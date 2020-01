20 vuotta ystävänsä keikkoja kuvannut mies rakensi Harri Marstiosta videokollaasin muistokonserttiin: "Ajatus on, että hän tulee vielä kerran vetämään"

Vanha keikkataltiointi ja vuosituhannen alku. Kouvolalainen muusikko Harri Marstio esiintyy Loivaa voimaa -levyn julkistamiskeikalla Tampereella.

Hetken päästä maisema vaihtuu Viialaan. Videolla pyörii Marstion kesäpaikan maisemissa kuvattu Shangri-la-kappaleen musiikkivideo. Videokollaasiin mahtuu mukaan myös vanhaa kaitafilmin kuvaa. Ääni vain puuttuu.

– Kaitafilmillä on varmaan Harrin melkolailla ensimmäisiä esiintymisiä jostain kouvolalaiselta nuorisotalolta. Ne ovat isäni ja erään Harrin ystävän arkistoista. Ääntä ei ole, mutta tunne välittyy. Siinä heiluu ukko, josta vielä kuullaan, edesmenneen muusikon keikkoja videoinut Marko Kivioja sanoo.

Kivioja on kuvannut myös Marstion musiikkivideoita. Nyt hän on leikannut vuosien varrella kertyneistä materiaaleista kollaasin, jotta se voidaan näyttää Marstion muistoksi järjestettävässä konsertissa Kuusankosken Pato-areenalla sunnuntaina. Lavalle nousevat muun muassa Sakari Kuosmanen, Heikki Salo ja Pauli Hanhiniemi. Konsertti on loppuunmyyty.

– Marstio teki valtaosan urastaan baarien nurkissa ja otti sieltä käsin ihmiset ja tilan haltuun. Videokollaasin ajatus on, että Harri tulee vielä kerran omaan konserttiinsa vetämään, Kivioja sanoo.

Marstio menehtyi 62-vuotiaana auto-onnettomuudessa Voikkaan sillalla viime talvena. Syöpää sairastanut Marstio sai autoa kuljettaessaan sairauskohtauksen. Raspiääninen laulaja muistetaan muun muassa hittikappaleesta Muisto vain jää.

Lue lisää: Muusikko Harri Marstio kuoli auto-onnettomuudessa – Ile Vainio kollegastaan: "Ei antanut periksi, vaan loi meihin muihin iloa ja toivoa"

Turhankin vaatimaton

Kulttuurin sekatyömieheksi itseään sosiaalisessa mediassa tituleeraava, kuusankoskelainen Marko Kivioja tutustui Marstion kanssa vuosituhannen alussa. Ystävyydeksi kasvanut yhteistyö virisi yhteisten tuttujen kautta.

Linkkinä oli Marstion yhdeksäs studioalbumi Loivaa voimaa, joka julkaistiin vuonna 2001.

– Harri oli kuullut, että olen innokas kotivideoiden tekijä. Hän halusi, että uuden levyn biiseihin tehdään videoita, Kivioja muistaa.

Yhtenä iltana Kivioja sai soiton, tuolloin vielä lankapuhelimeen. Ensin puhemiehenä toimi yhteinen ystävä. Sitten langan päähän tuli Marstio itse.

– Sovittiin, että raavitaan jotain kasaan. Olin niin innokas, että kirjoitin varmaan jokaista biisiä varten kässärihahmotelman, Kivioja sanoo.

Kuusankoskelainen Marko Kivioja ystävystyi muusikko Harri Marstion kanssa 2000-luvun alussa. Musiikkivideoiden lisäksi Kivioja kuvasi ja tallensi Marstion keikkoja. Antro Valo / Yle

Kivioja kuvasi lopulta musiikkivideot Marstion kappaleisiin Shangri-la ja Sydänystävien yö. Sen jälkeen Kivioja kulki vuosia Marstion mukana tämän keikkamatkoilla. Hän tarkasteli muusikon maailmaa kameran läpi.

– Harrista piirtyi ehkä vähän turhankin vaatimaton kuva. Hän oli kuitenkin loistava muusikko ja ihmisenä hauska mies. Tulimme hyvin juttuun.

