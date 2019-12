Seinäjoen keskustayrittäjät eivät vielä huolestu Ideaparkin vaikutuksesta: "Kyllä täällä edelleen liikkuu ihmisiä"

Seinäjoen Ideaparkissa on kauppakeskuksen mukaan käynyt reilun kuukauden aikana 850 000 ihmistä.

Seinäjoen Ideaparkin on pelätty näivettävän kaupungin keskustan kaupankäynnin. Reilu kuukausi Ideaparkin avaamisen jälkeen kauppatorin laidalla sijaitsevan Vinolan ravintoloitsija Anu Luukko kuitenkin vakuuttaa, että väkeä on edelleen riittänyt myös keskustaan.

– Kyllä täällä edelleen liikkuu ihmisiä, se on tuntuma mikä on tullut muiden yrittäjien kanssa jutellessa. Uskon, että se pidemmän päälle tuo positiivisia vaikutuksia tänne meidän keskustan yrittäjille.

Seinäjoen useat kesätapahtumat tuovat suuren osan keskustan ravintoloiden ja liikkeiden tuotoista. Nyt yrittäjillä on toive, että kävijöitä riittäisi keskustaan myös muulloin kuin tapahtumien aikana.

– Kesä näyttää hyvältä ja varmasti Ideaparkin ansiosta sellaisetkin ihmiset, jotka eivät käy tapahtumissa, valitsevat Seinäjoen matkailukohteeksi, Luukko toivoo.

Ideapark ylitti kävijätavoitteensa

Seinäjoen Ideaparkin avaaminen ajoitettiin joulun ja suureksi kauppasesongiksi nousseen Black Fridayn alle marraskuun 14. päiväksi.

Joulusesongin jälkeen kävijöitä on ollut yhteensä reilut 850 000, mikä ylittää kauppakeskuksen odotukset.

Yllätyksenä Seinäjoen Ideaparkin toimitusjohtaja Petri Hälille on tullut se, että lähes joka kymmenes kävijä on tullut Vaasan seudulta.

– 8 prosenttia kävijöistä on tullut Vaasan seudulta, mikä on suhteellisen iso määrä. Se on ollut yllätys, Häli sanoo.

Keskustayrittäjät yhdistävät voimansa

Keskustakauppiaat eivät kuitenkaan ota Ideparkin haastetta vastaan sormi suussa. Kauppiaiden suunnitelmissa on tapahtumia ja voimien yhdistämistä markkinoinnissa.

Lääke on myös erottuminen Ideaparkin suurista ketjuista. Lakeus-Sportin yrittäjä Tommi Ranta-aho on hionut tuotevalikoimaa.

– Ideapark on vaikuttanut ja olemme etukäteen miettineet toimenpiteitä. Tiettyihin tuoteryhmiin olemme satsanneet nyt vähän enemmän. Tiedämme, mitä Ideaparkissa myydään ja sen mukaan ollaan erikoistuttu.

Syksy on ollut talviurheiluvälinekaupassa vaikeampi kuin vuosi sitten lämpimistä keleistä johtuen. Siksi Ideaparkin vaikutusta on Ranta-ahon mukaan hankala verrata.

– Kokonaisuutena arvioisin kuitenkin, että kaupankäyntimme on euromääräisesti samoissa lukemissa kuin viime vuonna.

Lakeus-Sportin kauppias Tommi Ranta-aho sanoo, että heidän tuotevalikoimansa poikkeaa Ideaparkin suurten kansainvälisten urheilu ja vapaa-ajanliikkeiden valikoimasta. Tuomo Rintamaa/Yle

Seinäjoen Yrittäjien alaisuudessa toimiva CityTeam on keskustan yrittäjille apu houkuttavuuden lisäämiseksi. Ideapark on keskustayrittäjille myös mahdollisuus ja se sysäsi lisäämään yhteistyötä.

– Tottakai me keskustan yrittäjät olemme keskustelleet asiasta. Ideaparkin tulo on siinä mielessä positiivinen asia, että olemme nyt suunnitelleet yhteistyötä, mitä olisi varmasti pitänyt tehdä jo ennen Ideaparkia, Luukko sanoo.

Keskustelua on Luukon ja Ranta-ahon mukaan ollut tulevista kaupallisista tapahtumista ja yhteisestä markkinoinnista.

Myös Ideaparkin johto kannattaa yhteistyön lisäämistä.

– Meidän toiveissa on entisestään tiivistää yhteistyötä keskustan yritysten ja yhdistysten kautta. Tavoite on päästä yhteiseen positiiviseen lopputulokseen, Häli toivoo.

