Tiesitkö? Tänään tilataan ruokaa kotiin enemmän kuin yhtenäkään muuna päivänä – "En missään nimessä jaksaisi lähteä hakemaan itse"

15 minuuttia. Suunnilleen sen verran pakistanilaisella Adil Khalililla on keskimäärin aikaa yhtä ruokakuljetusta kohden.

Woltin ruokalähettinä Jyväskylässä työskentelevälle Khanille tänään on vuoden kiireisin päivä. Uudenvuodenpäivänä tulee tilauksia tavalliseen arkipäivään verrattuna moninkertainen määrä.

– Toivottavasti, Khalil sanoo.

Kuuden tunnin työpäivän aikana ehtii viedä 20–25 ruokalähetystä. Jokainen annos kasvattaa Khalilin tilipussia viikonlopputaksalla 4,5 eurolla – tosin siitä nipistetään vielä auton kulut, verot ja muut maksut. Jos tilauksia tulee vain vähän, hän saa 8 tai 10 euron peruspalkkaa tunnilta.

Khalil hakee ruoka-annoksen ravintolasta ja vie sen omalla autollaan asiakkaan kotiovelle. Hän ei ota maksua, vaan ravintola hoitaa sen. Asiakkaat ovat enimmäkseen nuoria.

– Tänään he heräävät myöhään ja haluavat pikaruokaa sen sijaan, että laittaisivat ruokaa itse, Khan sanoo.

Nämä ovat suomalaisten suosituimmat pizzatäytteet

Woltin kautta tilataan eniten hampurilaisia, pizzaa ja erilaisia etnisiä ruokia, kuten sushia. Uudenvuodenpäivänä erityisesti pizzaa menee valtavat määrät: ruoantilauspalvelu Pizza-onlinen mukaan Suomessa toimitetaan kotioville keskimäärin yksi pizza joka sekunti.

– Tästä tulee kiire päivä, se on ihan saletti. Kun ihmiset heräävät, kaikilla on krapula ja he haluavat syödä suolaista, sanoo Jyväskylän Kotipizza & Chalupan Mauno Vuorela.

Vuorela on työskennellyt ravintola-alalla 36 vuotta. Tänään hän laskee pyörittävänsä yhden päivän aikana viitisensataa pizzaa: osan buffetissa tarjottavaksi, osan kotiin kuljetettavaksi.

Pizza-online paljasti hiljattain suomalaisten suosituimmat pizzatäytteet. Ne olivat ananas, aurajuusto, kinkku, pepperoni ja salami. Kiistelty ananas oli ykkönen kaikissa suurissa kaupungeissa, paitsi Turussa. Siellä voiton vei aurajuusto.

"En olisi missään nimessä jaksanut lähteä hakemaan"

Ruoan tilaaminen kotiin muuttuu suomalaisille vuosi vuodelta arkisemmaksi asiaksi. Se näkyy selvästi esimerkiksi juuri Woltin ja Pizza-onlinen myyntiluvuissa. Woltin liikevaihto on noussut muutamassa vuodessa nollasta 20 miljoonaan euroon, Pizza-onlinen myynti oli vuonna 2018 vieläkin suurempi.

Vielä kymmenen vuotta sitten näin valtava määrä kotiin tilattuja ravintola-annoksia olisi ollut täysi mahdottomuus. Mobiilipalvelujen kehittyminen ja rohkeat uudet liikeideat ovat mahdollistaneet muutoksen. Asiakkaille se on ollut tervetullut kehitys.

Jyväskyläläisen Jesse Valjakan vuosi vaihtui kavereiden kanssa juhliessa ja viskejä maistellessa. Sellaisen jälkeisenä päivänä hampurilaiset, ranskalaiset ja limsa kotiin tilattuna olivat helppo valinta.

– En olisi missään nimessä jaksanut lähteä hakemaan ruokaa, hän naurahtaa.

Valjakka sanoo tilaavansa ravintolaruokaa kotiin pari kertaa kuussa. Hän on Woltille hyvin tyypillinen asiakas – ahkerimmat tilaavat jopa päivittäin.

Kritiikkiä ja kiitosta työehdoista

Pakistanista Suomeen muuttanut ruokalähetti Adil Khalil työskentelee yleensä 3–5 päivää viikossa, 4–6 tuntia kerralla. Petri Aaltonen / Yle

Nuorten suosimilla uusilla palveluilla on varjopuolensa. Pizza-online, Wolt ja Foodora ovat tuoneet ravintolat koteihin, mutta joskus niiden syytetään tehneen niin työntekijöiden kustannuksella.

Esimerkiksi Pizza-online on saanut pizzayrittäjiä kovaa kritiikkiä siitä, miten se käyttää johtavaa markkina-asemaansa. Osa yrittäjistä on syyttänyt pizzanmyyntipalvelua yksipuolisesta rahastuksesta.

Ruoan kotiinkuljetuspalvelut Wolt ja Foodora ovat puolestaan saaneet lunta tupaan lähettiensä palkkioista (siirryt toiseen palveluun) ja tavallisia työntekijöitä huonommista työehdoista (siirryt toiseen palveluun). Kalevi Sorsa -säätiön tutkimuksen mukaan sosiaalikulujen kiertäminen on joillekin alustatalouden yrityksille suorastaan kannattavuuden ehto (siirryt toiseen palveluun).

Jyväskyläläiselle Adil Khalilille työ ruokalähettinä on ollut monelta osin parannus verrattuna hänen aikaisempaan työhönsä lehdenjakajana. Nykyinen työ on hänestä vapaampaa, eikä siinä tarvitse herätä aamuyöstä.