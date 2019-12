Turkki valmistelee syyrialaistaistelijoiden siirtämistä Libyaan – Kapinallisten rippeistä on koottu Turkin komentama köyhien palkka-armeija

Viime päivinä lentoliikennettä Istanbulista Libyan pääkaupunkiin Tripoliin on seurattu tarkkaan.

Turkkilaisen toimittajan (siirryt toiseen palveluun) Fehim Taştekinin mukaan liikeellä on ollut tavallista enemmän lentkoneita, eikä koneissa ilmeisesti istu Libyaan uudenvuoden viettoon matkaavia libyalaisia.

Yleinen epäily on, että Libyaan siirretään nyt Turkin komennossa olevia syyrialaistaistelijoita.

Turkki suojelee tärkeää sopimusta

Turkki haluaa tukea Tripolin ahtaalla olevaa hallitusta, koska Turkki on juuri solminut tärkeän rajasopimuksen YK:n tuella perustetun hallinnon kanssa. Sopimuksen mukaan Libyan ja Turkin talousvyöhykkeet kohtaavat nyt keskellä Välimerta, millä on suuri merkitys alueen kaasu- ja öljyvarantojen hyödyntämisen kannalta. Mutta sopimuksen hyödyntäminen edellyttää, että libyalainen sopimuskumppani ei romahda.

Libya ajautui sekasortoiseen tilaan diktaattori Muammar Gaddafin kukistamisen jälkeen vuonna 2011. Maassa on tällä hetkellä kaksi keskenään kilpailevaa hallitusta. Tripolissa valtaa pitää YK:n tuella perustettu hallitus, jota muun muassa Turkki tukee. Sitä vastaan taistelee niin sanottu Tobrukin hallinto, jonka voimahahmo on kapinalliskenraali Khalifa Haftar.

Kenraali Khalifa Haftarin joukot valvovat laajoja alueita Libyassa, tosin maan keskiosa on suureksi osaksi asumatonta aavikkoa. Leena Luotio / Yle lähde: Liveuamap

Libyan hallitus on ollut ahtaalla taistelussa muun muassa Venäjän ja Egyptin tukeman Haftarin joukkoja vastaan. Myös Ranska, Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat olleet yhteyksissä Haftarin hallintoon, joka valvoo suuria osia Libyasta. Egyptin kovaotteinen presidentti Abdel Fattah al-Sisi pitää Haftaria hengenheimolaisena taistelussa muslimiveljeskuntaa vastaan. Monien maiden mielestä kenraali Haftar on uskottava kumppani ääriliike Isisiä vastaan.

Haftarin joukot ovat jo Tripolin esikaupunkialueilla, joten avulla on kiire. Turkki on aiemmin toimittanut muun muassa panssariajoneuvoja ja aseistettuja lennokkeja ja nyt on joukkojen vuoro.

Tripolin hallitusta tukevia joukkoja valmistautumassa taisteluun keväällä 2019. EPA

Turkin parlamentin on torstaina määrä päättää turkkilaisjoukkojen lähettämisestä Libyaan, Tripolin hallituksen kutsusta.

Turkkilaissotilaiden tehtävänä on päätösehdotuksen mukaan neuvoa ja kouluttaa hallituksen joukkoja, mutta samalla lähetettävien sotilaiden määrälle tai kalustolle ei ole rajoituksia.

Vaikuttaa siltä, että Turkki on jo aloittanut taistelevien joukkojen lähettämisen, tosin kyse on syyrialaisista eikä turkkilaisista. Uutistoimisto Reutersin (siirryt toiseen palveluun) lainaaman nimettömän turkkilaislähteen mukaan syyrialaistaistelijoiden lähettäminen on vasta harkinnassa. Tripolista tulleissa videokuvissa näkyy kuitenkin taistelijoita, jotka väittävät olevansa Syyriasta.

Turkki luopui Assadin kaatamisesta

Turkki on viime vuosina rakentanut Syyria-operaatioidensa tueksi oman varsin pahamaineisen paikallisen sotajoukon.

Turkki tuki Syyrian kapinallisia osana yrityksiä kaataa Bashar al-Assadin hallinto. Kun Venäjä syksyllä 2015 lähti laajamittaisesti mukaan Syyrian sotaan Assadin pelastamiseksi, Turkin suhtautuminen kapinallisiin muuttui.

Päätavoite ei enää ollut Assadin kaataminen vaan tärkeimmäksi asiaksi nousi kurdien vastainen taistelu. Syyrian kurdien johtamat joukot saivat haltuunsa laajoja alueita Koillis-Syyriassa. Turkin mielestä Syyrian kurdihallinto on osa Turkkia vastaan taistelevaa Kurdistanin työväenpuoluetta.

