Tanskaan nousee jättimäisiä halleja, jotka täytetään kannabiksella – Kanadalaisfirmat valtaavat nyt Euroopan markkinoita ja tähtäimessä on myös Suomi

Lääkekannabisyhtiö Aurora Nordicin toimitusjohtaja Mads Pedersen tunnetaan Tanskassa lempinimellä "Tomaattikuningas". Hänen perheensä on viljellyt pitkään tomaatteja. Markku Pitkänen / Yle

Euroopan laillisten lääkekannabismarkkinoiden arvon arvioidaan kasvavan miljardeihin euroihin lähivuosina. Päihdekannabis on yhä laitonta Euroopassa.

ODENSE/KÖÖPENHAMINA Metalliaidan ympäröimä tumma rakennus tuo mieleen valtavan bunkkerin. Pytinki erottuu joulukuun harmaudessa ympäröivän maaseudun muista rakennuksista.

Täällä Odensen liepeillä Fynin saarella ei kuitenkaan valmistauduta sotaan vaan taisteluun vakavia sairauksia vastaan. Aseena toimii kiistanalainen lääkekasvi, hamppu eli cannabis sativa.

Bunkkerimainen rakennus ja sen viereiset kasvihuoneet muodostavat Spectrum Therapeutics Denmarkin tuotantotilat. Spectrum Therapeutics on kanadalaisen kannabisyhtiö Canopy Growth Corporationin lääkehaara.

Sisältä rakennus näyttää steriililtä. Käytävät ovat pitkiä, seinät valkoisia ja ovet avautuvat vain kulkukorteilla.

Spectrum Therapeutics Denmarkin toimitusjohtaja Morten Snede ja yhtiön Pohjoismaiden lääketieteellinen ja kaupallinen johtaja Lisbeth Kattenhøj esittelevät tottuneesti paikkoja.

Monet mediat ja muut vieraat ovat kiinnostuneita yhtiön toiminnasta. Yhdessä huoneessa edelliset vierailijat, paikallinen kuvausryhmä keräilee kuvauskalustoaan.

Spectrum Therapeutics Denmarkin toimitusjohtaja Morten Snede esittelee yhtiön laboratoriota. Markku Pitkänen / Yle

Laboratorio-osastolla kaikkien pitää pukeutua valkoiseen takkiin. Pöydillä on erilaisia teknisiä laitteita kannabistuotteiden analysointia varten.

– Olemme edustettuina lähes kaikissa Euroopan maissa, joissa lääkekannabis on sallittu. Tanska on tuotantopaikkamme Euroopassa, Snede sanoo.

Canopy Growth on markkina-arvoltaan maailman suurin kannabisyhtiö. Sen pääkonttori sijaitsee Smith Fallsin kaupungissa Kanadassa. Kanada laillisti kannabiksen viihdekäytön lokakuussa 2018.

Tanskassa pilottiohjelma avasi portit kannabiksen viljelylle

Tanska puolestaan käynnisti vuoden 2018 alussa nelivuotisen lääkekannabiskokeilun, jonka aikana lääkärit voivat määrätä potilaille kannabista erilaisten sairauksien hoitoon. Samalla Tanska salli yrityksille lääkekannabiksen viljelyn kotimaan markkinoille ja vientiin.

Pilottiohjelma on houkutellut ulkomaisia yrityksiä apajille. Kanadalaiset pörssilistatut kannabisyhtiöt aikovat nyt valloittaa Euroopan kasvavat lääkekannabismarkkinat Tanskasta käsin.

Canopy Growthin lisäksi yhtiön kanadalaiset kilpailijat Aurora Cannabis, Atlas Biotechnologies ja Aphria ovat jo aloittaneet toiminnan Tanskassa.

Lääkekannabiksen puolesta lobbaavan Cannabis Danmark -järjestön johtaja Rikke Jakobsen kertoo Kööpenhaminassa, että tällä hetkellä Tanskassa toimii noin 30 kannabisyhtiötä. Kanadalaisten lisäksi joukossa on yrityksiä Saksasta, Israelista, Hollannista ja Yhdysvalloista.

