliopistossa 9. lokakuuta 2016. Gary He / EPA

2016: Trumpin suuri yllätys

Donald Trumpia pidettiin pitkään jonkinlaisena protestivaihtoehtona, joka lopulta häviäisi Yhdysvaltain republikaanien presidenttiehdokkuuden jollekin vakavammin otettavalle henkilölle. Niin ei käynyt.

Ennen vaaleja Ylen silloinen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Pirkko Pöntinen arvioi, että Trumpin ehdokkuus toi Yhdysvaltain valtaeliitin tietoon kansan syvän pettymyksen johtajiinsa ja järjestelmään.

– Näissä vaaleissa uurnille lähtee suuri joukko äänestäjiä, jotka ehkä tämän ainoan kerran elämässään haluavat saada äänensä kuuluviin, hän kirjoitti.

Vielä vaalipäivänä demokraattien Hillary Clinton oli ennakkosuosikki. Ääntenlaskun edistyessä amerikkalaiset uutiskanavat vitkuttelivat eivätkä julistaneet voittajaa, ennen kuin ei ollut erehtymisen mahdollisuutta: Trumpista tuli Yhdysvaltain 46. presidentti.

Britanniassa pääministeri David Cameron piti vaalilupauksensa ja järjestytti äänestyksen Britannian EU-jäsenyydestä. Brittiäänestäjät yllättivät Cameronin ja Euroopan: brexitin kannattajat voittivat prosentein 52–48.

Metoo-liikkeen mielenosoitus New Yorkissa 9. joulukuuta 2017. AOP

2017: Metoo tekee vaietusta julkista

Ensin on kaksi lehtijuttua amerikkalaisesta elokuvamogulista Harvey Weinsteinista ja siitä, miten hän on ahdistellut ja jopa raiskannut naisia ja aina päässyt pälkähästä rahalla ja vallalla. Sitten on näyttelijä Alyssa Milano, joka pyytää Twitterissä, että seksuaalista häirintää kokeneet naiset julkaisisivat kaksi pientä sanaa omalla sosiaalisen median tilillään.

Sen jälkeen alkoi vyöry, ja yhä enemmän naisia eri maissa astui esiin kertomaan kokemuksistaan. Ruotsissa #metoo-liike ravisteli etenkin Ruotsin akatemiaa, joka valitsee kirjallisuuden nobelistit.

Yhdysvalloissa alkoi myös erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtama tutkinta, jossa selvitettiin Venäjän vaikuttamista presidentinvaaleihin ja Trumpin kampanjan yhteyksiä Venäjälle.

Tutkinta tuli valmiiksi vuonna 2019. Oikeusministerin mukaan Trumpin väärinkäytöksistä ei löytynyt todisteita. Mueller sanoi myöhemmin, että olisi kertonut, jos olisi varma siitä, ettei Trump syyllistynyt rikokseen.

Luolasta pelastetut thaimaalaiset jalkapallojuniorit vierailivat Bangkokissa sijaitsevan buddhalaisen temppelin alueella 7. syyskuuta 2018. Rungroj Yongrit / EPA

2018: Luolapojat pelastuvat sittenkin

Kun Suomessa vietettiin juhannusta, thaimaalainen juniorijalkapallojoukkue meni valmentajansa kanssa pitämään sadetta pohjoisthaimaalaiseen luolaan. He jäivät luolaan loukkuun, ja sukeltajat löysivät nuoret elossa vasta yli viikko katoamisen jälkeen.

Pelastusoperaatio osoittautui tulvavesien takia äärimmäisen vaikeaksi, mutta kaikki 12 loukussa ollutta poikaa ja heidän valmentajansa saatiin pelastettua hengissä. Viimeisenä ulos viedyt joutuivat viettämään luolassa 18 vuorokautta.

Pelastustöihin osallistui myös suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Tuoreessa dokumentissa hän palaa luolille ja tapaa pelastettuja poikia.

Helsingissä presidentti Sauli Niinistö isännöi vuoden merkkitapaamista, Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huippukokousta. Huippukokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa Trump kohautti sillä, että hän vaikuttaa olevan valmis uskomaan ennemmin Putinia kuin omia tiedustelupalvelujaan.

Lokakuussa saudiarabialainen toimittaja Jamal Khashoggi meni Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaattiin järjestämään paperiasioita avioitumistaan varten, eikä häntä enää koskaan nähty elossa. Morsian odotti ulkona tunteja, turhaan. Pian julki vuodettiin ääninauhoja, jotka paljastivat, että Khashoggi oli murhattu.

Jotkin länsimaat ovat lopettaneet aseviennin Saudi-Arabiaan, mutta esimerkiksi Yhdysvallat on pysynyt sen liittolaisena.

Greta Thunberg saapumassa Madridin ilmastokokoukseen tiistaina 10. joulukuuta 2019. Cristina Quicler / AFP / Lehtikuva

2019: Nuorten ilmastoliike vaatii tekoja

Ilmastomielenosoitusten alullepanija Greta Thunberg on vuoden kiistaton megajulkkis, joka herättää suuria tunteita sekä tukijoissaan että niissä, jotka vastustavat hänen sanomaansa.

Thunbergin yksinäisistä mielenosoituksista Tukholman valtiopäivätalon portailla on kasvanut kansainvälinen liike. Hän on se, jonka kanssa edistysmielisinä itseään pitävät johtajat haluavat selfien. Mutta toistaiseksi nuorten ilmastoliikkeen vaatimuksiin ei ole vastattu.

Kuvat palavasta Notre-Damen katedraalista kuuluvat tämän vuoden mieleenpainuvimpiin. Annastiina Heikkilä haastatteli paloa seuranneena yönä järkyttyneitä pariisilaisia, jotka seurasivat monumenttinsa tuhoa.

– Toivottavasti katedraali suojelisi meitä jatkossakin, mittavista tuhoista huolimatta. Toivottavasti se pystytään kunnostamaan parhaalla mahdollisella tavalla, sanoi Ghyslaine Nordin, joka oli tullut paikalle rukoilemaan.

Tulipalot ovat pysyneet otsikoissa myös loppuvuonna. Aiemmin syksyllä paloi Amazon, nyt roihuaa Australia.

Australian palojen ja Hongkongin mielenosoitusten seuraamista Yle jatkaa tulevalla vuosikymmenellä.