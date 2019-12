Mennyt vuosi oli politiikassa vauhdikas, tuleva lienee rauhallisempi – Tutkija Jokisipilä: Työmarkkinakierros on hallituksen seuraava haaste

Politiikan vuosi ja erityisesti syksy ovat olleet käänteitä täynnä. Kahdet vaalit, yhdet hallitusneuvottelut, kolme pääministeriä, ainakin kaksi hallituskriisiä, useita välikysymyksiä, kaatunut sote-uudistus ja al-Hol-jupakka.

Millainen tulee tulevasta vuodesta?

Rauhallisempi, arvioi Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta.

– Voisi ajatella, että pikku hiljaa päästään näiden monien käänteiden jälkeen kohti normaalimpaa tilannetta. Ehditään vihdoin alkaa toteuttaa hallitusohjelmaa ja muuttaa ohjelman kirjauksia hallituksen esityksiksi. Hallitus voi lähteä tavoittelemaan esimerkiksi ohjelmaan kirjattuja 75 prosentin työllisyysastetta ja kunnianhimoisia ilmastotoimia.

Osa syksyllä kuohuttaneista asioista on vielä kuitenkin kesken. Kymmenen perussuomalaisten, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kansanedustajaa vaatii ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnan laillisuuden tutkimista al-Hol-asiassa. Perustuslakivaliokunta käsittelee asiaa tammikuussa.

– Jää nähtäväksi, mihin se johtaa, Jokisipilä sanoo.

Hän ei kuitenkaan usko, että pinnan alla kytisi kovin suuria asioita, jotka voisivat vuodenvaihteen jälkeen roihahtaa.

– En näe, että välittömästi siellä ainakaan tämän mittaluokan pommeja olisi odottamassa, mihin Antti Rinteen (sd.) hallitus kaatui tai mistä Sanna Marin (sd.) al-Hol-asiassa ehti kertaalleen selvitä.

Taloustilanne luo paineita ja tasapainottelua

Markku Jokisipilä arvioi, että tulevan vuoden kiinnostavimpia asioita politiikassa on tämän vuoden puolella takkuisesti alkanut työmarkkinakierros. Työnantaja- ja palkansaajaliittojen pitäisi sopia tänä talvena parin miljoonan suomalaisen palkankorotuksista, mutta kierroksen avaussopimusta ei ennen joulua saatu tehtyä.

Jokisipilän mukaan työmarkkinakierrokseen saattavat liittyä hallituksen seuraavat kovat haasteet.

Esimerkiksi Tehy on esittänyt, että naisvaltaisilla julkisen puolen aloilla pitäisi tehdä 100–150 miljoonan euron tasa-arvoeräkorotuksia. Jokisipilän mielestä hallituksella on todellinen pähkinä purtavaksi siinä, miten mahdolliset korotukset rahoitetaan, jos sellaisiin päätetään ryhtyä.

– Jos lähdetään hyvin laajalle palkankorotuslinjalle, syntyy paineita hintojen korottamiseen. Silloin saattaa käydä niin, että hallituksen työllisyystavoitteiden takana olleet laskelmat eivät pädekään, ja hallitus joutuu asettamaan hallitusohjelman eri tavoitteita vastakkain ja kenties luopumaan jostain, Jokisipilä sanoo.

Hankalat talousnäkymät aiheuttavat vielä suurempaa tasapainottelua. Suomen Pankin joulukuun puolivälissä julkaiseman ennusteen mukaan Suomen talouskasvu hidastuu tulevana vuonna alle yhteen prosenttiin. Se on reilusti vähemmän kuin Antti Rinteen hallitusneuvotteluissa määrittelemä kahden prosentin “normaali talouskasvu” (siirryt toiseen palveluun).

Kiinnostavaa on Jokisipilän mukaan myös SDP:n ja pääministeri Sanna Marinin rooli työmarkkinaneuvotteluissa. Puolue, jolla on vahvat kytkennät ammattiyhdistysliikkeeseen, on haastavassa asemassa.

– Luulisin, että pääministeri Sanna Marin on tarkkaan seurannut, mitä hänen edeltäjälleen Antti Rinteelle tapahtui. Nimenomaan tämä työmarkkina-asioihin puuttuminen oli varmaan suurin yksittäinen syy, joka sai keskustan vetämään Rinteeltä luottamuksensa.

Jokisipilä uskoo, että Marin punnitsee hyvin tarkkaan, millaisen roolin hän ja hänen kauttaan hallitus tulevissa työmarkkinaneuvotteluissa ottaa.

– Pystyykö hän olemaan asettumatta tukemaan kumpaakaan osapuolta? Jokisipilä pohtii.