– Tanskaan on helppo perustaa yritys. Myöhemmin vientikin on helppoa, eikä kasvatettavan kannabiksen määrää ole rajoitettu kuten muissa maissa. Uskon, että uimme lääkekannabiksessa muutaman vuoden kuluttua täällä Tanskassa, Jakobsen sanoo.

Cannabis Danmark -järjestön johtaja Rikke Jakobsen haluaa tehdä Tanskasta johtavan maan lääkekannabiksen käytössä ja kehityksessä. Markku Pitkänen / Yle

Lääkekannabiksen myynnin aloittaminen ei ole silti helppoa, koska yritysten pitää ensin suoriutua moniportaisesta lisensointiprosessista.

Kannabisfirmojen pitää muun muassa noudattaa EU:ssa lääkkeiden hyviä tuotantotapoja varten laadittuja GMP-sääntöjä, jotka määrittelevät kriteerit esimerkiksi johtamiselle, henkilökunnalle, tuotantotiloille, dokumentaatiolle sekä laadunvalvonnalle.

Vaatimukset ovat samat kuin perinteisiä pillereitä ja muita lääkevalmisteita valmistavilla yhtiöillä.

Spectrum Therapeutics analysoi kasvattamansa kannabiksen omassa laboratoriossaan. Markku Pitkänen / Yle

Kun kannabisyhtiö sanoo olevansa valmis aloittamaan myynnin, Tanskan lääkevirasto tekee firmaan tarkastuksen.

Jos kaikki on kunnossa, yritys voi saada GMP-sertifioinnin sekä myynti- ja vientilisenssin. Sen jälkeen firman pitää vielä todistaa, että se pystyy kasvattamaan peräkkäin kolme tasalaatuista satoa lääkekannabista, kertoo Jakobsen.

– Tiedämme, että kaksi yhtiötä on saanut GMP-sertifioinnin. En usko, että kaikki onnistuvat saamaan lisenssit. Se on hyvin kallista.

Toinen GMP-serfioiduista tuottajista on Spectrum Therapeutics ja toinen kanadalaisen Aphrian kanssa yhteistyötä tekevä Schroll Medical.

Aloitus vaati kymmenien miljoonien eurojen investoinnin

Odensessa Spectrum Therapeutics Denmarkin toimitusjohtaja Morten Snede kertoo, että he ovat investoineet Tanskan toimintoihin noin 50 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on tällä hetkellä 88. Muutama erityisasiantuntija olisi tarkoitus palkata vielä lisää.

– Tavoitteenamme on noin 30 prosentin markkinaosuus Euroopassa, Snede sanoo.

Snede näyttää tien yhtiön kasvihuoneisiin. Ennen sisään astumista kaikkien täytyy pukeutua valkoisiin kokovartalohaalareihin ja hiusverkkoihin. Miesten pitää peittää myös partansa verkolla. Kenkien päälle on vedettävä suojukset ja käsiin kumihanskat.

Suojatoimien tarkoituksena on estää epäpuhtauksien päätyminen kannabiskasveihin.

Kasvihuoneissa on useita hamppulajikkeita. Osa on vasta taimiasteella ja toiset valmiita sadonkorjuuseen.

Sneden mukaan he pystyvät tuottamaan noin 12–13 tonnia kukkaa vuodessa. Sadon määrä riippuu viljeltävästä lajikkeesta.

Spectrum Therapeuticsin Pohjoismaiden lääketieteellinen ja kaupallinen johtaja Lisbeth Kattenhøj hieroo kannabiskasvia ja tarjoilee hajunäytettä sormistaan. Markku Pitkänen / Yle

Yhdessä kasvihuoneessa Spectrum Therapeuticsin Pohjoismaiden lääketieteellinen ja kaupallinen johtaja Lisbeth Kattenhøj esittelee Lemon Skunk -lajiketta.

