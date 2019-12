Poliisihallitus perustelee Antero Vartian säätiöstä tekemäänsä tutkintapyyntöä: "Olisi erikoista viranomaistoimintaa, jos ei puututtaisi"

Yle Uutiset kertoi aamulla, että hiilensidontaa edistävän Compensate-säätiön (siirryt toiseen palveluun) toiminta on johtanut Poliisihallituksen tekemään tutkintapyyntöön.

Helsingin poliisille jätetty tutkintapyyntö kulminoituu rahankeräyslakiin.

Poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja Mikko Cantell sanoo, että nyt halutaan selvittää, onko kyseessä lahjoitustoiminta ja vedotaanko tässä yleisöön rahalahjoitusten saamiseksi, vai onko palvelu liiketoimintaa.

Nämä asiat ovat Cantellin mukaan syynä tutkintapyyntöön. Sen, millä nimikkeellä asiaa mahdollisesti tutkitaan, päättää Helsingin poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja.

Lue lisää: Poliisihallitus on tehnyt tutkintapyynnön Antero Vartian johtamasta Compensate-säätiöstä

Poliisihallitus on käynyt keskusteluja säätiön kanssa ja niissä Compensate-säätiö on esittänyt, että kyse on vapaaehtoisesta lisämaksusta jonkun tuotteen yhteydessä. Poliisihallituksen mukaan tällöin ei ole kyse aidosti vastikkeellisesta kaupankäynnistä.

Poliisihallitus on katsonut ilmastonsuojelutyön, mukaan lukien erilaiset päästökompensaatiohankkeet, vakiintuneesti yleishyödylliseksi toiminnaksi ja monille järjestöille on myönnetty rahankeräyslupa varojen hankkimiseksi tällaiseen toimintaan. Compensate-säätiö on toiminut tähän saakka ilman rahankeräyslupaa. Compensate-säätiön johtajan Antero Vartian mukaan lupahakemus on jätetty joulukuussa.

Säätiön kanssa käydyissä keskusteluissa Poliisihallitus on aiemmin tuonut esille, että rahankeräys edellyttää lupaa. Poliisihallitus on myös säätiön pyynnöstä antanut kesäkuussa lausunnon, jossa on otettu kantaa säätiön esittelemään toimintamalliin ja katsottu, että toiminnassa on kyse rahankeräyksestä, jota varten tulisi hakea lupa.

– Olisi erikoista viranomaistoimintaa jos ei puututtaisi toimintaan, joka katsotaan rahankeräykseksi, ja jollaiseen on vakiintuneesti myönnetty lupia, ylitarkastaja Mikko Cantell sanoo.

Yle ei ole toistaiseksi tavoittanut Antero Vartiaa kommentoimaan Poliisihallituksen tämänpäiväisiä perusteluita tutkintapyynnön tekemiselle. Aiemmin päivällä Vartia ihmetteli tutkintapyyntöä twitterissä.

Ihmisten on voitava kantaa vastuu päästöistään ja sen vuoksi tarvitsemme myös kompensointia. Poliisihallituksen mukaan omien jälkien siivoaminen on vain luvanvaraista hyväntekeväisyyttä. Jos näin on, lakia on pakko muuttaa. Ilmasto ei odota, vaan meidän on toimittava nyt! 2/2 — Antero Vartia (@anterovartia) 31. joulukuuta 2019

Twitterissä aiheen tiimoilta on käyty koko päivän vilkasta keskustelua (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös:

Antero Vartian perustama hiilipäästöjen hyvityspalvelu juuttui lakihetteikköön – "Epäselvä arpajaislaki vaikeuttaa ilmastotoimia"

Ex-kansanedustaja ja tv-tähti Antero Vartia koukuttaa kuluttajat päästöjen hyvittämiseen – Näin toimii hiljaisuudessa valmisteltu Compensate

Hampurilainen, matka, lounas – ostosten päästöjä voi hyvittää, mutta yrityksiltä vaaditaan läpinäkyvyyttä: “Tilanne on villi länsi”