Golfpallo saa kyytiä välipäivinäkin – kymmenkunta kenttää auki uudenvuoden aikaan

Ilma ei ole koskaan huono golfaamiseen, se on vain pukeutumiskysymys, sanoo turkulainen Timo Vainio.

Ilma ei ole koskaan huono golfaamiseen, se on vain pukeutumiskysymys, sanoo turkulainen Timo Vainio. Kalle Mäkelä / Yle

Aamuauringon ensikajastuksen aikaan Salossa jännitettiin, pääsevätkö golfaajat kentälle vuoden toisena päivänä. Uudenvuodenpäivänä kenttä oli kiinni, sillä nurmi oli jäässä.

– On kyllä ihan siinä ja siinä, täytyy puoli tuntia odottaa ennen kuin päätöksen tekee. Maa jäätyi eilen, joten se hohkaa vielä, vaikka ilma onkin plussalla, pohti Salo Golfin toimitusjohtaja Tomi Paju kuuraista nurmea torstaiaamuna tutkiessaan.

Vihreää on, mutta onko pakkasella, tunnustelee toimitusjohtaja Tomi Paju nurmea. Kalle Mäkelä / Yle

Päätöstä odotteli myös kentän naapurustossa asuva Pekka Härkki.

Innokas eläkeläinen on kuluneella kaudella kiertänyt kentän laskujensa mukaan noin 180 kertaa, ja hyvässä lykyssä kierroksia kertyy vielä muutama lisää ennen nietoksia.

– Uudenvuodenaattona kenttä oli hyvässä kunnossa, itse asiassa paremmassa kuin aikaisin keväällä. Greenit ovat hyvässä kunnossa ja täällä on hyvä pelata, kehuu Härkki.

Salolainen Pekka Härkki on naapurissaan sijaitsevalla kentällä aina kun se vain on avoinna. Kalle Mäkelä / Yle

Pikkupakkasella viheriöille ei pelaajia passaa päästää. Jos jäätyneet ruohonkorret tallataan katki, kestää niiden korjaantuminen Pajun mukaan juhannukseen asti.

Tulijoita kyllä on. Varauskirja on ollut täynnä, torstaillekin on noin 50 pelaajaa jonossa.

Valoisan ajan vähyys asettaa oman rajoituksensa. Kenttä tulee helposti täyteen, kun lyhyen päivän aikana sitä ehdi enempää pelaajia kiertää.

Loppiaisenakin pääsee puttaamaan

Kaikkiaan kymmenkunta kenttää eteläisessä Suomessa on kyennyt pitämään viheriönsä auki vuodenvaihteen tienoilla.

Esimerkiksi Sea Golf Rönnäs Porvoon itäpuolella Isnäsissä ilmoitti kenttiensä olevan auki torstaina. Myös Hangossa päästiin torstaina golfaamaan, ja kausi jatkuu vielä viikonlopun sään salliessa. Sen jälkeen alkavatkin henkilökunnan kesä- tai talvilomat.

Helsinkiläinen Teppo Sara kiertää Salon ohella Rönnäsin ja Hangon kenttiä niin kauan kuin ne ovat auki. Kalle Mäkelä / Yle

Vihdissä hehkutetaan historiallista mahdollisuutta pelata uudenvuoden tienoilla. Kentälle pääsee vielä loppiaisenakin, ainakin ennakkotietojen mukaan. Suomen, ja itse asiassa Pohjoismaidenkin suurimmalla kentällä Siuntion Pickalassa viimeiseksi pelipäiväksi ilmoitetaan perjantai 3. tammikuuta.

Salo Golfin kenttäkin on viikonvaihteessa auki, jos vain plussalla pysytään. Tomi Pajun mukaan välttämättä ei tarvita henkilökuntaakaan paikalle, sillä Salossa itsepalveluperiaatekin toimii hyvin.

Kausi on perinteisesti Salossa pitkä. Alueen kolmesta kentästä Meri-Teijo saa yleensä kenttänsä auki ensimmäisenä, liki keskustassa sijaitseva Salon Golfkeskus hyvänä kakkosena paria päivää myöhemmin. Wiurilassa muutama varjoisa katve yleensä viivyttää kentän avausta muutamalla päivällä.

Pelaajia riitti Salon Golfkeskuksen kentällä vuoden toisena päivänä. Kalle Mäkelä / Yle

Salo Golfin kausi 2019 näyttäisi venyvän, jos ei ennätyspitkäksi, ainakin kärkikahinoihin. Viime keväänä kenttä saatiin auki aivan maaliskuun lopulla.

30 miljoonan kilometrin kävelylenkki

Suomen Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhosen mukaan mahdollisuus talvipeleihin on lajin harrastajille mieluisa tapa sulatella jouluna kertyneitä kinkkukiloja.

– Monelle se on henkireikä. Muuten ei ehkä tule talvella niin lähdettyä liikkumaan.

Timo Vainio iloitsee, että Turusta pääsee kolmessa vartissa Saloon pelaamaan arktista golfia. Kalle Mäkelä / Yle

Itse vuodesta 2003 golfannut Korhonen ei osaa arvioida paljonko ilmastonmuutos vaikuttaa harrastusmahdollisuuksiin. Vuodet eivät ole veljiä keskenään, ja aina tuolloin tällöin uutenavuotenakin päästään pelaamaan.

Toisaalta varsinaista talvigolfiakin pelataan nurmea suojaavien nietosten ollessa riittävän korkeita. Santa Claus Golf Rovaniemellä avaa viheriöiden sijaan valkionsa jälleen helmikuussa.

Suomen Golfliiton 129 jäsenseuralla on kaikkiaan 181 kenttää ympäri maata. Kalle Mäkelä / Yle

Juha Korhonen muistuttaa golfin olevan liikuttavampi laji kuin moni arvaakaan. Jäseniä Golfliitossa on 129 seuran kautta reilut 140 000.

– Jäsenmäärällä mitaten golf on Suomen suurin urheilulaji. Kansanterveydellisestikin se on merkittävä, sillä jäsenemme kävelevät vuodessa noin 30 miljoonaa kilometriä, sanoo Juha Korhonen.

Kylmä kangistaa kroppaa, mutta muuten meno kuin kesällä

Pekka Härkille golf on talvellakin mieluisaa liikuntaa. Ilokseen hän pääsi vuoden ensimmäiselle kierrokselle torstaina, sillä Salo Golfin kenttä saatiin aamupäivällä auki auringonpaisteessa.

Pakkaspäivinä sauvakävely on hyvää korvaushoitoa, mutta mailabagin kanssa liikkuminen vielä mieluisampaa.

– On mukavaa kun siinä on samaan aikaan jotain tekemistä. Muuten ei ehkä viihtyisi kolmea ja puolta tuntia ulkona kävellen, arvelee Härkki.

Pekka Härkki laskee kiertäneensä Salon kentän noin 180 kertaa kuluneen kauden aikana. Kalle Mäkelä / Yle

Erityisempiä varusteitakaan ei tarvita talviseen golfaamiseen. Swingi ei tosin ehkä kierry aina aivan kuin suvella.

– Kerrospukeutuminen riittää, tuulta vastaan toki täytyy olla vaatetus. Ei tämä sen kummempaa ole kuin lähtisi kävelylle. Kroppa on tietysti paljon jäykempi kuin kesällä lämpimässä, toteaa Pekka Härkki.