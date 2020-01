Mitä tapahtui Kustille, Eikalle, Jaskalle ja Onervalle? Monta satelliittisääkseä on kadonnut epämääräisesti vuosien aikana

Arkistokuvassa Salli-sääksi, jolla tiettävästi on kaikki hyvin.

Arkistokuvassa Salli-sääksi, jolla tiettävästi on kaikki hyvin. Vesa Hyyryläinen

Yli kymmenen vuotta sääksiä pannoittanut biologi pohtii, onko satelliittitietoja on käytetty lintujen tuhoamiseksi.

Satelliittiseurannan kautta kenellä tahansa on mahdollista seurata esimerkiksi sääksien syysmuuttojen reittejä. Paltamolaiselle biologi Vesa Hyyryläiselle on jäänyt monista kainuulaisista sääksistä (siirryt toiseen palveluun) (Luonnontieteellinen keskusmuseo) jäljelle vain satelliittilähettimet, kun linnut ovat syystä tai toisesta kadonneet muuton aikana.

Tästä esimerkkinä on Kainuun tunnetuin Jaska-sääski, joka vielä heinäkuussa 2017 palasi Hyrynsalmelle ja Kuhmon suunnalle. Sen jälkeen sen satelliittipaikannin sammui.

– Se katosi epämääräisesti.

Hyyryläinen jatkaa epämääräisesti kadonneiden sääksien listaa: Kusti, Eikka ja viimeisimpänä Jaskan poikanen Onerva, jonka satelliittilähettimestä saatiin tieto ennen joulua.

Onervalle lähetin asennettiin elokuussa Hyrynsalmella, sen muuttoa ehdittiin seurata hetken aina Vienan Karjalaan ja Laatokan eteläpuolelle saakka. Sitten lintu muutti epätyypillisesti reittiään itää kohti ja Äänisjärven eteläpuolella sen lähetykset loppuivat.

– Saamani viestin mukaan Moskovan rengastustoimistoon on toimitettu lähetin, jonka numerosarjasta oli otettu valokuva ja siitä tunnistin, että se on Onervan lähetin.

Onervan kohtaloksi on Hyyryläinen mukaan voinut koitua linnun kokemattomuus tai ammutuksi joutuminen. Syy voi selvitä tarkastelemalla Onervan lähetintä, joka tullaan lähettämään Puolaan lähettimen valmistajille.

– He saavat tutkia tarkemmin sitä.

Vaikka lähettimestä on iso apu, se voi olla myös riesa, sillä lintujen melko ajantasaisesti päivittyvät paikkatiedot ovat riski. Sen vuoksi Hyyryläinen on tyytyväinen, että sääksien tiedot näkyvät netissä satelliittiseurannassa muutamaa päivää myöhemmin, jolloin lintu on kerennyt jo vaihtaa maisemaa.

– Ihminen, joka haluaa tehdä pahaa linnuille, pystyy paikantamaan sääksen ja ampumaan sen.

Joitain satelliittipaikantamien tietoja salataankin, jotta esimerkiksi petolintujen pesät eivät paljastuisi.

Eikan pannasta löytyi haulin jälki

Reilun kymmenen vuoden ajan sääksiä seurannut Vesa Hyyryläinen muistaa ensimmäisen Kainuussa pannoitetun sääksen, Eikan. Heinäkuussa 2011 lähettimen saanut lintu katosi Ukrainassa. Linnun pannasta löytyi yksi haulin painauma.

– Se ammuttiin siellä, sanoo Hyyryläinen.

Tieto kuolleesta linnusta tuli paikallisen yliopiston petolintuihin erikoistuneelta opettajalta, joka oli seurannut Eikan matkaa netin välityksellä.

– Hän soitti ja kertoi, että hänen opiskelijansa löysi Eikan lähettimen ja toi yliopistolle.

Vesa Hyyryläinen on seurannut sääksiä yli kymmenen vuotta. Arkistokuva. Arto Loukasmäki / Yle

Hyyryläinen harmittelee kadonneita sääksiä. Hänen mukaansa sääksi on kooltaan iso ja näkyvä lintu, joka kalastaa matalissa vesissä.

– Se tulee ihmisen ulottuville, jolloin sillä on iso riski tulla ilkivallan kohteeksi.

Koko saattoi koitua myös 2017 hävinneen voimakasrakenteisen koirassääksi Kustin kohtaloksi. Sen muutto oli paltamolaisen biologin mukaan hyvin mielenkiintoinen. Kusti lähti kohti lounasta, meni Ruotsiin ja kääntyikin yht'äkkiä takaisin pohjoiseen.

– Olisiko se sitten pelästynyt jotain häiriötä, jonka takia se muutti lentoreittiään.

Lopulta lintu löytyi kuolleena 3–4 viikkoa käännöksen jälkeen Ruotsin suurten järvien suunnalta. Kustin jäljille johti ruotsalainen rengastustoimisto, joka laittoi viestin kuolleesta linnusta ja sen lähettimestä.

Hyyryläinen tarkisti Kainuun sääksien olinpaikat hiljattain. Naarassääksi Sallin reittivalinnat ovat kiinnostaneet Hyyryläistä ja muita biologeja siksikin, että se on ensimmäinen naarassääksi, jonka lentoreittejä seurataan. Nyt se on Afrikassa niin kuin pitääkin.

– Sallilla ei ole mitään hätää, se lentelee talvehtimisalueellaan Victorianjärven länsipuolella.