Brittihovin työmyyrät ja laiskurit on jälleen listattu: Prinsessa Anne ja prinssi Charles olivat ahkerimmat

Britanniassa on jälleen listattu kuninkaallisen perheen jäsenet näiden vuoden aikana osoittaman ahkeruuden mukaan. Hello-lehden (siirryt toiseen palveluun) julkaisemalla Press Associationin koostamalla listalla ahkerimmaksi kohoaa kuningatar Elisabetin tytär, prinsessä Anne, joka on kuluneen vuoden aikana työskennellyt edustustehtävissä 165 päivää.

Toisena ahkeruuslistalla on Walesin prinssi Charles, jolle työpäiviä kertyi 125. 93-vuotias kuningatar on viime vuosina luovuttanut yhä suuremman osan edustustehtävistään nuoremmille sukupolville, joten häneltä on tänä vuonna kulunut niihin "vain" 67 päivää.

Kuningattaren työtahti on siis edelleen lähes samaa luokkaa kuin prinssi Williamilla, joka käytti tänä vuonna edustustehtäviin 74 työpäivää. Herttuatar Catherinelle työpäiviä kertyi 58.

Edustustehtävistään seksiskandaalin vuoksi luopunut prinssi Andrew ehti tehdä töitä 90 päivää. Herttuatar Camilla työskenteli 84 päivää.

Prinssi Harry työskenteli 70 päivää. Vähiten työpäiviä oli ensimmäisen lapsensa tänä vuonna synnyttäneellä herttuatar Meghanilla, joka työskenteli 31 päivää.

Sussexin herttuapari, herttuatar Meghan ja prinssi Harry, vieraili lokakuussa Afrikan-kiertomatkallaan Etelä-Afrikan Johannesburgissa. Dominic Lipinski / EPA

Toisenlaisen tuloksen antaa Tim O’Donovanin jo 40. kerran laatima ahkeruuslista, jonka muun muassa Daily Mail -lehti (siirryt toiseen palveluun) on julkaissut.

O'Donovan laskee työpäivien sijaan edustustehtävien määrän, ja hänen listallaan ahkerin on tänä vuonna ollut prinssi Charles 521 tapahtumalla. Toisena on prinsessa Anne, jolle tilaisuuksia kertyi vuoden aikana 506.

Prinssi Edwardilla tilaisuuksia oli 308, kuningattarella lähes 300, prinssi Andrew'lla 274, prinssi Williamilla 220, prinssi Harrylla 201, herttuatar Catherinella 126 ja herttuatar Meghanilla 83.

Lähteet: AP