Pitkissä riveissä kasvavien puskien latvat ovat täynnä pulskia kukintoja. Ilmassa leijuu voimakas sitrusmainen haju. Lajike tulee myöhemmin apteekkeihin yhtiön omalla tuotenimellä.

– Päätavoitteenamme on kasvattaa yhtä THC-voittoista lajiketta, yhtä runsaasti CBD:tä sisältävää lajiketta ja yhtä 50-50-lajiketta, jota kutsumme tasapainotetuksi lajikkeeksi. Jatkossa lisäämme välimuotolajikkeita, jotta valikoimamme sisältää täyden kirjon vaihtoehtoja, Snede sanoo.

THC eli tetrahydrokannabinoli on kannabiksen päihdyttävä ainesosa, jolla on muun muassa myös kipua lievittäviä ominaisuuksia. CBD eli kannabidioli ei päihdytä. Se esimerkiksi rentouttaa sekä vähentää ahdistusta, kouristuksia ja kipua.

Hamppukasvissa esiintyy THC:n ja CBD:n lisäksi yli sata muuta kannabinoideiksi kutsuttua yhdistettä, joilla saattaa olla lääkinnällisiä vaikutuksia. Niitä on kuitenkin tutkittu vasta hyvin vähän.

Vaikka lääkekannabis voi sisältää runsaasti THC:tä, sitä ei ole tarkoitettu päihdekäyttöön. Kun potilas noudattaa lääkärin määräämää annostusta, aineella ei ole merkittävää päihdevaikutusta.

Spectrum Therapeutics kutsuu emokasveja sisältävää huonetta pankiksi. Puutarhurit irrottavat emoista pistokkaita, joista uudet sadot kasvatetaan. Kukinnot ovat kannabinoidipitoisuuksiltaan aina samanlaisia, kun jokainen kasvi on äidin klooni. Markku Pitkänen / Yle

Eri lajikkeet sopivat erilaisiin oireisiin

Tanskassa lääkärit voivat määrätä potilaille eri tyyppisiä kannabislääkkeitä riippuen siitä, millaisesta sairaudesta potilas kärsii. Toistaiseksi valikoima on ollut kuitenkin suppea, koska tarjolla on vain hollantilaisen Bedrocan-yhtiön kukkaa.

Kööpenhaminalaisen kipuklinikan Clinic Horstedin anestesiologian erikoislääkäri Tina Horsted kertoo, että runsaasti THC:tä sisältävä kukinto soveltuu muun muassa neuropaattisen kivun lievittämiseen.

Horstedin mukaan CBD-voittoinen kannabis puolestaan sopii esimerkiksi ms-tautia sairastaville potilaille lihasjäykkyyden hoitoon.

Lääkärit eivät ole voineet määrätä potilaille tanskalaista kannabistuotetta, koska yksikään kannabisyhtiö ei ole vielä saanut Tanskan lääkevirastolta lupaa aloittaa myyntiä.

Spectrum Therapeutics kuivaa kypsät kukinnot erityisessä huoneessa, jonka ilman kosteus ja lämpötila on tarkkaan säädetty sopivaksi. Markku Pitkänen / Yle

Spectrum Therapeutics olisi valmis jo tuomaan kukkaa markkinoille. Toimitusjohtaja Snede kertoo, että heidän pitää vielä saada tuotteensa rekisteröityä Tanskassa.

– Kun menettely on hyväksytty, olemme valmiit aloittamaan myynnin. Toivottavasti se tapahtuu kuukauden tai kahden kuluttua.

Snede kertoo, että lupien saaminen lääkekannabistuotteiden myyntiä varten on ollut odotettua vaikeampaa. Hankaluuksia on aiheuttanut muun muassa toimivan laadunvalvontajärjestelmän kehittäminen ja henkilökunnan kouluttaminen ymmärtämään GMP-vaatimukset.

Jokaisen tuotepakkauksen sisältö pitää pystyä jäljittämään tiettyyn kasvihuoneeseen ja kannabissatoon.

