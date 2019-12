Ärsyttääkö uuden vuoden pauke? Rakettifirmat vastaavat kansalaisten toiveisiin hiljaisilla raketeilla – testasimme yhden, ja tulos yllätti

Äänisaasteen lisäksi myös ilotulitteiden muoviroskaan on kiinnitetty huomiota. Rakettien muoviosia on vaihdettu biohajoaviin.

Sytytyslanka palaa loppuun ja ilotulitepata alkaa syöstä kuvioita taivaalle. Pauke on melkoinen. Desibelimittari näyttää hurjimmillaan lukemaa 108, kun raja Suomessa myytäville ilotulitteille on 120.

Tämä ei nyt vastaa lainkaan odotuksia. Tämän piti olla hiljainen ilotulite. Olemme testaamassa hiljaisempana vaihtoehtona markkinoitavaa ilotulitepataa yhdessä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa.

Neljässäkymmenessä sekunnissa kaikki on ohi. Ruudin savua leijailee padan ympärillä.

– Ajattelin, että tulee vaan suhausta ja hienoa läikettä taivaalle, mutta yllätys oli kun alhaalla tulkin kovia pamahduksia. Nätit säteet taivaalle syntyi, mutta ei tämä hiljainen ollut, Etelä-Savon pelastuslaitoksen palopäällikkö Isto Heikkinen totesi testin jälkeen.

Tämän uuden vuoden rakettimarkkinoinnissa hiljaiset ilotulitteet on nostettu erityisesti esille. Rakettifirmojen mainoksissa ja nettisivuilla niitä mainostetaan lemmikki- ja lapsiystävällisinä versioina.

Kansalaisaloite tuuppasi ilotulitealaa kestävämpään suuntaan

Ilotulitteiden synnyttämä melu on yksi syy siihen, että yli 65 000 suomalaista allekirjoitti kansalaisaloitteen, jossa halutaan kieltää ilotulitteiden kuluttajakäyttö. Aloite luovutettiin eduskunnan käsiteltäväksi marraskuussa.

Tätä edelsi vuosia kestänyt julkinen keskustelu ilotulitteiden melu- ja ympäristöhaitoista. Keskustelun kuulivat myös rakettifirmat.

– On saatu palautetta, että ilotuliteala vaatii reilusti kehitystä. Tämä kansalaisaloite on yhdistänyt meidän alaa ja nyt on ryhdytty miettimään, kuinka olemme paremmin suvaittavia ja kehityttäisiin kestävämpään suuntaan, sanoo toimitusjohtaja Antti Aitto-oja Suomen Rakettitukku oy:stä.

Yksi asia mihin rakettifirmat ovat nyt tarttuneet, on juuri ilotulitteiden synnyttämä melu. Uuden vuoden aaton jyske huolestuttaa etenkin lemmikkien omistajia, eikä syyttä. Lemmikille uudenvuoden yö voi tuntua sotatilalle. Koiranomistajille on viime vuosina ryhdytty tarjoamaan erilaisia hiljaisia majoitusvaihtoehtoja uudeksi vuodeksi. Esimerkiksi Vantaan lentokenttähotellin äänieristetyt huoneet (siirryt toiseen palveluun)(Talouselämä) varataan loppuun heti vuoden alussa.

Tänä vuonna ilotulitteiden äänentasoon on kiinnitetty huomiota markkinoinnissa. Esa Huuhko / Yle

Hiljaisemmiksi raketteja ja patoja on pyritty saamaan vähentämällä ilmassa tapahtuvia räjähdyksiä. Normaalisti taivaalle syntyvä kuvio tehdään räjäyttämällä, eli raketista kuuluu ilmassa pamaus.

– Hiljaisemmissa padoissa ja raketeissa kuvio ikään kuin avataan ilmassa ilman räjähdystä. Myös näissä hiljaisemmissa kuuluu pamaus maassa, kun ammus ammutaan taivaalle. Mutta hiljaisempi siitä tulee siksi, kun kuvion tekeminen ei tuota enää ääntä, sanoo Antti Aitto-oja.

