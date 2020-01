Eläintarhan apinat tappaneen tulipalon syy selvisi Saksassa: Kielletty paperilyhty leijaili eläinten keskelle

Läntisen Saksan Krefeldissä sijaitsevassa eläintarhassa uudenvuodenyönä syttyneen tulipalon syyksi on paljastunut paperilyhty. Tulipaloa tutkivan poliisin mukaan 60-vuotias nainen ja tämän kaksi aikuista tytärtä ovat ottaneet yhteyttä viranomaisiin ja kertoneet tapahtuneesta.

Naiset olivat tilanneet viisi paperista valmistettua lyhtyä internetistä ja lähettäneet ne ilmaan juhlistaakseen vuodenvaihdetta. Paperilyhdyt nousevat ilmaan niissä palavan tulen muodostaman lämmön ansiosta.

Naiset eivät oman kertomansa mukaan tienneet, että tällaisten palovaaran aiheuttavien paperilyhtyjen lennättäminen on ollut suuressa osassa Saksaa kiellettyä jo vuosikymmenen ajan. Myös alueella, jolla tulipalo syttyi on voimassa paperilyhtykielto.

Tulipalo tuhosi eläintarhan apinatalon ja tappoi kaikki rakennuksessa olleet eläimet. Sascha Steinbach / EPA

Naiset saattavat saada nyt syytteet huolimattomasta tulenkäsittelystä. Enimmäisrangaistus on viisi vuotta vankeutta.

Tulipalo tuhosi eläintarhan apinatalon ja tappoi kaikki rakennuksessa olleet eläimet. Palomiehet onnistuivat estämään tulen leviämisen apinatalosta eläintarhan muihin rakennuksiin.

Eläintarhaan on muodostunut muistopaikka, johon on tuotu piirustuksia ja valokuvia kuolleista apinoista. Sascha Steinbach / EPA

Apinoiden kuolema on aiheuttanut Saksassa suuren surun ja eläintarhan ulkopuolelle on muodostunut muistopaikka, johon ihmiset ovat tuoneet kynttilöitä, kukkia ja pehmoeläimiä. Paikalla on myös palossa kuolleiden eläinten kuvia.

Lyhtyjä lennättäneiden naisten henkeä on jo uhattu tulipalon vuoksi.

Lähteet: Reuters, AP