Snede katsoo, että Tanskan lääkevirasto toimii oikein ollessaan varovainen lupien suhteen, koska lääkekannabista käyttävät potilaat kärsivät vakavista sairauksista.

– Emme voi vaarantaa heidän henkeään. Siksi meidän pitää varmistaa, että tuote on puhdas ja turvallinen.

Spectrum Therapeuticsin aikoo myydä lääkekannabistaan tällaisissa pakkauksissa. Kukat sijoitetaan laatikon sisälle hajutiiviissä pussissa. Markku Pitkänen / Yle

"Tomaattikuningas" siirtyi lääkekannabisalalle

Parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä Spectrum Therapeuticsin linnoituksesta sijaitsevat toisen kanadalaisen kannabisjättiläisen tilukset.

Tomaatteja puskevien suurten kasvihuoneryppäiden keskellä sijaitsee "Tomaattikuninkaaksi" kutsutun Mads Pedersenin valtakunta. Tomaatinviljelijäsuvun vesa toimii nyt lääkekannabisyhtiön toimitusjohtajana.

Pedersenin perheyritys Alfred Pedersen & Søn ja Aurora Cannabis ovat perustaneet Tanskaan yhteisyrityksen, Aurora Nordicin.

Pedersen kertoo, että hän kiinnostui lääkekannabiksesta Yhdysvalloissa, kun hän kohtasi perheen, jonka 10-vuotias lapsi oli kärsinyt kymmenistä epileptisistä kohtauksista päivittäin.

– Vanhemmat kokeilivat kaikenlaisia lääkkeitä, mutta mikään ei toiminut. Lopulta he hankkivat laitonta kannabista, joka muutti pojan elämän. Kohtaukset loppuivat parissakymmenessä minuutissa. Silloin tajusin, että tällä tuotteella voi olla hyvä vaikutus, Pedersen kertoo.

Aurora Nordicin toimitusjohtaja Mads Pedersen haluaa viedä lääkekannabista myös Suomeen. Markku Pitkänen / Yle

Pedersenin mukaan he ovat sijoittaneet yhteisyritykseen yhteensä noin 75 miljoonaa euroa. Hän kertoo, että tällä hetkellä Aurora Nordic pystyy kasvattamaan noin 15 tonnia kannabista vuodessa.

Aluksi yhtiö tuottaa kuivattua kukkaa. Vuoden 2020 aikana Aurora Nordic alkaa myös valmistaa kukinnoista öljyjä. Parin vuoden päästä yrityksen tarkoituksena on tuottaa kannabisöljyä sisältäviä geelikapseleita.

– Uskon henkilökohtaisesti, että tulevaisuuden tuotteet eivät ole kuivattuja kukkia. Ne ovat enemmän farmaseuttisten tuotteiden kaltaisia kuten öljyjä, inhalaattoreita tai vastaavia.

Pedersenin mukaan he aloittavat myös uusien lajikkeiden jalostamisen Tanskassa.

– Kutsumme niitä designer-lääkkeiksi, jotka on kehitetty tiettyjen sairauksien hoitoon.

Aurora Nordic viljelee useita Kanadasta tuotuja kannabislajikkeita. Valikoimassa ovat muun muassa Ghost Train Haze, Green Crack ja Blue Dream. Markku Pitkänen / Yle

Aurora Nordic ei ole yhtä pitkällä Tanskan lääkeviraston lisensointiprosessissa kuin kilpaileva Spectrum Therapeutics. Yhtiö on vielä hakemassa GMP-sertifiointia Odensen tuotantolaitokselleen.

Pedersen arvelee, että he pääsevät aloittamaan huhtikuun 2020 tienoilla itse kasvattamiensa tuotteiden myynnin Tanskassa ja viennin Saksaan.

Saksa on ykkönen, mutta Suomikin kiinnostaa

Toimitusjohtaja Mads Pedersenin mukaan tällä hetkellä täyttää siltä, että Aurora Nordicin tärkeimmät kohdemarkkinat ovat Saksassa, Italiassa ja Ranskassa.

Aurora Nordic on aloittanut tunnustelut vientiä varten myös Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomessa.

