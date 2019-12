Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen koptereita halutaan lääkärihelikoptereiden tueksi syrjäseudulle

Norjassa hallitus on määrännyt puolustusvoimien helikopterin valmiuteen Kirkkoniemeen kiireellisiä ambulanssilentoja varten. Myös Suomessa lääkärihelikopteritoimintaa selvittänyt Jyrki Lilja esittää puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lentokaluston käyttöä ensihoidon ilmailupalvelussa.

Suomessa Puolustusvoimat voi antaa virka-apua helikoptereilla poliisille, pelastuslaitoksille ja Rajavartiolaitokselle. Sen sijaan jatkuva vaativa ensihoito ei kuulu virka-avun piiriin.

– Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sosiaali- ja terveysministeriön toimialalle virka-apua, sanoo Puolustusministeriön kansallisen puolustuksen yksikönjohtaja, prikaatikenraali Antti Lehtisalo.

Maavoimien NH-90 -kuljetushelikopteri lasketumassa Utin lentokentälle. Puolustusvoimat

Maavoimille hankitut NH-90-kuljetushelikopterit saavat vuosittain muutamia kymmeniä virka-aputehtäviä. Virka-aikana päivityskopteri lähtee ilmaan Kouvolan Utista puolessa tunnissa, työajan ulkopuolella lähtövalmius on yli kaksi tuntia. Mikäli kopteri halutaan ilmaan nopeammin, miehistön tulisi käytännössä päivystää ympäri vuorokauden varuskunnassa.

– Lääkärihelikopteritoiminta vaatisi uusia vasteaikoja, ja helikopterin merkittävää uudenlaista varustamista. Silloin kopterin käyttäminen normaaleihin operatiivisiin tehtäviin ei olisi enää järkevää, sanoo Lehtisalo.

Puolustusministeriön huolena onkin, että virka-aputehtävät voivat haitata helikopteripataljoonan ensisijaista tehtävää, maanpuolustusta.

Utissa päivystävät maavoimien NH-90 -kuljetushelikopterit eivät voi ilman lainmuutosta osallistua ensihoidon ilmailupalvelun tehtäviin, sanoo prikaatikenraali Antti Lehtisalo Puolustusministeriöstä. Kalle Purhonen / Yle

Rajavartiolaitos antaa virka-apua merialueilla ja Lapissa

Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen laidalla, Vartiolentolaivueen tukikohdassa, valmistaudutaan päivän harjoitukseen. Päivystävä Super Puma -kopteri on lähdössä Porkkalan edustalle Suomenlahdella.

Tehtävänä on laskea pintapelastaja tuulisella merellä kelluvaan veneseen. Mikäli harjoitus keskeytyisi oikean tehtävän takia, kopterissa on mukana myös ensihoitaja.

– Tarvittaessa saamme mukaan Finnhemsin lääkärin, jos jollain matkustaja-aluksella on vaativampi hoitotehtävä, kertoo Super Puma -kopterin päällikkö päällikkö Lauri Holopainen.

Vuosittain Rajavartiolaitoksen helikoptereilla kuljetetaan lääkäri merelle kymmeniä kertoja.

Vartiolentolaivue antaa virka-apua säännöllisesti myös pohjoisessa. Ongelmana ovat Lappiin sijoitetut Agusta Bell -kopterit, joilla ei voi lentää vaikeissa olosuhteissa. Se johtaa myös tehtävien peruuntumiseen.

Jäänpoistolaitteita koptereihin ei myöskään ole tulossa, sillä 1980- ja 1990-luvuilla hankitut kopterit ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Niihin tehdään parhaillaan päivityksiä, jotka mahdollistavat lentämisen 2020-luvun loppupuolelle asti.

Rajavartiolaitoksen Agusta Bell -koptereihin tehdään parhaillaan päivitystä, joka mahdollistaa lentämisen 2020-luvun loppupuolelle asti. Jari Tanskanen / Yle

Päivitysten takia Rajavartiolaitoksella on parin vuoden ajan jatkuva muutaman kopterin vajaus, kun koneet ovat kerrallaan pois käytöstä useiden kuukausien ajan. Päivityksiä tehdään myös keskiraskaisiin Super Puma-koptereihin.

– Super-Pumat on tarkoitettu ensisijaisesti meripelastustehtäviin ja merialueen valvontaan, eikä meillä ole osoittaa jäänpoistolla varustettuja koptereita pohjoiseen, sanoo Vartiolentolaivueen komentaja, kommodori Risto Jääskeläinen.

Kuka maksaa kalliin virka-avun?

Super Pumat on sijoitettu Vantaalle ja Turkuun, joista ne pääsevät nopeasti merialueelle.

– Super Pumalla pääsemme saaristoon ja mihin tahansa Suomen merialueella vaativiin tehtäviin. Kopterissa on ominaisuuksia, joita ei pienemmissä koptereissa ole, sanoo Jääskeläinen.

Keskiraskaat Super Puma ja NH-90 ovat liian järeitä koptereita lääkärin tai yksittäisen potilaan kuljettamiseen maa-alueilla. Hyvä suorituskyky myös maksaa. Super Puman lentotuntihinta voi nousta jopa 6 000 euroon.

Lapin jäätäviin oloihin ensihoidon virka-aputehtäviin paremmin soveltuvan konetyypin hankinta tulee mahdolliseksi 2020-luvun lopulla, kun Rovaniemelle nyt sijoitetut koneet korvataan uusilla.

– On mahdollista, että siinä vaiheessa markkinoilla on jo Super Pumia pienempiä koptereita, joissa on toimiva jäänpoisto, arvioi kommodori Risto Jääskeläinen.

Nykyisin Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos eivät peri virka-avusta korvausta avun saajalta, vaikka Kelan maksamat korvaukset lentotehtävien hoidosta kattavat vain murto-osan kustannuksista.

– Teemme lähinnä Lapissa sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä virka-apuna. Mikäli tehtävien määrä tulevaisuudessa kasvaa merkittävästi, silloin kulut myös on korvattava, muistuttaa Risto Jääskeläinen.