Turkki päätti lähteä kokoamaan omaa sotajoukkoa. Kun Turkki elokuussa 2016 hyökkäsi kurdijohtoisia joukkoja ja ääriliike Isisiä vastaan, turkkilaisjoukkojen rinnalla nähtiin syyrialaistaistelijoita.

35 000 sotilaan armeija

Turkinsukuisista turkmeeneista ja arabeista koottu Syyrian kansallinen armeija, SNA, oli keskeissä roolissa myös tammikuussa 2018 Turkin hyökätessä kurdien valvomalle Afrinin alueelle Aleppon pohjoispuolelle. Jatkoa seurasi tämän vuoden lokakuussa, kun Turkki otti haltuun osan Pohjois-Syyriasta kurdijohtoisilta SDF-joukoilta.

Turkki valtasi syksyllä 2019 alueita Pohjois-Syyriassa perustaakseen niin sanotun turvavyöhykkeen. Ilkka Kemppinen / Yle

Syyrian konfliktia seuraavan tutkijan Elizabeth Tsurkovin mukaan Turkilla on Syyriassa arviolta 35 000 sille uskollista taistelijaa. New York Review of Books (siirryt toiseen palveluun) -aikakauslehdessä julkaistussa artikkelissa Tsurkov kuvailee Turkin syyrialaisen jalkaväen taustoja. Tsurkov on pitänyt yhteyttä joihinkin taistelijoihin jo vuosia ja joidenkin tarinat vaikuttavat varsin murheellisilta.

Turkin kokoamia joukkoja luonnehditaan usein jihadistiseksi ääriainekseksi, mutta joukoissa on ilmeisesti monenlaisia taistelijoita.

Tsurkovin mukaan Turkkia avustavissa joukoissa on paljon sodan traumatisoimia köyhiä miehiä, jotka taistelevat vain palkkansa edestä. Joillekin taistelijoille alueen sodankäyntiin keskeisesti kuuluva ryöstely on myös merkittävä motiivi.

Turkki rakentanut huonopalkkaisen palkka-armeijan

Osa taistelijoista on ollut mukana Assadia vastaan taistelleissa ryhmissä, joita myös länsimaat tukivat. Tuki on loppunut ja taistelijat ovat joutuneet sopeutumaan siihen, että Assadin kaataminen ei enää kiinnosta ketään, ei edes uutta palkanmaksajaa Turkkia.

Turkki hyökkäsi Afriniin tammikuussa 2018. Sedat Suna / EPA-EFE

Taloudellisesti taistelijat ovat ahtaalla. Tsurkovin tietojen mukaan kuukausipalkka on pudonnut vuoden 2016 noin 300 dollarista vaivaiseen 50 dollariin. Rahat eivät riitä elämiseen, mikä osittain selittää ryöstelyn ja muun rikollisuuden, johon taistelijat ovat sotkeutuneet. Rahankeruu tarkastuspisteillä on myös merkittävä keino kerätä lisätuloja.

Turkin tukemia joukkoja syytetään julmuuksista siviilejä vastaan sekä Afrinin alueella että syksyllä kurdijohtoisilta joukoilta vallatuilla alueilla (siirryt toiseen palveluun) Koillis-Syyriassa.

Taistelijoiden on nähty surmaavan siviilejä ja heitä on myös syytetty raiskauksista ja sieppauksista. Joissakin tapauksissa taistelijat ovat itse kuvanneet tekojaan ja levittäneet videoita sosiaalisessa mediassa.

Palkkasoturin henki on halvempi

Nyt Libyaan matkaavien tai jo matkanneiden taistelijoiden palkkauksesta tai tehtävistä ei ole tietoa.

On mahdollista, että osa heistä määrätään vartioimaan turkkilaisneuvonantajien tukikohtia. Mutta jos Turkki lähtee aktiivisesti mukaan taisteluihin, syyrialaiset olisivat tärkeitä, kuten Turkin aiemmissa operaatioissa Syyriassa.

Palkkasotureiden käyttöön voi olla useita syitä. Yksi syy on halu välttää turkkilaistappioita ulkoistamalla ne syyrialaisille. Libyassa on muitakin palkkasotureita. Kenraali Haftarin riveissä on ilmeisesti venäläisen Wagner-yksityisarmeijan (siirryt toiseen palveluun)taistelijoita ja myös Sudanista on tuotu (siirryt toiseen palveluun)vahvistuksia Haftarin joukkoihin.

Libyan taisteluissa on tänä vuonna YK:n mukaan kuollut vajaat 300 siviiliä. (siirryt toiseen palveluun) Vaarana on, että siviilit joutuvat entistä pahemmin puristuksiin, kun maahan tuodaan lisää joukkoja ja aseita.