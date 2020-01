Pakeniko Nissanin ex-johtaja Japanista soitinkotelossa? Ympärivuorokautisessa valvonnassa olleen Ghosnin pako herättää lukuisia kysymyksiä

Moni on sitä mieltä, että onnistuneen pakosuunnitelman keskeisin peluri oli Carlos Ghosnin Carole-vaimo.

Talousrikoksista Japanissa syytetyn Nissanin ex-toimitusjohtajan Carlos Ghosnin pako Libanoniin on asettanut Japanin kiusalliseen tilanteeseen.

Moni ihmettelee, kuinka on mahdollista, että Japanin ehkäpä kuuluisin rikosepäilty pakeni maasta kenenkään huomaamatta. Ghosn oli Tokiossa kotiarestissa ja ympärivuorokautisessa valvonnassa. Hänen passinsa oli takavarikoitu ja hänen yhteydenpitoaan ulkomaille rajoitettiin tiukasti. Sähköistä valvontapantaa Ghosnin ei kuitenkaan tarvinnut käyttää, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun)

Autovalmistaja Nissanin entistä toimitusjohtajaa vastaan on nostettu Japanissa syytteet useista talousrikoksista. Häntä epäillään yhtiön varojen väärinkäytöstä ja veronkierrosta. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa keväällä.

Maanantaina Ghosn kuitenkin ilmestyi yllättäen Beirutiin. Hän perusteli pakoaan Libanoniin Japanin oikeusjärjestelmän epäoikeudenmukaisuudella ja poliittisella vainolla.

Libanonilainen MTV-televisiokanava on väittänyt, että Ghosn olisi paennut Japanista soitinkotelon sisään piiloutuneena. Apua hän sai kanavan mukaan puolisotilaalliselta joukolta, jonka jäsenet olivat naamioituneet muusikoiksi.

MTV:n mukaan yhtye oli saapunut Ghosnin asunnolle esiintymään. Esityksen jälkeen 65-vuotiaan Ghosnin kerrotaan piiloutuneen soitinkoteloon, joka kuljetettiin asunnolta paikalliselle lentokentälle. Sieltä mies matkusti yksityiskoneella Turkin kautta Libanoniin. BBC kuitenkin korostaa, ettei MTV-kanava ole esittänyt minkäänlaisia todisteita väitteilleen Hollywood-tyyppisestä pakoteoriasta.

Ghosnin libanonilainen vaimo Carole torjui uutistoimisto Reutersin haastattelussa, että hänen miehensä olisi paennut Japanista soitinkoteloon piiloutuneena. Carole Ghosn ei ole suostunut paljastamaan tietoja miehensä paosta.

Libaninin hallinto kiistää osallisuutensa pakoon

Lukuisat mediat ovat sitä mieltä, että pakoa oli suunniteltu useiden viikkojen tai kuukausien ajan. Wall Street Journal -lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelemien lähteiden mukaan Ghosn sai apua pakoonsa japanilailta tukijoiltaan.

Financial Timesin (siirryt toiseen palveluun) (maksumuurin takana) mukaan pakosuunnitelmaa oli valmistelemassa eri maissa useita eri ryhmiä. Tiettävästi edes Japanin Osakasta matkaan lähteneen yksityiskoneen lentäjä ei tiennyt, ketä hän kuljetti kyydissään, kirjoittaa Reuters.

Moni on sitä mieltä, että onnistuneen pakosuunnitelman keskeisin peluri on vaimo Carole Ghosn. Se tiedetään, että aviopari puhui puhelimessa jouluaattona yli tunnin ajan. Aiemmin Ghosnin oikeutta tavata vaimoaan tai keskustella tämän kanssa puhelimitse on rajoitettu tiukasti.

Japanissa pako on kirvoittanut vaihtelevia kommentteja politiikoilta. Eräs poliitikko epäili tuoreeltaan, että Ghosn olisi saanut apua pakoonsa tavalla tai toisella Japanilta. Toinen puolestaan syytti suoraan Libanonin sekaantuneen paon järjestämiseen. Libanonin hallitus on kiistänyt osallisuutensa pakoon. Tosin kaksi lähdettä kertoi Reutersille, että Libanonin Japanin-lähettiläs olisi vieraillut Ghosnin luona kotiarestissa päivittäin. Lähettiläs ei ole kommentoinut väitteitä julkisesti.

Brasilialaissyntyisen Ghosnin vanhemmat ovat Libanonista, ja hän on viettänyt siellä valtaosan lapsuudestaan.

Japanin ja Libanonin välillä ei ole luovutussopimusta, joten on epätodennäköistä, että Ghosnia nähdään enää oikeuden edessä Japanissa. Japanissa jatkunee kuitenkin jälkipuinti siitä, miten koko pako oli ylipäätään mahdollista.

Lue myös:

BBC: Carlos Ghosn: How did the Nissan ex-boss flee from Japan? (siirryt toiseen palveluun)

Talousrikoksista syytetty Nissanin ex-toimitusjohtaja lensi Libanoniin

Ranskan poliisi ratsasi Renault'n pääkonttorin Ghosnin hääsotkujen tutkinnassa