Elämänsä viimeiset vuodet Marstio paini syövän kanssa. Hän sairasti imusolmukesyöpää, josta hän myös toipui kahdesti.

Reilut kaksi vuotta sitten Ylen haastattelussa Marstio toivoi paluuta keikkalavoille. Kesäksi oli saatu lääkäriltäkin lupa muutamille keikoille.

– Siitä lähtee ralli liikkeelle. Pieniä pubeja, joissa ihmiset ovat lähellä. Sellaiset paikat sopivat minulle, Marstio kertoi tuolloin Ylelle.

Lue lisää: Kitarisaleikkaus paljasti laulajan aggressiivisen syövän: "En pelkää kuolemaa"

Juha Korhonen/Yle

"Harri kuulosti humpalta"

Marstion nuoruus meni erilaisissa bändeissä, kunnes 25-vuotiaana hän levytti Romany Violin -kappaleen. Siitä tuli hänen uransa suurin hitti. Samana vuonna 1982 hän teki myös ensilevynsä.

Vielä tuolloin Marstion musiikki ei vienyt Kiviojaa mukanaan.

– Kavereinani olivat silloin veljekset, joista vanhempi oli kova rokkimies. Hän sanoi, että nyt tulee sellainen seppä, että oksat pois ranskanleivästä. Itse kuuntelin silloin Sex Pistolsia ja Stray Catsia. Harri kuulosti vähän humpalta, Kivioja muistelee.

Lähes kaksikymmentä vuotta myöhemmin, kun Kivioja oppi tuntemaan miehen, hän löysi Marstion musiikin aivan toisella tavalla.

– Kun aloimme tehdä yhteistyötä, piti perehtyä paremmin Harrin muuhunkin tekemiseen kuin vain Loivaa voimaa -levyyn. Kun olen katsonut hänen uraansa taaksepäin, niin onhan se aika huikeaa meininkiä ollut, Kivioja kertoo.

Muistot dokumentiksi

Marko Kivioja suunnitteli yhdessä Marstion kanssa 15 vuoden ajan tekevänsä dokumentin Marstion elämästä ja urasta.

Dokumentti jäi kuitenkin tekemättä, kun Marstio kuoli. Dokumentin käsikirjoitus oli jo valmiina. Sen on tehnyt kirjailija Jukka Itkonen, joka teki Marstiolle myös sanoituksia.

– Siinä oli sellainen roadmovie-henkinen ajatus, että Harri ja Jukka tekevät matkaa halki Suomen kohti Baari Kaukomaata. Aikamme sen kanssa rimpuilimme, eikä se ottanut tuulta alleen. Naiivisti ajattelin, että näitä päiviä riittää loputtomiin, mutta henkilökuva Harrista jäi nyt tekemättä hänen kanssaan. Se harmittaa, Kivioja sanoo.

Kiviojan mielessä kytee kuitenkin ajatus, että dokumentti ystävästä joskus syntyisi.

Muistokonsertin kynnyksellä Kivioja haluaa kuulla, miten ihmiset muistavat kouvolalaista muusikkoa. Hän järjestää konserttia edeltävänä päivänä, tulevana lauantaina (siirryt toiseen palveluun)työhuoneellaan Taideruukissa tilaisuuden, jossa hän videoi ihmisten muistoja ja kertomuksia Marstiosta.

– Sillä ei ole merkitystä, tunsiko miehen henkilökohtaisesti. Hän jätti kuitenkin musiikillaan jälkiä ihmisiin. Niitä olisi kiva kuulla. Toivottavasti mahdollisimman moni tulee paikalle, Kivioja sanoo.

Kivioja lupaa, että muistoista leikataan kevään aikana kokonaisuus, jota ryyditetään vanhoilla keikkamateriaaleilla. Video tullaan näyttämään myöhemmin Taideruukin tiloissa Kuusankoskella.

– Harri on dokumenttinsa ansainnut.

Millaisia muistoja sinulla on Harri Marstiosta? Voit kertoa niitä artikkelin keskustelussa. Keskustelu suljetaan torstaina 2.1.2020 klo 22.