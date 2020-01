Kissojen luovutusikä nousee kahdella viikolla. Pentu, joka syntyy tämän vuoden puolella, voidaan luovuttaa vasta 14-viikkoisena. Luovutusiän nostolla pyritään Suomen Kissaliiton mukaan varmistamaan kissan hyvä elämä jo pennusta pitäen.

– Häiriökäyttäytyminen, aggressiivisuus ja emon nisien polkemista kuvaava tassuttelu vähenee näiltä myöhemmin luovutetuilta, kertoo Suomen Kissaliitto ry:n puheenjohtaja Veikko Saarela.

Luovutusiän nostoon vaikuttivat muun muassa Helsingin yliopiston tutkimustulokset (siirryt toiseen palveluun), joiden mukaan myö­häi­sem­pi vie­roit­ta­mi­nen vä­hen­tää kis­so­jen käy­tös­häi­riöi­tä. Luovutusiän nosto hyväksyttiin Kissaliiton liittokokouksessa Saarelan mukaan yksimielisesti.

Kansainvälisen kissojen kattojärjestö FIFen (Fédération Internationale Féline) jäsenten pitää noudattaa 12 viikon luovutusikää. Maat voivat kuitenkin vapaaehtoisesti korottaa luovutusikää terveydellisistä syistä. Saarelan mukaan Suomi nostaa luovutusikärajaa ensimmäisenä Euroopassa ja toimii täten edelläkävijänä.

– Väittäisin, että tämä on trendi tulevaisuudessa. Eläinten hyvinvoinnilla on suuri merkitys. Jos on tutkimustietoa, että tällainen pieni muutos auttaa siihen, niin se on hyvä asia, Saarela kertoo.

Saarela toivoo, että 14 viikon luovutusikä tulisi myös FIFe -tasolla pakolliseksi.

Luovutusiän nostolla pyritään Suomen Kissaliitton mukaan varmistamaan kissan hyvä elämä jo pennusta pitäen. MJ Photography / Alamy

Osa kasvattajista on jo noudattanut käytäntöä rokotusten vuoksi

Lapuan Tiistenjoella Sinikka Luoman Harebell-kissalassa asustaa 11 kissaa. Ensi kevääksi on suunnitelmissa pyhä birma -pentue, joka tulee noudattamaan uutta luovutusikää.

Vuodesta 1991 birmoja ja burmia kasvattanut Luoma pitää luovutusiän nostoa hyvänä asiana.

– Suurin osa kasvattajista on jo nostanut pentujen luovutusikää rokotusasioiden vuoksi. Se kaksi viikkoa on hyvä aika saada rokotukset kuntoon, Luoma kertoo.

Kissa rokotetaan viranomaisohjeistuksen mukaisesti (siirryt toiseen palveluun) ensimmäisen kerran 12 viikon iässä, jolloin se saa kissarutto- ja kissanuha-rokotteen. Mikäli kissanpentu kärsii esimerkiksi ripulista tai vatsavaivoista, voidaan suunniteltua rokotusaikaa joutua siirtämään.

Ennen 12 viikon ikää otetuissa rokotteissa teho voi olla alentunut emon vasta-aineiden vuoksi. Tällöin pentu tarvitsee myöhäisemmässä vaiheessa vahvistusrokotuksen.

Luoman kokemuksen mukaan monilla ihmisillä on kiire saada pentu heti 12 viikon ikäisenä. Pidennysaika tuo kasvattajille rauhaa hoitaa kissanpennun terveysasiat kuntoon.

Ensimmäiset rokotukset kissanpentu saa keskimäärin 12 viikon ikäisenä. Tapio Laakkonen / Yle

Myös eläinsuojeluyhdistykset aktiivisia

Myös osa eläinsuojeluyhdistyksistä on jo ottanut tai ottamassa 14 viikon luovutusiän käyttöön. Esimerkiksi Uuden luovutusiän käyttöön vuoden 2020 alussa ottaa käyttöön Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry.

Turussa ja sen lähialueilla toimiva eläinsuojeluyhdistys Dewi ry on jo ottanut vuoden 2019 alussa käyttöön myöhäisemmän luovutusajan.

– Tutustuimme uusiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan pennut hyötyvät emon ja pentuesisarusten seurasta kovasti myös aiemman 12 viikon luovutusiän jälkeen. Pystyäksemme luovuttamaan kaikki kissat leikattuina ja kahteen kertaan rokotettuina, kaikki pennut lähtevät meiltä aikaisintaan 16 viikon ikäisinä, kertoo Dewi ry:n varapuheenjohtaja Mira Korgan.

Myös Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys Pesu ry:llä on jo käytössä 14 viikon ohjeistus epävirallisena ja vuoden 2020 alusta lähtien virallisena.

– Hyvin monesti luovutus kuitenkin menee tuonne 15-16 -viikon huitteille. Mieluummin annamme pennulle tilaa ja rauhaa toipua sterilisaatiosta tutussa ympäristössä. Myös sterilisaation lääkärit suostuvat monesti tekemään vasta kun pennulla on 2 kg painoa, kertoo Pesu ry:n tiedottaja ja kissakoordinaattori Riikka Ala-Hulkko.

Alavuden seudun Eläintiimi ry:llä on ollut 14 viikkoa luovutusrajana noin vuoden verran käytössä. Syksyllä yhdistys nosti sen 16 viikkoon. Syynä tähän on löytöpentujen heikompi vastustuskyky.

– Rokotteet ovat olleet kaksiteräinen miekka. Pennuille on meillä ja muillakin yhdistyksillä tullut satunnaisesti rokotteista reaktioita ja osa voimakkaitakin. Tästä syystä nostimme ensimmäisen rokotteen otto ikää 10-12-viikkoon ja vasteen ne antaa kaksi viikkoa rokotuksesta, kertoo Alavuden seudun Eläintiimi ry:n perustajajäsen Janita Heimonen.

Osa vielä pohtii. Vapaaehtoisvoimin toimivassa Vaasan kissatalossa uudesta luovutusiästä ei ole tehty vielä päätöstä. Asiaa käsitellään yhdistyksen seuraavassa kokouksessa tammikuun puolivälissä.

Monella eläinsuojeluyhdistyksellä 14 viikon luovutusikä on jo käytössä. Paulus Markkula / Yle

Nostaako muutos kissanpennun hintaa?

Harebell-kissalan pyhät birmat ovat kasvattajan mukaan rauhallisia. Roduissa on kuitenkin hyvin paljon eroja.

Esimerkiksi Maine Coon -rodun kissat syövät paljon ja ovat birmoja aktiivisempia. Sinikka Luoman mukaan tämä voi asettaa joillekin kasvattajille painetta nostaa kissanpennun hintaa.

– Ruoka- ja hiekkakulut voivat kasvattaa kustannuksia, Luoma arvioi.

Saarela kuitenkin toppuuttelee hinnannostopuheita.

– Rotukissojen kasvatus on kallis ja hieno harrastus, sillä ei kasvattaja ansaitse. En usko, että hintojen nostopainetta syntyy.