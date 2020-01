Elokuva palasi kylään lähes 20 vuoden jälkeen – pop up -teatteri tuo leffat lähelle

Kuukauden mittainen elokuvateatterikokeilu Jurvassa Etelä-Pohjanmaalla on saamassa jatkoa. Pop up -elokuvat jatkuvat ystävänpäivänä eli 14. helmikuuta.

Jurvassa aloitettiin itsenäisyyspäivänä elokuvakokeilu, jolle toivottiin alusta asti jatkoa. Tai ainakin elokuva-ajatuksen keksijä Mikko Jokipii toivoi.

Oma elokuvateatteri oli kylästä kuopattu jo 18 vuotta sitten, jolloin Elokuvateatteri Tarina pisti toiminnalleen pisteen. Matkaa lähimpään teatteriin on sen jälkeen kertynyt kymmeniä kilometrejä, etenkin jos elokuviin lähtee Kurikan sijasta Vaasaan tai Seinäjoelle.

Tarinan lopettamisen jälkeen alalla on kuitenkin tapahtunut paljon, kun digitaalinen elokuva on tuonut pienetkin teatterit samalle viivalle isojen kanssa. Kopioita ei ole tarvinnut enää jonottaa eikä maksaa maltaita kelavuokrista.

Niinpä esimerkiksi naapuripaikkakunnalla Jalasjärvellä elokuvateatteri avattiin uudelleen loppuvuonna 2013. Sen myötä Mukula ry:n puheenjohtaja Jokipiille tuli mieleen, miksei näin voisi tehdä myös naapurikylässä Jurvassa.

– Miksi ei. Tämä on hirveän kivaa! Tämä on hyvin kaukana bisneksestä, mutta niinhän parhaat asiat ovat.

Teatterista tuli myös elokuvateatteri

Jurvasta elokuvateatteritiloiksi järjestyivät Jurvan Teatterin tilat Purolantiellä ja kumppaniksi Jurvan Teatterin lisäksi Elokuvakeskus Botnia. Talo oli valmiina, samoin katsomo ja teatterin 146 penkkiä.

Vuokralle tarvittiin vain koneet ja kangas.

– Kyllähän kaikkea pitää kokeilla. Kun Tarina aikanaan lopetti, tälle paikkakunnalle jäi aukko, mietti Mari Ruutiainen Jurvan Teatterista.

Pop-up -teatteri vetosi myös Elokuvakeskuksen toiminnanjohtajan tunteisiin.

– Elokuvakeskuksen toiminta-alueena on koko vanha Vaasan läänin alue ja Jurva kuuluu alueeseen. Olen itse Jurvasta kotoisin niin tämä oli hieno idea, perustelee toiminannanjohtaja Jukka Rajala-Granstubb.

Jurvan toiminta on lisäksi juuri sitä, mitä tuetun toiminnan pitääkin olla: elokuvakulttuurin edistämistä.

– Suomessa on paljon Jurvan kokoisia paikkoja, joissa elokuvateatteri pyörii. Enemmänkin kyse on siitä, löytävätkö ihmiset tämän. Ensimmäiset kokemukset on olleet tosi positiivisia, sanoi Mikko Jokipii.

Parhaat asiat elämässä ovat kaukana bisneksestä, mietti Mukula ry:n puheenjohtaja Mikko Jokipii (vas.) ja houkutteli Jurvan elokuvateatteri-ideaan mukaan myös Teatteri Jurvan Mari Ruutiaisen sekä Elokuvakeskus Botnian toiminnanjohtajan Jukka Rajala-Granstubbin. Pasi Takkunen / Yle

Elokuvateatteri elää renessanssiaan

Elokuvateatterit elävät tällä hetkellä 2000-luvun suurinta nostettaan. Uusia leffateattereita on perustettu Etelä-Suomeen jo useita niin kaupunkeihin kuin kaupunginosiinkin. Uskallusta on riittänyt jopa teatterisalien ostoon.

Suomen Elokuvasäätiön tietojen mukaan aktiivisesti toimivia teattereita on tällä hetkellä 163. Lisäksi epäsäännöllisemmin elokuvia esittää parikymmentä teatteria ja lisäksi toiminnassa on joitakin kiertueteattereita ja kulttuuritiloja.

Etelä-Pohjanmaalla teatteriverkosto on poikkeuksellisen tiheä ilman pop up -teattereitakin. Ja mitä tiheämpi verkosto, sitä lähempänä asiakkaita leffat näytetään ja sitä helpompi niihin on lähteä, ajatellaan Suomen Elokuvasäätiössä.

Jurvan Teatterissa ilmassa on pientä jännitystäkin: Houkuttelisiko jo aiemmin ensi-illassa ollut Toy Story 4 pikkuväkeä katsomoon?

Huoli on turha: Ainakin paikkakuntalainen Ville Nisonen tuo kolme lastaan Kaikan (8), Milhan (6) ja Koutan (4) katsomoon ja kiittelee mennessään tilaisuuden ainutkertaisuutta. Muutakin väkeä tulee.

– Kyllä tämä täytyi heti hyödyntää. Tämä tuo tosi mukavaa elämää pienelle paikkakunnalle. Tämmösiä tarvitaan lisää, Nisonen sanoo.

Aiemmin perhe on käynyt elokuvissa Vaasassa. Sinne kertyy matkaa 55 kilometriä ja aikaa ajamiseen kuluu 40 minuuttia suuntaansa.

Popkorni on nykyisin oleellinen osa elokuvanautintoa. Elokuvasalin, projektorin ja kankaan lisäksi vuokralle täytyy löytää siis myös popkornikone ja kylmälaitteet oheismyyntiin. Mostphotos

Jurvan teatterin esirippu ei laske

Poppareita on paukahdellut Jurvassa nyt kuukauden ajan. Kävijöitä on riittänyt ja loppiaiseen mennessä leffalipun oli ostanut jo 1100 katsojaa. Katsojamäärän odotetaan nousevan 1200:an.

Suurimpia menestyksiä olivat odotetusti Frozen 2 ja melko yllättäen myös kotimainen Teräsleidit.

Kun elokuvan kannattavuusraja on nykyisin noin 20 katsojaa per näytös, joulukuun alun hyvät ennakko-odotukset ovat toteutuneet. Näillä näkymin Jurva saa siis pitää elokuvansa – kausiluonteisesti.

– Palaute on ollut sellaista, että ihmiset ehdottomasti tykästyivät tähän, Mikko Jokipii kertoo.

– Pienellä paikkakunnalla on kiva, että kun on totuttu keskustelemaan siitä, mitä lähtee, voidaan keskustella myös siitä, mitä saapuu tai syntyy.

Reilun kuukauden huilaustauon jälkeen leffoja nähdään jälleen ystävänpäivästä eli 14. helmikuuta alkaen. Tällä kertaa elokuvarupeama kestää kaksi kuukautta. Syyskaudella teatteri alkaa harjoitella uutta näytelmää ja tarvitsee tilan omaan käyttöönsä.

– Luonnollisesti menemme sen ehdoilla tuossa tilassa. Mutta onhan Jurvassa myös Sella, jossa on hieno auditorio, Jokipii miettii tulevaa.