– Tehtävämme on auttaa potilaita ympäri Eurooppaa. Olen varma, että tuotteillamme on hyvä vaikutus myös Suomessa, Pedersen sanoo.

Aurora Nordicin kaupallinen ja lääketieteellinen johtaja Marianne Hundtofte Nielsen esittelee konetta, jolla valmistetaan kannabiksen kukinnoista lääkeöljyä. Markku Pitkänen / Yle

Aurora Nordic varautuu jo Euroopan markkinoiden avautumiseen. Yhtiö on rakentamassa valtavaa uutta viljelylaitosta muutaman kilometrin päähän nykyisistä tiloistaan.

Lopulliseen megalaitokseen on määrä tulla yhteensä 90 000 neliömetriä kasvatuspinta-alaa. Kasvihuoneet on tarkoitus varustaa huipputeknologialla kuten roboteilla.

Samaan aikaan Aurora Nordicin kanadalainen emoyhtiö Aurora Cannabis on ajautunut talousvaikeuksiin, koska päihdekannabiksen viljely ei ole ollut niin tuottoisaa, mitä laillistamishypen huipulla uskottiin.

Pedersen kertoo, että he ovat toistaiseksi pysäyttäneet laitteiden tilaukset uuteen jättilaitokseen, koska Saksan lääkekannabismarkkinat eivät ole kasvaneet odotetulla nopeudella.

– Nykyinen laitoksemme riittää täyttämään Euroopan tarpeet, joten meidän ei tarvitse kasvattaa enempää tällä hetkellä. Uskon, että seuraavan viiden vuoden aikana EU:n markkinat ovat 4–5 kertaa suuremmat kuin nyt.

Aurora Nordic rakentaa valtavaa lääkekannabiksen viljelylaitosta lähelle Odensea. Markku Pitkänen / Yle

Ala houkuttelee, mutta pilvenkasvattajille ovet eivät aukene

Lääkekannabisbuumi luo runsaasti uusia työpaikkoja Fynin saarelle.

Odensen kaupungin tilaaman analyysin (siirryt toiseen palveluun) mukaan nykyisin alueelle rekisteröidyt kannabisyhtiöt odottavat palkkaavansa yhteensä 600 työntekijää lisää seuraavan kolmen vuoden aikana.

Saman raportin mukaan vuonna 2018 Euroopassa myytiin laillista lääkekannabista 286 miljoonalla eurolla. Markkinoiden arvon odotetaan nousevan lähes 7,2 miljardiin euroon vuonna 2023.

Mads Pedersen kertoo, että paikallinen puutarha-alan oppilaitos on alkanut kouluttaa puutarhureita kannabisalalle.

– Tänä vuonna koulu teki ensimmäisen hakijaennätyksen 20 vuoteen. Lääkekannabis houkuttelee opiskelijoita, jotka eivät ehkä olleet kiinnostuneita tomaattien ja kurkkujen kasvattamisesta.

Pedersen toteaa, että he eivät kuitenkaan palkkaa ihmisiä, jotka ovat merkinneet ansioluetteloonsa tietävänsä paljon kannabiksesta.

– Emme polta pilveä vapaa-ajalla. Laittomat kasvattajat eivät ole tervetulleita tänne. Meille tuli noin 50 hakemusta ihmisiltä, jotka tietävät kaiken kannabiksesta, mutta emme edes haastatelleet heitä.

Aurora Nordicin puutarhuri Stine Jensen hoitaa kasvuvaiheessa olevia kannabispensaita. Markku Pitkänen / Yle

Etelä-Euroopan maat haastavat Tanskan

Laillista kannabisteollisuutta seuraava britannialainen konsulttiyhtiö Prohibition Partners arvioi tammikuussa 2019 julkaisemassaan raportissa, että Euroopasta tulee todennäköisesti maailman suurin laillisen kannabiksen markkina seuraavan viiden vuoden aikana.

