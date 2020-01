Vegaani sai potkut ja haastoi työnantajansa oikeuteen – Nyt brittioikeus pohtii, onko veganismi uskontoon rinnastettava elämänkatsomus

Onko eettinen veganismi uskontoon rinnastettava elämänkatsomus, jonka kannattajia ei saa syrjiä? Tätä pohtii torstaista alkaen brittiläinen työtuomioistuin.

Vegaani Jordi Casamitjana uskoo, että hänet irtisanottiin laittomasti vakaumuksensa takia. Casamitjana kertoo saaneensa potkut nostettuaan työpaikallaan esiin sen, että työntekijöiden eläkevaroja sijoitettiin eläinkokeita hyödyntäviin yhtiöihin.

Casamitjana ei vegaanina syö eläinperäisiä tuotteita, kuten lihaa, munia tai maitotuotteita. Sen lisäksi hän vastustaa kaikin tavoin eläinten vahingoittamista ja hyödyntämistä, esimeriksi juuri eläinkokeita.

Välttelee busseja eläinkuolemien takia

Tapauksesta voi tulla merkittävä ennakkotapaus Britanniassa. Jos Casamitjana voittaa oikeusjuttunsa, myös muut tiukan vegaaniseen elämäntapaan sitoutuneet ihmiset voivat vedota lakiin, jos he kokevat syrjintää esimerkiksi työpaikoilla tai opinnoissa.

Britannian laki määrittelee tarkasti, minkälaisia elämänkatsomuksia syrjintäkielto koskee. Suojellun vakaumuksen tulee olla muun muassa kokonaisvaltainen uskomusjärjestelmä, joka ohjaa elämänvalintoja merkittävällä tavalla.

Pelkästään vegaanisen ruokavalion noudattaminen ei siis täytä lain määritelmää. Casamitjanan mukaan hänen veganismissaan on kuitenkin kyse paljon muustakin kuin vain ruoasta.

Hän kertoo esimerkiksi taittavansa alle tunnin matkat jalan, koska liikkuvat bussit voivat surmata lintuja ja hyönteisiä. Hän välttelee myös setelirahaa, koska puntaseteleiden valmistamisessa on käytetty eläinkunnan tuotteita.

Vapaa-ajallaan Casamitjana kampanjoi vegaanisen elämäntavan puolesta.

Työnantaja kiistää syrjinnän

Casamitjanan entinen työnantaja, eläinoikeusjärjestö League Against Cruel Sports (siirryt toiseen palveluun) ei kiistä, etteikö tämän vakaumus olisi suojeltu elämänkatsomus. Järjestön mukaan hän kuitenkin rikkoi työpaikan sisäisiä sääntöjä, jotka kieltävät sijoitusneuvonnan kollegoille.

Vegaaninen ruokavalio on kasvattanut suosiotaan viime vuosina länsimaissa. Kun vuonna 2014 Britanniassa oli 150 000 vegaania, nyt heitä on jo 600 000. Taustalla on muun muassa huoli ilmastonmuutoksesta, jota eläintuotanto kiihdyttää.

Vegaanisten ruokien suosio on kasvanut vielä nopeammin, kun monet sekasyöjät ovat siirtyneet kasvispainotteisempaan ruokavalioon.