Uusi asia hiljaiset ilotulitteet eivät ole. Tänä vuonna niitä on vain tarjolla aiempaa enemmän ja aiempaa näyttävämmin. Keskustelun velloessa vuosia milloin kuntien rahapulasta johtuvan ilotulitusten vähenemisen ympärillä, milloin rakettien melu- ja ympäristöhaittojen äärellä, ovat rakettifirmat olleet herkällä korvalla. Jo viisi vuotta sitten hiljaisten rakettien suosion ennustettiin (siirryt toiseen palveluun)kasvavan. Nyt aika alkaa olla kypsä uudentyyppisille ilotulituksille.

– Myös ilotuliteammattilaisilta on alettu tilata hiljaisia näytöksiä, sanoo raketteja maahan tuovan Suomen Ilotulite oy:n toimitusjohtaja Niila Rajala.

Rakettien muoviosia korvataan biohajoavalla materiaalilla

Toinen asia missä rakettifirmat ovat kunnostautuneet, on ilotulitteista syntyvä jäte. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on arvioinut, että suomalaiset ampuvat yksistään vuodenvaihteessa taivaalle noin 300 000 kiloa ilotulitteita.

Kansalaisaloitteen tietojen mukaan rakettien mukana ilmaan lentää useita kemikaaleja, muun muassa noin 10 000 kiloa metalleja. Myös muoviroskaa raketeista syntyy, sillä perinteisesti niiden kärkikartio on tehty muovista (siirryt toiseen palveluun) (Tukes).

Suomessa ilotulitealan yhdistyksen jäsenet ovat sopineet luopuvansa mikromuovijätteestä seuraavan viiden vuoden aikana. Maassamme on kehitelty muovin korvaava materiaali, joka soveltuu ilotulitekäyttöön.

– Rakettien kärkikartioiden muovi on korvattu suomalaisella puupohjaisella, biohajoavalla materiaalilla. Kärki maatuu luonnossa samassa ajassa kuin vastaavan kokoinen kappale puuta, sanoo Jori Lahtonen Rakettikeiu oy:stä.

Rakettikeiu on ensimmäinen firma Suomessa ja tiettävästi koko maailmassa, joka on korvannut ilotulitteiden muoviosia biohajoavilla. Lahtonen kertoo heidän tilanneen puukomposiittia muun muassa pakkausmateriaaleja valmistavalta Sulapac oy:ltä, hakeneensa sen Kaustisilta ja toimittaneensa Kiinaan, jossa arviolta 90 prosenttia maailman ilotulitteista valmistetaan.

– Kiinassa vastaanotto oli innostunut. Ja esimerkiksi Tanska halusi tätä samaa materiaalia, mutta he eivät vielä ehtineet sitä täksi uudeksi vuodeksi saamaan, Lahtonen kertoo.

Mikromuovittomuuden lisäksi Suomen ilotulitealalla on tavoitteena hyvittää alan jättämä hiilijalanjälki lähivuosina kokonaan. Suurin osa siitä syntyy laivarahdista.

30 miljoonaa ilotulitetta vuosittain taivaalle

Rakettimyyjiltä hiljaisempia ilotulitteita on kysytty tasaisin väliajoin. Etenkin lemmikkien omistajat ja lapsiperheet tarttuvat helpommin hiljaisempina markkinoituun uudenvuoden pommiin.

– Toki me muillekin niitä tarjotaan. Tänä vuonna meillä on myös ensimmäistä kertaa myynnissä kuulosuojaimia suojalasien lisäksi, sanoo mikkeliläinen rakettimyyjä Juha Kanerva.

Rajat räiskeelle -kansalaisaloitteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa myydään vuosittain kuluttajille noin 30 miljoonaa ilotulitetta. Vaikka hiljaisempien rakettien ja pommien tarjonta ja kysyntä on kasvussa, on silti isolle osalle kuluttajista edelleen juuri pamaus se, mitä uuden vuoden raketeilta haetaan.

– Ostin patoja ja thunderkingejä, jotka paukahtaa kovaa. Ei muita perusteita ostokselle ollut kuin se, että räjähtää kovasti, totesi rakettikaupan tiskillä mikkeliälinen Timo Laukkarinen.