Viime vuosina monet EU-maat ovat sallineet lääkekannabiksen. Esimerkiksi Ranska (siirryt toiseen palveluun) ja unionista eronnut Britannia (siirryt toiseen palveluun) ovat käynnistämässä omat lääkekannabispilottinsa.

Molemmissa maissa kokeilun on määrä kestää kaksi vuotta. Ainakin aluksi maat ovat riippuvaisia ulkomailta tuodusta lääkekannabiksesta.

Päihdekannabis sen sijaan on edelleen laitonta Euroopassa. Sen käytöstä ei kuitenkaan rangaista joissakin maissa kuten esimerkiksi Alankomaissa, jossa myynti on sallittu erityisissä kannabiskahviloissa. Luxemburg on ensimmäisenä EU-maana ilmoittanut laillistavansa kannabiksen viihdekäytön lähivuosina.

Tanska ei ole ainoa EU-maa, joka havittelee siivua Eurooppaan avautuvista lääkekannabismarkkinoista.

Kovimmat haastajat löytyvät etelästä Espanjasta ja Portugalista, joissa on jo lääkekannabistuotantoa. Myös Kreikka ja Malta houkuttelevat kannabisyhtiöitä perustamaan tuotantolaitoksia.

Spectrum Therapeutics Denmarkin toimitusjohtaja Morten Snede arvioi, että tulevina vuosina Eurooppaan tulee ylitarjontaa lääkekannabiksesta. Siksi tuotteiden hinnat tulevat laskemaan.

Spectrum Therapeutics Denmarkin toimitusjohtaja Morten Snede siirtyi lääkekannabisalalle laivausalalta. Markku Pitkänen / Yle

Laillinen kannabis voi olla myös riskibisnes

Snede painottaa, että monet kanadalaisista firmoista ovat pörssiyhtiöitä, joten niiden on helpompi saada pääomaa kuin listaamattomien yritysten. Se auttaa niitä kilpailussa eurooppalaisia haastajia vastaan.

Esimerkiksi Canopy Growth listautui entisellä nimellään Tweed ensimmäisenä kannabisyhtiönä Toronton pörssiin vuonna 2014.

Monet kanadalaisyhtiöt kärsivät kuitenkin tällä hetkellä rahapulasta, koska laillisen päihdekannabiksen myynti ei ole sujunut odotetulla tavalla Kanadassa.

Monien kannabisyhtiöiden markkina-arvot romahtivat alle puoleen huipputasolta, kun kannabisosakkeiden hintakupla puhkesi viime vuonna.

Spectrum Therapeutics viljelee muun muassa Lemon Skunk -lajiketta lääkkeeksi. Markku Pitkänen / Yle

Sneden mukaan kannabisyhtiöt ovat yliarvioineet myös Euroopan lääkekannabismarkkinoiden kehitysnopeuden.

– Tähän mennessä sääntelyviranomaiset Euroopassa ovat olleet odotettua vastahakoisempia lääkekannabiksen suhteen. Luulen, että se tuli yllätyksenä useimmille meistä.

Snede uskoo silti, että ala kehittyy ja potilasmäärä kasvaa nopeasti sen jälkeen, kun Euroopan markkinat avautuvat ja lääkärit eri maissa tunnustavat lääkekannabiksen potentiaalin hoitomuotona.

Toimitusjohtajan mukaan vuoden 2020 alussa Spectrum Therapeutics aikoo keskittyä Pohjoismaiden markkinoille pääsyyn. Joulukuussa yhtiö ei ollut vielä aloittanut tunnusteluja Suomessa.

Suomessa potilaat voivat tällä hetkellä saada ainoastaan hollantilaisen Bedrocanin lääkekannabista reseptillä erityislupamenettelyn kautta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylitarkastaja Katja Pihlainen kertoo, että Fimealla ei ole vielä linjausta siitä, hyväksytäänkö myös tanskalaisia lääkekannabistuotteita suomalaisille potilaille määrättäväksi.

– En osaa sanoa. Pitää varmaan sitten tutkia tapauskohtaisesti, mistä on kysymys, Pihlainen sanoo.

