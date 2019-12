New Yorkissa hanukkajuhlaan iskeneelle miehelle syytteet viharikoksesta – viittasi päiväkirjamerkinnöissään Hitleriin

Juutalaiset kokoontuivat seremoniaan rabbin kodin edustalle 29. joulukuuta Monseyssa lähellä New Yorkissa. Päivää aiemmin taloon tunkeutunut mies puukotti viittä ihmistä.

Juutalaiset kokoontuivat seremoniaan rabbin kodin edustalle 29. joulukuuta Monseyssa lähellä New Yorkissa. Päivää aiemmin taloon tunkeutunut mies puukotti viittä ihmistä. EPA / Peter Foley

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat nostaneet viharikossyytteet juutalaisten hanukkajuhlaan iskenyttä miestä vastaan. Epäillyn on kerrottu viitanneen päiväkirjoissaan natsi-Saksan johtajaan Adolf Hitleriin.

Epäilty sai jo aikaisemmin syytteen viidestä murhan yrityksestä.

Mies tunkeutui lauantaina Monseyssa lähellä New Yorkin kaupunkia rabbin kotona pidettyyn hanukkajuhlaan ja puukotti viittä ihmistä.

Tuomioistuimelle jätetyssä kanteessa kerrotaan, että 37-vuotias mies oli kirjoittanut päiväkirjamerkintöihinsä antisemitistisiä eli juutalaisvastaisia näkemyksiä, viitannut natsikulttuuriin ja piirtänyt hakaristejä.

New York Timesin mukaan epäilty on kärsinyt mielenterveysongelmista, ja asianajaja aikoo pyytää mielentilatutkimusta. Asianajaja on aiemmin sanonut, että epäillyllä ei ole antisemitististä taustaa eikä hän kuulu mihinkään viharyhmään.

Yhdysvalloissa juutalaisvastaiset hyökkäykset ovat lisääntyneet selvästi viime viikkojen aikana.

Lue lisää: Yhdysvalloissa antisemitistisen väkivallan aalto, juutalaisyhteisö kauhuissaan – Mukana viharyhmä, jonka mielestä mustat ovat "Jumalan valittu kansa"

Poliisiviranomaiset ovat New Yorkissa lisänneet läsnäoloaan alueilla, joilla asuu paljon juutalaisia.

Jotkin vanhoilliset ortodoksijuutalaistahot ovat ilmaisseet huolensa siitä, että he joutuvat helposti maalitauluiksi erottuvan pukeutumistapansa vuoksi.

Lähteet: STT, Reuters, AFP