Herätys: Suomi on hätäkeskustoiminnan edelläkävijä, museoissa rikottiin kävijäennätyksiä, työmarkkinaneuvottelut jatkuvat

Ruuhka-aikoinakin 112 vastaa alle puolessa minuutissa

Hätäpuheluun vastaa nykyään se, joka ehtii: vastaaja voi olla vaikka toisella puolella Suomea. Teknologia auttaa hätäkeskuspäivystäjiä ohjaamaan avun oikeaan osoitteeseen. Se paikkaa paikallistuntemuksen tarvetta ja hälventää pelkoja siitä, ettei apu löydä perille.

Museoilla ja Museokortilla huippuvuosi

Museoilla ja Museokortilla oli viime vuonna huippuvuosi. AOP

Monelle suomalaismuseolle viime vuosi oli ennätyksellisen hyvä. Kävijäennätys rikkoutui useassa museoissa eri puolilla maata, muun muassa nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingissä sekä saamelaismuseo Siidassa Inarissa. Museomenestystä selittää entistäkin suositumpi Museokortti.

Teknologiateollisuuden umpisolmua avataan

Teknologiateollisuuden neuvottelut jatkuvat nyt ilman valtakunnansovittelijaa. AOP

Vaikean työmarkkinakierroksen uusi näytös käynnistyy tänään, kun työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry:n ja palkansaajien Teollisuusliiton neuvottelijat kohtaavat. Uusi neuvotteluyritys on ensimmäinen sen jälkeen, kun osapuolet hylkäsivät edellisen sovintoesityksen joulukuussa. Neuvotteluja jatketaan nyt ilman valtakunnansovittelijaa.

Turkissa riidellään kanaaliprojektista Istanbulissa

Kanal Istanbul yhdistäisi Mustanmeren ja Marmaranmeren. Samalla se muuttaisi kaupunkia perusteellisesti. Jyrki Lyytikkä / Yle

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan yrittää puskea Istanbulissa läpi kaupunkihanketta, joka muuttaisi monituhatvuotisen kaupungin perusteellisesti. Erdoğanin Kanal Istanbul -projektissa kaupunkiin rakennettaisiin uusi, vajaat 50 kilometriä pitkä keinotekoinen vesiväylä Mustaltamereltä Marmaranmerelle. Tuhannet kansalaiset vaativat hankkeen perumista.

Lauhaa ja sateita

Yle

Suomeen tulee lännestä lauhaa ilmaa ja maan keski- ja pohjoisosan yli liikkuu hajanainen sadealue lännestä. Iltapäivästä alkaen vesi- ja lumisateet painottuvat maan pohjoisosaan. Maan eteläosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on koko maassa enimmäkseen -1:n ja 6:n asteen välillä. Tuuli on puuskittaista etenkin maan pohjoisosassa. Tuuli on kovaa merellä ja ajokeli on huono monin paikoin maan pohjoisosassa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.