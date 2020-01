Macron lupasi viedä Ranskan eläkeuudistuksen läpi lakoista huolimatta

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi uudenvuodenpuheessaan, että Ranskan eläkeuudistus toteutetaan viikkokausia kestäneistä julkisen liikenteen lakoista huolimatta.

Macron sanoi, että uudistusta vastustavien ammattiliittojen kanssa pitää etsiä nopeaa kompromissia. Hän ei kuitenkaan ilmaissut, että olisi valmis tinkimään uudistuksen periaatteista.

Macronin tavoitteena on korvata Ranskan nykyinen järjestelmä, jossa eri ammattialoille on omia eläkejärjestelyjään, yhdellä uudella pisteisiin perustuvalla eläkejärjestelmällä. Tarkoitus on nostaa täyteen eläkkeeseen oikeuttava eläköitymisikä 62:sta 64 vuoteen.

Macron sanoi televisioidussa puheessaan, että hän ymmärtää ihmisten huolia siitä, että he joutuisivat työskentelemään pidempään. Hänen mukaansa uudistus on silti tehtävä, koska muuten viivyttelyn hinta tulisi myöhemmin nuorten maksettavaksi.

– Maamme etu on ainoa kompassini, Macron sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Macron kuitenkin sanoi, että erilaiset raskaat työtehtävät otetaan huomioon, ja sellaisia suorittavat henkilöt voisivat eläköityä aiemmin.

Ranskassa lakot ovat halvaannuttaneet julkista liikennettä joulukuun 5. päivästä lähtien. Ammattiliitot eivät suostuneet pysäyttämään lakkoja jouluksi, ja ne ovat vakuuttaneet jatkavansa siihen saakka, kun uudet neuvottelut hallituksen kanssa alkavat tammikuun 7. päivänä.

– Tämä hallitus ei kuuntele ollenkaan, meidän täytyy lisätä painetta, kommentoi energia-alan ammattiliiton CGT:n tiedottaja Thierry Defresne uutistoimisto AFP:lle.

Lähteet: Reuter, AFP, AP