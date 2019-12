Poliisihallitus on tehnyt tutkintapyynnön Antero Vartian johtamasta Compensate-säätiöstä

Antero Vartian perustaman Compensate-säätiön idea on tarjota kuluttajille mahdollisuus hyvittää tuotteiden tai palveluiden hiilidioksidipäästöt ostotapahtuman yhteydessä. Säätiön oikeudellisesta asemasta on kuitenkin ollut epäselvyyttä.

Antero Vartian perustaman Compensate-säätiön idea on tarjota kuluttajille mahdollisuus hyvittää tuotteiden tai palveluiden hiilidioksidipäästöt ostotapahtuman yhteydessä. Säätiön oikeudellisesta asemasta on kuitenkin ollut epäselvyyttä. Laura Railamaa / Yle

Yle uutisoi syyskuussa Poliisihallituksen arpajaishallinnon tulkinnasta, jonka mukaan ilmastopäästöjen hyvityspalveluita tarjoavan Compensaten toiminta vaatisi rahankeräysluvan. Tulkinta on asettanut säätiön toiminnan epäselvään oikeudelliseen asemaan.

Ylitarkastaja Jouni Kitunen Poliisihallituksesta kertoo, että Poliisihallitus on tehnyt tutkintapyynnön Compensate-säätiön toiminnasta. Tarkemmin tutkintapyynnön sisältöä hän ei avaa.

Kitusen mukaan Poliisihallituksen linja rahankeräysluvasta ei kuitenkaan ole muuttunut. Kitunen kommentoi säätiön toimintaa yleisellä tasolla.

– Poliisihallitus on sitä mieltä, että säätiön toiminta on rahankeräyslaissa tarkoitettua rahankeräystä, jota ei voitaisi täten toimeenpanna, koska on vaara rahankeräyksen ja kaupankäynnin sekoittumisesta myös kielletyllä tavalla keskenään. Tällaisissä malleissa on hyvin vaikea ymmärtää osallistuuko lahjoittajana vastikkeettomaan rahankeräykseen vai ollaanko ostamassa tuotetta tai palvelua itselleen aidosti, Kitunen sanoo.

Lomalta tavoitettu Compensate-säätiön johtaja Antero Vartia kertoo olevansa yllättynyt Poliisihallituksen tutkintapyynnöstä.

Vartian mukaan hän on ollut marraskuun lopussa yhteydessä Poliisihallitukseen ja kertonut, että säätiö jättää rahankeräyslupahakemuksen. Varsinaisen hakemuksen Compensate-säätiö on jättänyt Vartian mukaan joulukuun alussa. Vartia myös sanoo säätiön itse alun perin pyytäneen lausuntoa Poliisihallitukselta siitä, tarvitseeko toiminta rahankeräysluvan vai ei.

– Sen takia tämä vaikuttaa vähän ihmeelliseltä. Yritän nyt selvittää mistä on kyse, Vartia sanoo.

Entinen vihreiden kansanedustaja Antero Vartia tunnetaan myös menestyvänä yrittäjänä. Hän muun muassa perusti näyttelijä Jasper Pääkkösen kanssa Helsinkiin suositun sauna-ravintolakokonaisuus Löylyn. Viime vuonna Vartia myi osuutensa yrityksestä Pääkköselle ja kertoi keskittyvänsä ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Viranomaiset huolissaan hyvityspalveluiden sääntelyn puutteesta

Poliisihallituksen arpajaishallinto laati viime toukokuussa julkisen muistion (siirryt toiseen palveluun), jossa se linjaa yleisiä periaatteita rahankeräyslain soveltamisesta ilmastotyön varainhankinnassa. Muistion mukaan Poliisihallitus on saanut useilta kansalaisilta ja yhteisöiltä kysymyksiä, joissa on haluttu tietää tarvitaanko ilmastotyön varainhankinnassa rahankeräyslupa vai ei.

Muistion mukaan vastikkeeton rahankeräys vaatii lähtökohtaisesti rahankeräysluvan. Muistiossa otetaan myös kantaa erilaisiin kompensaatiomalleihin, jossa ilmastopäästöjä voidaan hyvittää vapaaehtoisella rahamaksulla.

Poliisihallituksen mukaan useat näistä malleista kuvataan kaupankäyntiin rinnastettavana toimintana, jossa vapaaehtoisen kompensaatiomaksun maksava henkilö saa vastikkeeksi maksulleen lupauksen siitä, että hänen rahoillaan tullaan tekemään työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Myös muut viranomaiset ovat kiinnittäneet huomion siihen, ettei ilmastopäästöjen hyvityspalveluita tarjoavaa markkinaa säädellä. Esimerkiksi Kuluttaja- ja kilpailuviranomainen on huolissaan kuluttajansuojasta.

Helsingin poliisilaitos vahvistaa, että rahankeräyslupaa koskeva tutkintapyyntö on saapunut Poliisihallitukselta. Helsingin poliisi ei kommentoi asiaa tarkemmin.

Tiedossa ei ole, onko vastaavia tutkintapyyntöjä tehty muista alan toimijoista.

Vartia on jo aiemmin kommentoinut Poliisihallituksen arpajaishallinnon linjausta. Syyskuussa Vartia katsoi, että arpajaishallinnon tulkinta on väärä, sillä säätiö ostaa kuluttajan maksamalla summalla päästövähennysyksiköitä eli hiilensidontaa. Kuluttajilta kerättyjä maksuja ei siis käytetä säätiön toiminnan rahoittamiseen.

Vartia on myös vaatinut, että päästöjen hyvittämispalvelut joko yksiselitteisesti kiellettäisiin tai sallittaisiin Suomessa.

