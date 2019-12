Al-Shabaab otti Somalian Mogadishussa tehdyn terrori-iskun nimiinsä

Äärijärjestö al-Shabaab sanoi maanantaina olevansa Somalian pääkaupungissa Mogadishussa viikonloppuna tehdyn verisen terrori-iskun takana. Iskussa kuoli noin 80 ihmistä, joiden joukossa oli kaksi Turkin kansalaista. Lisäksi haavoittuneita oli yli sata.

Isku oli tuhoisin Somaliassa kahteen vuoteen.

Voimakas autopommi räjähti lauantaina aamuruuhkan aikaan risteysalueella, jossa on tarkastuspiste.

Somalian läheinen liittolainen Turkki lähetti somalialaisten avuksi muun muassa vakaviin vammoihin erikoistuneita lääkäreitä. Lisäksi turkkilaisella sotilaskoneella lennätettiin vakavasti haavoittuneita ihmisiä sairaalahoitoon Turkkiin.

Al-Shabaab on al-Qaida-terroristiverkoston liittolainen ja se tekee lähes säännöllisesti iskuja Mogadishuun horjuttaakseen Somalian keskushallintoa.

Uutistoimisto AFP:n laskujen mukaan Somaliassa on ollut vuoden 2015 jälkeen 13 iskua, joissa on kuollut vähintään 20 ihmistä. Näistä 11 on tapahtunut Mogadishussa.

Al-Shabaab aikoo ottaa turkkilaisia kohteekseen jatkossakin

Al-Shabaab kertoi maanantaina osallisuudestaan terrori-iskuun julkaisemalla viestin äänitallenteena.

– Autopommin kohteena olivat turkkilaiset ja somalialaiset joukot ja ne kärsivät suuria tappioita, tiedottaja Ali Mohamud Rage sanoi viestissä.

Rage syytti viestissä Turkkia "Somalian resurssien viemisestä" ja vannoi äärijärjestön ottavan turkkilaisia kohteekseen jatkossakin.

Somalian tiedustelupalvelu NISA kertoi, että nimeltä mainitsematon ulkovalta olisi osallistunut viikonlopun terrori-iskuun. NISA kertoi myös, että se aikoo ottaa vastaan apua ulkomaiselta tiedustelupalvelulta tapauksen tutkinnassa.

Lähteet: AFP, Reuters